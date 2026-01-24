ŽIVĚ: Nosková je zpět na kurtu. Do žáru se chystají Menšík a Valentová, trio Čechů už shořelo

DNES, 08:07
Aktuality 32
AUSTRALIAN OPEN – Sobotní průběh zatím není pro české barvy vůbec příznivý. V Melbourne už dohrála trojice Tomáš Macháč (25), Karolína Plíšková (33) a Nikola Bartůňková (19). Utkání Lindy Noskové (21) muselo být zhruba na pět hodin přerušeno a na zápas v obrovském, ale snad již chladnoucím čtyřicetistupňovém horku čekají ještě Jakub Menšík (20) a Tereza Valentová (18).
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Macháč Tomáš
Nosková Linda
Bartůňková Nikola
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Linda Nosková usiluje o postup do osmifinále Australian Open (@ IZHAR KHAN / AFP / AFP / Profimedia)

Nosková rozehrála své utkání třetího kola Australian Open v Kia Aréně proti Xinyu Wang. Zápas však musel být podle pravidel za stavu 2:2 a po pouhých 15 minutách přerušen kvůli horku. Na kurt se česká žebříčková jednička vrátila až zhruba o pět hodin později.

Grandslamové Australian Open 2026 skončilo pro Karolínu Plíškovou ve třetím kole. Nad síly někdejší světové jedničky byla obhájkyně loňského titulu Madison Keysová, která pro sebe duel hraný na ostrém slunci získala po setech 6:3 a 6:3 zejména díky razantní hře a velmi účinnému prvnímu servisu. Více informací o zápase Plíškové s Keysovou najdete zde >>>

Tomáš Macháč na Australian Open ani na třetí pokus nedokázal postoupit do osmifinále. Český tenista letos padl znovu ve třetím kole, tentokrát byl nad jeho síly pátý hráč světa Lorenzo Musetti. Italovi podlehl po náročné pětisetové bitvě dlouhé čtyři a půl hodiny 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6 a přišel o vítěznou sérii sedmi zápasů. Více informací o zápase Macháče s Musettim najdete zde >>>

Nikola Bartůňková na Australian Open nedokázala navázat na životní výhru nad světovou desítkou Belindou Bencicovou a její jízda v Melbourne skončila ve třetím kole na raketě zkušené Elise Mertensové. Česká teenagerka s Belgičankou dokázala držet krok jen ve druhé sadě a prohrála za hodinu a čtvrt jasně 0:6, 4:6. Více informací o zápase Bartůňkové s Mertensovou najdete zde >>>

Na zápas v obrovském horku čekají ještě Jakub Menšík, který se o premiérové osmifinále na grandslamu utká s Američanem Ethanem Quinnem, a Tereza Valentová, která vyzve jednu z favoritek Jelenu Rybakinovou.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

33
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:13
btw, ty uprasený kamery, to je nějaký nový trend nebo jen australský folklór? Kuba hrál s flekem pomalu přes čtvrtinu kamery a nikdo se ho neobtěžoval otřít snad za celý zápas (neviděl jsem do konce).
Teď zas u Nosíka...
Reagovat
Serpens
24.01.2026 10:12
Linda totálně bez vítězných úderů, všechno na raketu Wangové, ta si vesele rozdává míče do růžků. Další dva nevyužité BP.
Reagovat
Serpens
24.01.2026 10:03
Za stavu 5:5 parodie na tenis, ale to je prostě Linda. Ztracený set je naprosto zasloužený. Využívání šancí katastrofální. A jak se tak dívám na její body language + diváci evidentně na Čínské straně, nevím jak tohle otočí.
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 10:04
Linda 21 chyb za set - to je prostě moc
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:05
hmm, chvíli předtím jsem se začal dívat Hrůza děs, jak kdyby zapomněla hrát, netrefila zhola nic teda jeden fh.
Reagovat
chlebavevaju
24.01.2026 10:00
Nosková prave ukazuje, proč není GS material.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 09:59
Nosíko i Čiíňani nařífilu, že musí prohrát nebo co to tam vyvádí za nesmysly
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 10:00
Nosíkovi Číňani nařídili
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 10:05
Pauza spíš uškodila Lindě
Reagovat
PTP
24.01.2026 09:57
Lindička má nový náušnice , snad jí nezkazí výsledek
Reagovat
zfloyd
24.01.2026 10:05
taky má nový modrý nehty
Reagovat
EllNino
24.01.2026 09:42
Misto 5:2 pro Lindu je to 3:4 a brejk dole
Reagovat
frenkie57
24.01.2026 09:43
Hrůza. co tam teď předvádí, hlavně na podání.
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 09:48
Naštěstí hned srovnala 4:4 smile smile
Reagovat
frenkie57
24.01.2026 09:51
Teď je třeba ukořistit znovu Wang podání a ukončit tak první set. Linda se uklidní a už to půjde. Snad.
Reagovat
EllNino
24.01.2026 09:56
Ne
Reagovat
frenkie57
24.01.2026 09:57
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 09:59
Ach jo smile
Reagovat
frenkie57
24.01.2026 10:05
Nevím, zda má Linda dneska ne to, aby mač otočila. Je hodně marná. Přitom Wang je sotva poloviční než byla třeba loni proti Maki v Berlíně.
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 10:06
Uvidíme - fandíme dál smile
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 09:44
Vedla 40:15 a dvojchybou darovala hru Wang - tohle se nemělo stát smile
Reagovat
Mony
24.01.2026 09:34
Linda očividně dobíjela přes své elektrody v nose. Teď působí dost nabuzeně
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 08:32
Tohle nechápu - uprostřed noci našeho času holky vyženou na kurt a odehrajou 4 hry a pak přerušení na několik hodin - čas se furt posouvá. Snad to Lindu smile neovlivní a zápas vyhraje.
Reagovat
PTP
24.01.2026 09:09
Go Lindo s holým pupíkem!
Reagovat
Mony
24.01.2026 08:31
Už tam mají 18.30 a furt nic?
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 08:34
Na kurtu je stín, ale furt posouvají čas začátku
Reagovat
Serpens
24.01.2026 08:40
Ještě tribuny, ať jsou lidi
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 08:46
Máš pravdu na sluníčko lidi nejsou - tak to budeme čekat do oběda
Reagovat
Mony
24.01.2026 08:21
Poklona Wáwrovi, že takové maratóny vydrží bez cigára
Reagovat
jih
24.01.2026 08:15
To už je jenom o trapnosti, ty titulky, fakt že jo.
Reagovat
aape
24.01.2026 08:19
Ale tady to celkem vystihuje situaci
Ale co takhle přečíst si po sobě aspoň ten titulek, aby tam nebyly nesmysly
Reagovat
Nenela
24.01.2026 09:05
Co se na tom titulku nezda? Je uplne normalni
Reagovat
sojka1
24.01.2026 10:06
mne to tentokrat dokonce prijde vtipny, cerny humor... asi, ze chybi Maruska...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist