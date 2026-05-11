ŽIVĚ: Noskové od Cirsteaové v prvním setu schytala výprask. Ve druhém už ztratila servis
Nosková – Cirsteaová 2:6, hraje se
Noskové se úvod zápasu vůbec nepovedl. Hned v první hře zahodila gamebol a ztratila servis. I druhá hra šla přes shodu. Češka v něm po dlouhé bekhendové výměně křížem ukončila bod vítězným forhendem a smazala výhodu Cirsteaové. K brejkbolu se však nedostala a Rumunka po přímém bodu zvýšila na 2:0. Ani druhé podání česká hráčka neudržela a i kvůli nevynuceným chybám rychle prohrávala o dva brejky. Na výsledkovou tabuly se dostala až po skončení pátého gamu. Do problémů na servisu se dostala i za stavu 1:5. Po velmi dlouhém gamu, ve kterém využila až pátý gamebol nakonec snížila. Na returnu se jí však absolutně nedařilo a Rumunka úvodní sadu dopodávala.
Česká tenistka si jako první prohrála servis i ve druhém dějství. Rumunka získala brejk hned ve třetí hře.
Aktuálně 13. hráčka žebříčku WTA prožívá zatím velmi dobrou antukovou část sezony a velkou šanci na skvělý výsledek má i na tisícovce v Římě. Po postupu do čtvrtfinále na kvalitně obsazené pětistovce ve Stuttgartu i na podniku WTA 1000 v Madridu je krok od stejné fáze turnaje i v italské metropoli. V cestě jí stojí překvapivě Cirsteaová, která se ve třetím kole postarala o velké překvapení, když vyřadila Sabalenkovou.
Češka, která předchozí dva zápasy zvládla snadno ve dvou setech, se proti v životní formě hrající rumunské veteránce pokusí také o odplatu. Poslední vzájemný zápas totiž vyšel lépe aktuálně 27. hráčce světa, která slavila skalp české dvojky v Miami. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2. Nosková zvítězila před dvěma lety v Brisbane a po obratu letos v Indian Wells. Cirsteaová byla jasně lepší ještě v únoru v Dubaji. Na antuce se tyto dvě hráčky utkávají poprvé.
