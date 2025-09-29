ŽIVĚ: Nosková vede nad světovou devítkou o set. V osmifinále může doplnit Muchovou a Bouzkovou
Nosková – Zheng 6:4 / hraje se
Šance obou aktérek byly před zápasem naprosto vyrovnané. Nosková sice prohrála oba předchozí souboje v roce 2021 na domácí akci ITF i loni v Římě, ovšem poprvé nastoupila proti Zheng mimo antuku a největší domácí hvězda absolvuje v Pekingu svůj první turnaj od porážky s Kateřinou Siniakovou v úvodním kole Wimbledonu a po operaci lokte.
Dle očekávání se Nosková i Zheng snažily okamžitě převzít výměnu do svých rukou a dostat soupeřku pod tlak. K vidění tak byly hlavně vynucené a nevynucené chyby. V přestřelkách od základní čáry i na returnu byla o něco jistější Nosková. Vedení 3:1 sice ztratila, nicméně náskok brejku po dělovém returnu, který Číňanka nedokázala vrátit, obnovila.
Další komplikace na vlastním servisu Češka nepřipustila a po 48 minutách úvodní dějství ovládla. Největší rozdíl byl v bodech získaných po druhém podání, Nosková vyhrála osm ze 13 a Zheng jen šest ze sedmnácti.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
