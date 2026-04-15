ŽIVĚ: Nosková skvěle reaguje na nečekané potíže. Bitvu s veteránkou rozhoduje třetí set
Zhang – Nosková 7:5, 1:6 / hraje se
Nosková nastoupila k prvnímu vzájemnému souboji jako jednoznačná favoritka. Zhang ovšem v úvodu držela krok. Češka se k první šanci dostala po výborném vstupu do čtvrtého gamu, v němž vedla 30:0 na returnu. Čínská veteránka ale vývoj suverénně otočila. Další vítězný return vsetínské rodačky však znamenal první shodu v zápase. Její soupeřka si nicméně s touto situací snadno poradila a srovnala na 2:2.
Ani následující minuty žádnou brejkbolovou příležitost nenabídly. Výrazná outsiderka Zhang byla i nadále ve všech ohledech rovnocennou soupeřkou, úspěšně dotahovala skóre a po 22 minutách hry byl stav vyrovnaný 4:4.
Až do skóre 5:5 byla Nosková na vlastním servisu suverénní a ztratila jen pár bodů. Po vítězném úderu Zhang a dvojchybě však prohrávala už 0:30 a nakonec po zkaženém nalitém voleji nabídla soupeřce dva brejkboly po sobě. Úvodní zlikvidovala výborným servisem, avšak na ten druhý vyhrála Číňanka přestřelku forhendů a po prvním brejku utkání set úspěšně dopodávala.
Hned na začátku dalšího dějství se Nosková propracovala ke svému prvnímu brejkbolu v zápase. Nakonec jich měla celkem šest, ale Zhang čtyři z nich s přehledem zlikvidovala a na dva Češka vyrobila chybu. Číňanka nakonec maratonský game získala a soupeřce nedovolila odskočit do náskoku dvou her.
O dva gamy později už ale Nosková poprvé v utkání servis Zhang prorazila. Potřebovala k tomu další tři šance a tedy celkem devět brejkbolů. Následně bez problémů zvýšila své vedení na 4:1. Zbytek druhého setu byl pro českou favoritku pohodový. Své čínské protivnici už nepovolila ani jednu hru a za pouhých 32 minut srovnala skóre.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Nosková se před pár dny nejvýrazněji podílela na postupu českého týmu na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Talentovaná Češka zvládla na betonu v hale v Bielu souboj s Viktorijí Golubicovou i bitvu s Belindou Bencicovou, v níž odvracela tři mečboly, a už v tomto týdnu se musela adaptovat na úplně jiné podmínky.
Halovou antuku ve Stuttgartu si vyzkoušela v několika trénincích a také v deblové soutěži po boku Terezy Mihalíkové. Česko-slovenský tandem skončil hned na úvod po jasné porážce s americkou dvojicí Alycia Parksová, Alana Smithová.
Vstup do singlového turnaje by ale Nosková i přes minimum času na změnu povrchu měla zvládnout. Bude totiž plnit roli jednoznačné favoritky proti Zhang. S čínskou veteránkou se utká poprvé a očekává se vítězství ve dvou setech.
Čekal jsem ale že po skvělých výkonech Lindy na BJK Cupu příjde strašnej propadák ...
