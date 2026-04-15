ŽIVĚ: Nosková skvěle reaguje na nečekané potíže. Bitvu s veteránkou rozhoduje třetí set

DNES, 15:45
WTA STUTTGART - Linda Nosková zahajuje antukové jaro na pětistovce ve stuttgartské hale a v úvodním kole se od české tenistky očekává jasné vítězství. Hrdinka nedávného utkání kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové mezi Českem a Švýcarskem totiž plní roli obrovské favoritky proti čínské veteránce Shuai Zhang.
Zhang Shuai
Nosková Linda
Linda Nosková začíná ve Stuttgartu jako jasná favoritka (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Zhang – Nosková 7:5, 1:6 / hraje se

Nosková nastoupila k prvnímu vzájemnému souboji jako jednoznačná favoritka. Zhang ovšem v úvodu držela krok. Češka se k první šanci dostala po výborném vstupu do čtvrtého gamu, v němž vedla 30:0 na returnu. Čínská veteránka ale vývoj suverénně otočila. Další vítězný return vsetínské rodačky však znamenal první shodu v zápase. Její soupeřka si nicméně s touto situací snadno poradila a srovnala na 2:2.

Ani následující minuty žádnou brejkbolovou příležitost nenabídly. Výrazná outsiderka Zhang byla i nadále ve všech ohledech rovnocennou soupeřkou, úspěšně dotahovala skóre a po 22 minutách hry byl stav vyrovnaný 4:4.

Až do skóre 5:5 byla Nosková na vlastním servisu suverénní a ztratila jen pár bodů. Po vítězném úderu Zhang a dvojchybě však prohrávala už 0:30 a nakonec po zkaženém nalitém voleji nabídla soupeřce dva brejkboly po sobě. Úvodní zlikvidovala výborným servisem, avšak na ten druhý vyhrála Číňanka přestřelku forhendů a po prvním brejku utkání set úspěšně dopodávala.

Hned na začátku dalšího dějství se Nosková propracovala ke svému prvnímu brejkbolu v zápase. Nakonec jich měla celkem šest, ale Zhang čtyři z nich s přehledem zlikvidovala a na dva Češka vyrobila chybu. Číňanka nakonec maratonský game získala a soupeřce nedovolila odskočit do náskoku dvou her.

O dva gamy později už ale Nosková poprvé v utkání servis Zhang prorazila. Potřebovala k tomu další tři šance a tedy celkem devět brejkbolů. Následně bez problémů zvýšila své vedení na 4:1. Zbytek druhého setu byl pro českou favoritku pohodový. Své čínské protivnici už nepovolila ani jednu hru a za pouhých 32 minut srovnala skóre.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Nosková se před pár dny nejvýrazněji podílela na postupu českého týmu na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Talentovaná Češka zvládla na betonu v hale v Bielu souboj s Viktorijí Golubicovou i bitvu s Belindou Bencicovou, v níž odvracela tři mečboly, a už v tomto týdnu se musela adaptovat na úplně jiné podmínky.

Halovou antuku ve Stuttgartu si vyzkoušela v několika trénincích a také v deblové soutěži po boku Terezy Mihalíkové. Česko-slovenský tandem skončil hned na úvod po jasné porážce s americkou dvojicí Alycia Parksová, Alana Smithová.

Vstup do singlového turnaje by ale Nosková i přes minimum času na změnu povrchu měla zvládnout. Bude totiž plnit roli jednoznačné favoritky proti Zhang. S čínskou veteránkou se utká poprvé a očekává se vítězství ve dvou setech.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Stuttgartu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

zfloyd
15.04.2026 17:03
už to vypadá lépe Pupík se rozpupíkoval
Krisboy
15.04.2026 17:01
Nic jí nehrozí. Jenom se jeden set rozkoukávala.
StestiJeKrasnaVec11
15.04.2026 16:42
Shuai zatim hraje fantasticky, bez nervů... ale je pravda, že slečnu, co prohraje 24 zápasů v řadě a 600 dnů je bez výhry, jen tak něco rozhodit už nemůže. Velmi zajímaví hráčka na okruhu.
jih
15.04.2026 16:47
37 letá slečna.
StestiJeKrasnaVec11
15.04.2026 16:50
pokud furt objíždíš okruhy tak máš stále mladou duši
Krisboy
15.04.2026 17:02
Slečna může být i stoletá, to nesouvisí s věkem.
zfloyd
15.04.2026 16:38
no jo Číňanka není žádné ořezávátko , taky má za sebou pár slušnejch skalpů
com
15.04.2026 16:50
to jo, hlavne kdyz v roce 2023/2024 mela snuru 25 proher v řadě
tommr
15.04.2026 16:35
Shuai Zhang právě drží sérii 5 proher v řadě a je jasnou kurzovou outsiderkou. Na kurtu to ale bohužel zatím vypadá přesně obráceně ...
Čekal jsem ale že po skvělých výkonech Lindy na BJK Cupu příjde strašnej propadák ...
StestiJeKrasnaVec11
15.04.2026 16:43
5 proher v řadě je pro Shuai taková rozcvička
Kreuz
15.04.2026 16:34
Pridat Lindo, pridat! Takhle by to dal neslo
Krisboy
15.04.2026 16:33
Teda Pupíku...
Krisboy
15.04.2026 16:35
Ten smajlík tam samozřejmě nepatří. Samým rozčilením jsem klepl vedle
misa
15.04.2026 16:36
:)
frenkie57
15.04.2026 16:32
Pupík projela první set. Zatím se dost hledá.
Oin
15.04.2026 16:32
Makáme, Pupíku! To dáš!
frenkie57
15.04.2026 16:18
Linda je dneska hodna své přezdívky.
jeronym
15.04.2026 16:14
Miss WTA prohlasuji Evu Lys,
od te ja bych chtel dostat kiss.
https://www.instagram.com/popular/eva-lys-hamburg-open/
jih
15.04.2026 16:21
Já ne.
misa
15.04.2026 16:02
Hrdinka nejen tenisových kurtů, ale i některých mužských snů, jak jsem se na TP dočetl
anton77
15.04.2026 16:11
Tak v nastupující generaci se pozoruhodně urodilo. Linda, Tereza, Domonika...
subaru
15.04.2026 16:11
Tak to mají smůlu.
frenkie57
15.04.2026 16:18
Ona je vdaná, či co?
Kapitan_Teplak
15.04.2026 16:25
Ne, jen není na mužský.
frenkie57
15.04.2026 16:28
Aha. Takovou zradu bych od ní nečekal.
misa
15.04.2026 16:33
O tom nejsou žádné informace.
Kapitan_Teplak
15.04.2026 16:39
Sama to řekla.
jih
15.04.2026 16:41
Prosím zdroj.
Kapitan_Teplak
15.04.2026 16:51
Na yt jsem viděl její rozhovor v nějakém Přerovském rádiu z před Vánoc 2024 a když mluvila o své posezonní dovolené, tak doslova řekla ,,s mojí holkou".
Krisboy
15.04.2026 16:55
Každá někoho má, dokud není a tebou.
jih
15.04.2026 17:02
A každá je bi.
Krisboy
15.04.2026 16:17
smile
pantera1
15.04.2026 16:00
Jarní hrdinko pozor na Číňanku a pokračuj na vítězné vlně. Nezapomeň, že je ve hře krásná kára

Pěkný káry i pro štěstí .
https://youtu.be/D-NvQ6VJYtE?is=W7o0VMwoJss1tR6D
