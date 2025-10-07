ŽIVĚ: Nosková je proti Putincevové v problémech. Češce dochází síly a ztratila druhou sadu

DNES, 09:30
Aktuality 28
WTA WUHAN - Linda Nosková (20) hrála před necelými dvěma dny své největší kariérní finále na tisícovce v Pekingu. Poté ji čekal rychlý přesun do Wuhanu na další prestižní čínskou akci, kde dnes nastoupila proti rozjeté kvalifikantce Julii Putincevové (30). Zvládne česká jednička náročný program a naváže na životní úspěch?
Putintseva Yulia
Nosková Linda
Linda Nosková začne ve Wuhanu proti Julii Putincevové (@ ČTK / AP / Ng Han Guan)

Nosková – Putincevová 6:4, 4:6, hraje se

Nosková minulý týden zářila na podniku v Pekingu, když vyřadila dvě hráčky TOP 10, proti Jessice Pegulaové dokonce odvracela mečboly. Narazila až v nedělním finále, kde prohrála s letos skvěle hrající Amandou Anisimovovou. O necelé dva dny později už ji čeká vstup do další čínské tisícovky ve Wuhanu.

Na úvod ji čeká opravdu nebezpečná soupeřka. Putincevová je totiž rozjetá z kvalifikace, kde ve dvou duelech ztratila jen tři hry. Měla možnost si zvyknout na zdejší podmínky a nabrala potřebné sebevědomí.

Ve vzájemné bilanci vede Češka 2:1. Oba duely vyhrála letos ve dvou setech, jednou v Dauhá a poté v Dubaji. Naopak premiérový souboj získala Putincevová loni na US Open.

Nosková na sobě náročný program a třísetové bitvy z posledního týdne nedala znát a na kurtu byla lepší hráčkou. Hned ve třetí hře získala podání soupeřky a po druhém brejku vedla už 4:1. Následně však sama na podání zaváhala a Putincevové se povedlo snížit na rozdíl jediné hry. Česká hráčka si setbol vypracovala už v deváté hře, tentorktá ale ještě úspěšná nebyla. Sadu následně čistou hrou dopodávala.

V úvodu druhé sady si Nosková sice znovu prohrála servis, dokázala ale ihned zareagovat a získala dlouhý třetí game. V sedmé hře získala podání Putincevové znovu, tentokrát čistou hrou. Od té chvíle už se ale česká hráčka na nic nezmohla a druhou sadu prohrála.

Podrobnosti připravujeme…

Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

28
jih
07.10.2025 12:32
To musí být osud. Po velkém úspěchu ji vždycky Putinová zařízne.
Reagovat
A211
07.10.2025 12:26
Je třeba začít přidávat, ať se daří.
Reagovat
jih
07.10.2025 12:01
Nedotáhne druhý set a projede to...smile
Reagovat
pantera1
07.10.2025 12:13
Ještě to není ztracený, Linda zabere a dotáhne to.
Reagovat
pantera1
07.10.2025 12:28
Linda je unavená
Reagovat
HAJ
07.10.2025 12:33
Je bez energie.
Reagovat
zfloyd
07.10.2025 11:47
Sorana si pěkně vyšlápla na Penko má náběh na kanára
Reagovat
zfloyd
07.10.2025 11:34
tak přemýšlím , jestli má Linda na každou tu pecku v uchu samostatnou dírku , nebo jen jednu a ta naušnice je v celku
Reagovat
pantera1
07.10.2025 11:36
Jsou to náušnice v celku. Mám taky takové. Železářství od Rotha nosí v uších Pegula a spol .
Reagovat
Mantra
07.10.2025 11:38
takže takovej srabáckej fejk, to když už chci víc, tak to tam naperu - Pegula je sympatická víc a víc, tu bych si vybral, a rozhodně, ale rozhodně ne kvůli prachům
Reagovat
pantera1
07.10.2025 11:41
Někdy méně znamená více. A mně Pegula sympatická není, takovej unylej, monotónní ksicht. Naše holky, jsou naše holky
Reagovat
PTP
07.10.2025 11:54
Má radši masochistický indiánky.
Reagovat
pantera1
07.10.2025 11:56
Masochistický indiánky takže, už jí jinak neřeknu . Linda to teď parádně sehrála. Už by to měla dorazit .
Reagovat
Mantra
07.10.2025 12:07
mám no. je svoje. má styl. je zajímavá...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.10.2025 12:28
jj, Pegule je sexy
Reagovat
Mantra
07.10.2025 12:09
když se podívám na tátu, selfmade man, tak to neplatí. Prostě víc je víc.
https://www.forbes.com/profile/terrence-pegula/
Reagovat
Mantra
07.10.2025 12:10
He founded East Resources in 1983 with a $7,500 loan from friends and family to drill sand wells.
Reagovat
zfloyd
07.10.2025 11:40
tak to je dobře , jinak by přes ucho mohla cedit třeba špagety
Reagovat
pantera1
07.10.2025 11:42
Pěkně aldente
Reagovat
Mantra
07.10.2025 11:32
Raducanu předvedla morálku vítězů: Když nevyhrávám, tak nehraju. yabasta.
Reagovat
zfloyd
07.10.2025 11:36
Emička
Reagovat
Mantra
07.10.2025 11:30
myslím, že prohraje, dojde energie a chuť, motivace (síly myslím má dost)
Reagovat
pantera1
07.10.2025 10:52
To je tahanice hned ze začátku. Putna za chvíli vybuchne, jak je nasra..... .
Reagovat
pantera1
07.10.2025 09:58
Nosíku věřím že navážeš, Putničku zvládneš.

Takže to rozjeď .

https://youtu.be/uhzy7JaU2Zc?si=KLm_Pgus7L-jKAlj
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.10.2025 10:04
Reagovat
PTP
07.10.2025 10:05
Doporučuji ti shlédnout film Poslední dny disca s Chloë Sevigny a Kate Beckinsale.
Reagovat
pantera1
07.10.2025 10:11
Díky za tip . Disco je moje srdcovka .
Reagovat
Serpens
07.10.2025 09:49
Nenaváže. Druhé kolo nejpozději. Času málo, navíc Linda na úspěchy navázat moc neumí.
Reagovat

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

