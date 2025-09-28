ŽIVĚ: Nosková se chystá na světovou devítku. V osmifinále může doplnit Muchovou a Bouzkovou
Nosková – Zheng (od 13:00 SELČ)
Nosková splnila v úvodním zápase na letošní tisícovce v Pekingu roli favoritky proti Xiyu Wang, která se nachází mimo TOP 150 žebříčku a potřebovala od pořadatelů divokou kartu. Dvacetiletá Češka zvítězila snadno 6:3, 6:2 a v utkání dominovala zejména na vlastním servisu, na němž nečelila ani jedné brejkbolové hrozbě.
Na China Open startuje teprve podruhé v kariéře. Debut si odbyla předloni, kdy rovněž začala výhrou nad domácí outsiderkou a pak nenastoupila k zápasu s Jelenou Ostapenkovou. Loňskou asijskou tour kompletně vynechala, takže do konce sezony neobhajuje ani jeden bod. Proti Zheng snad vylepší svou bilanci 9:16 v soubojích s hráčkami TOP 10 (letos 3:4).
V letošní sezoně má docela nestabilní formu a například od březnového Indian Wells po květnové French Open nedokázala vyhrát dva zápasy po sobě. Na druhou stranu ale zaregistrovala i povedené výsledky a třeba i díky postupu do finále domácího Livesport Prague Open si hájí svou pozici v nejlepší třicítce žebříčku.
Zheng odehrála v Pekingu svůj první zápas po operaci lokte a porážce s Kateřinou Siniakovou v prvním kole Wimbledonu a poradila si 6:3, 6:2 s lucky loserem Emilianou Arangovou. Od začátku loňské sezony prožívá nejlepší období kariéry a byla už 15krát minimálně ve čtvrtfinále, třikrát na grandslamech.
Dvaadvacetiletá Číňanka měla loni skvělou asijskou tour a konkrétně na domácí tisícovce v Pekingu vypadla až v semifinále s Karolínou Muchovou. Aktuální světová dvojka následně zapsala triumf v Tokiu a finále na dalším podniku WTA 1000 ve Wuhanu. Výbornou sezonu 2024 zakončila finálovou účastí na Turnaji mistryň.
Vzájemná bilance: Nosková prohrává 0:2. Oba předchozí souboje se uskutečnily na evropské antuce, na turnaji ITF v Česku v roce 2021 i loni na tisícovce v Římě měla navrch Zheng. Nosková v posledních měsících odehrála mnohem více zápasů a snad využije dlouhou pauzu domácí hvězdy. Šance na postup jsou vyrovnané.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře