ŽIVĚ: Nosková se chystá na světovou devítku. V osmifinále může doplnit Muchovou a Bouzkovou

DNES, 12:15
WTA PEKING - Linda Nosková (20) krátce po 13. hodině rozehraje souboj třetího kola na tisícovce v Pekingu se světovou devítkou Qinwen Zheng (22). Šance na postup jsou vyrovnané, a pokud vsetínská rodačka největší domácí hvězdu porazí, doplní v osmifinálové fázi prestižního čínského podniku krajanky Karolínu Muchovou a Marii Bouzkovou.
Nosková Linda
Zheng Qinwen
Linda Nosková vyzve v Pekingu světovou devítku a domácí hvězdu (© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Nosková – Zheng (od 13:00 SELČ)

Nosková splnila v úvodním zápase na letošní tisícovce v Pekingu roli favoritky proti Xiyu Wang, která se nachází mimo TOP 150 žebříčku a potřebovala od pořadatelů divokou kartu. Dvacetiletá Češka zvítězila snadno 6:3, 6:2 a v utkání dominovala zejména na vlastním servisu, na němž nečelila ani jedné brejkbolové hrozbě.

Na China Open startuje teprve podruhé v kariéře. Debut si odbyla předloni, kdy rovněž začala výhrou nad domácí outsiderkou a pak nenastoupila k zápasu s Jelenou Ostapenkovou. Loňskou asijskou tour kompletně vynechala, takže do konce sezony neobhajuje ani jeden bod. Proti Zheng snad vylepší svou bilanci 9:16 v soubojích s hráčkami TOP 10 (letos 3:4).

V letošní sezoně má docela nestabilní formu a například od březnového Indian Wells po květnové French Open nedokázala vyhrát dva zápasy po sobě. Na druhou stranu ale zaregistrovala i povedené výsledky a třeba i díky postupu do finále domácího Livesport Prague Open si hájí svou pozici v nejlepší třicítce žebříčku.

Zheng odehrála v Pekingu svůj první zápas po operaci lokte a porážce s Kateřinou Siniakovou v prvním kole Wimbledonu a poradila si 6:3, 6:2 s lucky loserem Emilianou Arangovou. Od začátku loňské sezony prožívá nejlepší období kariéry a byla už 15krát minimálně ve čtvrtfinále, třikrát na grandslamech.

Dvaadvacetiletá Číňanka měla loni skvělou asijskou tour a konkrétně na domácí tisícovce v Pekingu vypadla až v semifinále s Karolínou Muchovou. Aktuální světová dvojka následně zapsala triumf v Tokiu a finále na dalším podniku WTA 1000 ve Wuhanu. Výbornou sezonu 2024 zakončila finálovou účastí na Turnaji mistryň.

Vzájemná bilance: Nosková prohrává 0:2. Oba předchozí souboje se uskutečnily na evropské antuce, na turnaji ITF v Česku v roce 2021 i loni na tisícovce v Římě měla navrch Zheng. Nosková v posledních měsících odehrála mnohem více zápasů a snad využije dlouhou pauzu domácí hvězdy. Šance na postup jsou vyrovnané.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
