ŽIVĚ: Nosková je proti Putincevové v problémech. Češce dochází síly a ztratila druhou sadu
Nosková – Putincevová 6:4, 4:6, hraje se
Nosková minulý týden zářila na podniku v Pekingu, když vyřadila dvě hráčky TOP 10, proti Jessice Pegulaové dokonce odvracela mečboly. Narazila až v nedělním finále, kde prohrála s letos skvěle hrající Amandou Anisimovovou. O necelé dva dny později už ji čeká vstup do další čínské tisícovky ve Wuhanu.
Na úvod ji čeká opravdu nebezpečná soupeřka. Putincevová je totiž rozjetá z kvalifikace, kde ve dvou duelech ztratila jen tři hry. Měla možnost si zvyknout na zdejší podmínky a nabrala potřebné sebevědomí.
Ve vzájemné bilanci vede Češka 2:1. Oba duely vyhrála letos ve dvou setech, jednou v Dauhá a poté v Dubaji. Naopak premiérový souboj získala Putincevová loni na US Open.
Nosková na sobě náročný program a třísetové bitvy z posledního týdne nedala znát a na kurtu byla lepší hráčkou. Hned ve třetí hře získala podání soupeřky a po druhém brejku vedla už 4:1. Následně však sama na podání zaváhala a Putincevové se povedlo snížit na rozdíl jediné hry. Česká hráčka si setbol vypracovala už v deváté hře, tentorktá ale ještě úspěšná nebyla. Sadu následně čistou hrou dopodávala.
V úvodu druhé sady si Nosková sice znovu prohrála servis, dokázala ale ihned zareagovat a získala dlouhý třetí game. V sedmé hře získala podání Putincevové znovu, tentokrát čistou hrou. Od té chvíle už se ale česká hráčka na nic nezmohla a druhou sadu prohrála.
Podrobnosti připravujeme…
