ŽIVĚ: Noskové od Cirsteaové v prvním setu schytala výprask. Ve druhém už ztratila servis

DNES, 10:50
WTA ŘÍM - Linda Nosková v osmifinále tisícovky v Římě překvapivě nečelí světové jedničce Aryně Sabalenkové, ale její přemožitelce Soraně Cirsteaové. Česká hráčka se proti neoblíbené Rumunce, která hraje svou poslední a zároveň životní sezonu, snaží o odplatu a zároveň o další vylepšení zdejšího maxima. Pokouší se také navázat na oba předchozí úspěšné antukové turnaje, kde prošla mezi osmičku nejlepších. Zápas vám přinášíme v živé reportáži na Tenisportálu.
Linda Nosková v Římě bojuje o postup do čtvrtfinále (@ MAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP / Profimedia)

Nosková – Cirsteaová 2:6, hraje se

Noskové se úvod zápasu vůbec nepovedl. Hned v první hře zahodila gamebol a ztratila servis. I druhá hra šla přes shodu. Češka v něm po dlouhé bekhendové výměně křížem ukončila bod vítězným forhendem a smazala výhodu Cirsteaové. K brejkbolu se však nedostala a Rumunka po přímém bodu zvýšila na 2:0. Ani druhé podání česká hráčka neudržela a i kvůli nevynuceným chybám rychle prohrávala o dva brejky. Na výsledkovou tabuly se dostala až po skončení pátého gamu. Do problémů na servisu se dostala i za stavu 1:5. Po velmi dlouhém gamu, ve kterém využila až pátý gamebol nakonec snížila. Na returnu se jí však absolutně nedařilo a Rumunka úvodní sadu dopodávala.

Česká tenistka si jako první prohrála servis i ve druhém dějství. Rumunka získala brejk hned ve třetí hře.

Aktuálně 13. hráčka žebříčku WTA prožívá zatím velmi dobrou antukovou část sezony a velkou šanci na skvělý výsledek má i na tisícovce v Římě. Po postupu do čtvrtfinále na kvalitně obsazené pětistovce ve Stuttgartu i na podniku WTA 1000 v Madridu je krok od stejné fáze turnaje i v italské metropoli. V cestě jí stojí překvapivě Cirsteaová, která se ve třetím kole postarala o velké překvapení, když vyřadila Sabalenkovou.

Češka, která předchozí dva zápasy zvládla snadno ve dvou setech, se proti v životní formě hrající rumunské veteránce pokusí také o odplatu. Poslední vzájemný zápas totiž vyšel lépe aktuálně 27. hráčce světa, která slavila skalp české dvojky v Miami. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2. Nosková zvítězila před dvěma lety v Brisbane a po obratu letos v Indian Wells. Cirsteaová byla jasně lepší ještě v únoru v Dubaji. Na antuce se tyto dvě hráčky utkávají poprvé.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
HankMoody
11.05.2026 12:10
Parádní výkon od Sori, moc jí to přeju. Vyzrála do skvělý hráčky, užívá si to.
subaru
11.05.2026 12:06
Přístup: nějak to nevyšlo.
rkames
11.05.2026 12:06
Lindy řeč těla = spráskanej pes
chlebavevaju
11.05.2026 12:03
Nosková je tak nemožně zoufalá, až člověku zhnusí i kritiku. Dneska ji ušetřím.
HankMoody
11.05.2026 12:01
Je skvělý vidět, jaký level tenisu dokáže ještě Sorana hrát. Vždy sem jí fandil, společně s Anou Ivanovic nejkrásnější brunetky WTA.
Saulnier
11.05.2026 12:02

sú to bohyne
Otmar
11.05.2026 11:56
Kdyby nehrála proti Lindě, řičel bych nadšením. Sorana hraje skvěle a trefuje fantastické balóny, báječně ji to sluší...co si víc přát? Snad aby naproti byl někdo jiný než Linda.
Mony
11.05.2026 11:52
Neřekl bych ,že Lindě se nedaří.
Spíš Drákulka někde vysála hodně výživnou krev a dostala se do nadpozemské formy..
Lindě se nedá nic vytknout.
honza.khp
11.05.2026 11:47
první vyhrání z kapsy vyhání, Linda se snad zdravě naštve, dotoho !
HankMoody
11.05.2026 12:01
miluju tyhle český nesmyslný slovní spojení :D klasicky český je ještě - není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se :D
Saulnier
11.05.2026 11:45
Teraz som pozrel priebežný výsledok, Soranka ide ako píla, aspoň sa tak zdá podľa výsledku, pozeráte to niekto? Aké máte dojmy? Je to len o skvelom výkone Soranky, alebo tomu "pomáha" aj Linda?
frenkie57
11.05.2026 11:47
Je to jak píšeš, Rumunka jede jak pila, občas pomůže Linda chybou nebo kraťasy, které Sorana vždy doběhne a skvělě umístí. Zatím Linda bez šance.
PTP
11.05.2026 11:52
Ta Sorana je dneska úplně neskutečná, to je síla.
Saulnier
11.05.2026 11:55
ďakujem za postreh, aj keď teda je to zatiaľ v neprospech Lindy, snáď tú prevahu súperky v 2. sete trochu vyváži
Serpens
11.05.2026 11:42
Na Lindu obzvlášť působí sebedůvěra soupeřek. Čím víc si soupeřka věří, tím více si Linda nevěří. Dostává se tak do pasti jednak s vylaufovanými soupeřkami, tak mladými puškami.
Diabolique
11.05.2026 11:58
Sorana je mlada puska!
Blondie
11.05.2026 11:40
Sorana je neuvěřitelná.
A ještě má nádherný kompletek!
tommr
11.05.2026 11:37
Výkon Lindy plně odpovídá tomu jejímu prohlášení že se o top-10 nezajímá. Co by tam taky s touhle hrou dělala?
frenkie57
11.05.2026 11:34
Ta Sorana je tedy pekelně rychlá, doběhne všechno. Ten winner ve čtvtém gemu byl neskutečný.
Mantra
11.05.2026 11:29
1. servis 25%
Mantra
11.05.2026 11:31
servis nět, dlouhé výměny nedává, hlavou je v duze, tohle je pryč
Diabolique
11.05.2026 11:27
Vypada to na rychly proces. Gratulace Sorance! Rikala ze kdyz vyhraje Rim, neskonci. I kdyz do toho urcite jeste promluvi Nikola.
Oin
11.05.2026 11:27
V souboji pupíků se nad kurtem vznáší kanár.
tommr
11.05.2026 11:25
Strašnej začátek od Lindy ...
Mantra
11.05.2026 11:26
tohle ani nezačne, to už vidím jako konec. Sorana má ruku i hlavu naladěnou, tohle nedojde ani dramatu
Blondie
11.05.2026 11:41
Budee tříseťák
Mantra
11.05.2026 11:19
ten zápas bude jako přes kopírák s tím Sabalenkovic. Linda bude tlačit až to dotlačí
PTP
11.05.2026 11:15
Soranka taky ukázala pupík, tak to bude peklo!
Mantra
11.05.2026 11:19
česnek na vás
Mantra
11.05.2026 11:12
Linda má obdobnej řetěz jako Saba a ty duhový hadry už mě serou
Mantra
11.05.2026 11:11
dost tam fouká
Diabolique
11.05.2026 11:10
Samozrejme ze fandim nasim ... ale ... kdyby to vyhrala upirka, nereknu ani popel.
PTP
11.05.2026 11:11
Ty Ďáble!
The_Punisher
11.05.2026 11:06
Věřím, že to dnes Linda zvladne.
