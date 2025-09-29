ŽIVĚ: Nosková vede nad světovou devítkou o set. V osmifinále může doplnit Muchovou a Bouzkovou

DNES, 12:15
WTA PEKING - Linda Nosková (20) krátce po 13. hodině rozehrála souboj třetího kola na tisícovce v Pekingu se světovou devítkou Qinwen Zheng (22). Šance na postup jsou vyrovnané, a pokud vsetínská rodačka největší domácí hvězdu porazí, doplní v osmifinálové fázi prestižního čínského podniku krajanky Karolínu Muchovou a Marii Bouzkovou.
Linda Nosková vyzve v Pekingu světovou devítku a domácí hvězdu (© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Nosková – Zheng 6:4 / hraje se

Šance obou aktérek byly před zápasem naprosto vyrovnané. Nosková sice prohrála oba předchozí souboje v roce 2021 na domácí akci ITF i loni v Římě, ovšem poprvé nastoupila proti Zheng mimo antuku a největší domácí hvězda absolvuje v Pekingu svůj první turnaj od porážky s Kateřinou Siniakovou v úvodním kole Wimbledonu a po operaci lokte.

Dle očekávání se Nosková i Zheng snažily okamžitě převzít výměnu do svých rukou a dostat soupeřku pod tlak. K vidění tak byly hlavně vynucené a nevynucené chyby. V přestřelkách od základní čáry i na returnu byla o něco jistější Nosková. Vedení 3:1 sice ztratila, nicméně náskok brejku po dělovém returnu, který Číňanka nedokázala vrátit, obnovila.

Další komplikace na vlastním servisu Češka nepřipustila a po 48 minutách úvodní dějství ovládla. Největší rozdíl byl v bodech získaných po druhém podání, Nosková vyhrála osm ze 13 a Zheng jen šest ze sedmnácti.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
Mantra
29.09.2025 14:24
Nedělej Lindici a vyhraj to.
Reagovat
frenkie57
29.09.2025 14:02
Linda bez větších potíží dopodávala první set. Nosík hraje celkem dobře, ale chtělo by to zlepšit procenta na servisu a vyvarovat se dvojchyb. Snad to půjde i ve druhém setu.
Reagovat
tommr
29.09.2025 14:20
druhej set je zatím vyrovnanej a rozhodne ho asi první brejk ...
Reagovat
frenkie57
29.09.2025 14:31
A ten přišel v šesté hře, Číňanka ho potvdila a set je , zdá se, ztracen.
Reagovat

