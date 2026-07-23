ŽIVĚ: Obrovské selhání Bartůňkové! Češka zahodila mečboly i náskok, rozhoduje tie-break

DNES, 10:45
Aktuality 33
WTA PRAHA - Nikola Bartůňková se může stát už čtvrtou domácí čtvrtfinalistkou letošního Livesport Prague Open. Po bitvě v prvním kole ji čeká další nebezpečná asijská soupeřka Lanlana Tararudeeová, která má v zádech triumf a dlouhou vítěznou sérii. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Tararudee Lanlana
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková je favoritkou na postup do čtvrtfinále (© ČTK / Deml Ondřej)

Bartůňková – Tararudeeová 6:7, 6:3, 6:6 / hraje se

Tararudeeová nastoupila proti favoritce Bartůňkové bez jakéhokoli respektu a díky sebevědomé hře měla lepší vstup do utkání než Češka. Thajská tenistka si snadno uhájila podání a hned v prvním gamu na returnu se propracovala k sérii dvou brejkbolů. Bartůňkové se první hrozbu podařilo odvrátit na síti, ovšem poté ji soupeřka donutila k chybě a zajistila si vedení 2:0.

Hned vzápětí se Tararudeeová dostala do úplně stejných problémů. Na rozdíl od Češky ale stav 15:40 i díky těsnému autu z rakety Bartůňkové vyřešila. Následně přežila další brejkbol, nakonec vyrovnaný game získala a zvýšila na 3:0. Bartůňková si čistou hrou částečně spravila chuť a poté měla znovu vedení 40:15 na příjmu. Tentokrát už brejkbol využila a po dělovém returnu jí stačila hned první šance. České favoritce se v dalších minutách podařilo výrazné manko 0:3 smazat.

Tararudeeová zareagovala bezchybným gamem na servisu, znovu se ujala vedení a pak dostala Bartůňkovou pod tlak. Domácí hráčka však nepříznivý stav 15:30 suverénně otočila a upravila skóre na 4:4. Bartůňková měla v kritickém devátém gamu po dvou fantastických bodech v řadě důležitý brejkbol na 5:4, na který však soupeřka vytáhla skvělý servis. Po dvojchybě měla pražská rodačka další příležitost a Thajka vůbec nezvládla bekhendový úder.

Bartůňková ale velmi důležitý brejk nevyužila. Na setbol vyrobila dvojchybu a na druhý brejkbol soupeřky nezvládla volej na síti. Bitva o první set tak pokračovala. Favorizovaná Češka udělala ve 12. gamu několik chyb a dovolila Tararudeeové dva setboly po sobě, které ovšem nekompromisně zlikvidovala.

Napínavou bitvu o první set tak musel rozhodnout tie-break a i v něm se hrála vyrovnaná partie. Strany se měnily za stavu 3:3 a obě aktérky předtím vedly o minibrejk. Při skóre 4:5 přišlo další zaváhání Bartůňkové, která po dvojchybě nabídla Tararudeeové další dva setboly v řadě a tentokrát už úspěšná nebyla. Thajka vytáhla krásný prohoz z bekhendu, zkrácenou hru vyhrála 7:4 a po 71 minutách získala napínavý set plný zvratů.

 

Druhý set začal pohodovými gamy na servisu, jenže ve třetí hře se objevily velké komplikace pro domácí hráčku. Bartůňková udělala tři chyby po sobě a Tararudeeová měla tři brejkboly v řadě. Češka ovšem zachovala klid a všechny tři hrozby smazala. Thajka ovšem vytáhla velmi agresivní údery, dostala se k další šanci a na čtvrtý pokus už se brejku dočkala.

Tararudeeová pak nabídla Bartůňkové naději na obrat, když na brejkbol vyrobila dvojchybu a dovolila srovnání na 2:2. Česká tenistka se šance chopila a skóre i přes další problémy na servisu a brejkbolovou hrozbu otočila. Potíže na podání měla i Thajka, která dost chybovala. Úvodní tři brejkboly Bartůňkové odvrátila, ale stejně jako v předchozím případě nakonec darovala soupeřce brejk dvojchybou.

Bartůňková neměla s potvrzením brejku žádné potíže, zvýšila své vedení na 5:2 a byla velmi blízko k tomu, aby stav napínavého zápasu srovnala. Tararudeeová sérii čtyř prohraných gamů přerušila a poté měla Češka opět potíže zavřít set na podání. Na rozdíl od předchozího dějství však nezaváhala, i když zase nevyužila setbol a pustila soupeřku k brejkbolu. Thajka ale při své šanci vyhodila forhend a Bartůňková si po dvou hodinách vynutila rozhodující sadu.

Vstup do posledního dějství měla Bartůňková nejlepší možný. Tararudeeová začala mnohem víc chybovat, Češka toho dokonale využila a hned v úvodním gamu zapsala důležitý brejk. Skvělý začátek tohoto setu Bartůňkovou povzbudil. Tararudeeová vypadala naopak naprosto bezradně, dál kupila chyby a při skóre 0:3 prohrávala s domácí favoritkou už o dva brejky.

Tararudeeová si vzápětí zavolala fyzioterapeuta, nechala se mimo centrální kurt ošetřovat a vrátila se s obvázaným pravým stehnem. Bartůňkovou několikaminutová pauza na chvíli rozhodila, ale brejkbolovou hrozbu přežila a zvýšila své vedení na 4:0. Poté mohla soupeřku definitivně zlomit, nicméně brejkbol odvrátila i Thajka a získala svůj první game v této sadě.

Reprezentantka Thajska i přes zranění nadále mocně vzdorovala a držela ve výměnách krok. Bartůňková však měla v zádech luxusní náskok, mohla být v klidu a za stavu 5:1 měla celkem čtyři hry na to, aby bitvu uzavřela. Česká favoritka mohla uspět hned při první příležitosti, avšak Tararudeeová odvrátila všechny tři mečboly. Pak přišlo nečekané selhání domácí zástupkyně, která i vinou dvou dvojchyb odevzdala servis.

Následně se luxusní náskok čtyř gamů Bartůňkové ztenčil na pouhou jednu hru. Česká tenistka šla za stavu 5:4 podruhé podávat na vítězství a nervozita byla patrná. První bod sice získala, ale další čtyři výměny patřily Tararudeeové, která tak mohla slavit šokující srovnání z 1:5 na 5:5.

Na toto selhání naštěstí zareagovala výborně. Bartůňková se uklidnila, propracovala se k brejkbolu a Tararudeeová ho za ni proměnila dvojchybou. Češka tak dostala už třetí příležitost ukončit tříhodinovou bitvu na podání. Jenže ani ta domácí favoritce nestačila a došlo na další tie-break.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

33
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frenkie57
23.07.2026 14:10
Nikola prohospodařila luxusní vedení 5:1. Teď bude mít třetí šanci dopodávat zápas, a jestli to nedá, bude jí čekat druhý TB, což je disciplína velmi vrtkavé. Držím palce.
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Ondra979
23.07.2026 14:16
tak nedala a ted tece i v TB..to je des
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Georgino
23.07.2026 14:06
Otřesně hraje v závěru 3 setu Nikola. Thajka výborně. Ona ti fakt chce asi projrát
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Georgino
23.07.2026 14:09
... a teď se po* i Lanlana. Na ty ženský musí mít fakt člověk nervy sledovat.
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tommr
23.07.2026 13:26
Nikola se chytla a Thajka si bere MTO. Začíná to vypadat slibně ...
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Mac
23.07.2026 13:59
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tommr
23.07.2026 13:15
Nikola dokázala překvapivě druhej set dopodávat i když musela odvracet brejkbol ...
Na výhru jí ale přesto nevěřím. Nejde jí servis a dělá špatná rozhodnutí v důležitých momentech ...
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paprikovygulas_
23.07.2026 13:21
Všetci pamätáme ako si neveril Noskovej v zápase s Cirstea:
"Linda je vyloženě trapná. Při vší úctě k Cirstee je to jen průměrná hráčka která je jednou nohou v důchodu a Linda by si jí měla povodit. A ne aby to bylo naopak"
didnt age well
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GaelM
23.07.2026 12:49
Sorry jako, ale ta thajská bytost má normálně knír... kde jsou ti komisaři s testem pohlaví?
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paprikovygulas_
23.07.2026 12:51
Tak ja poznám mužov bez kniru a netesujem ich
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GaelM
23.07.2026 13:05
Pokud zůstávají v mužské kategorii, tak není důvod...
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paprikovygulas_
23.07.2026 13:07
Mali by hrat v ženách predsa, keď nemaju knir, ani vlastnú logiku nechápeš
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GaelM
23.07.2026 13:49
Tak ještě že tu máme uherského ezospecialistu smile
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paprikovygulas_
23.07.2026 14:03
Blúdiš tým životom
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Georgino
23.07.2026 13:52
Sorry jako, knír fakt nemá. Jen nějakej lišej kolem úst.
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paprikovygulas_
23.07.2026 12:47
Keby mali hráči takú krehku poddajnú a zdávačskú mentalitu ako diskutéri TP tak by nebolo ani koho sledovať, v klidku hoši otvorte pivečko a sadnite na gauč, všetko bude ok
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EdinaElwes
23.07.2026 13:41
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tommr
23.07.2026 12:22
Ten TB ale Nikola těžce nezvládla. Od stavu 4:3 čtyři chyby v řadě ...
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paprikovygulas_
23.07.2026 12:24
Pohoda
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NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 12:35
A už teče i ve druhém. Vůbec to nevypadá, že by měla vyhrát tento turnaj. Tak by měla namísto něj vyhrát nějaký jiný. Třeba příští USO!
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tommr
23.07.2026 13:01
Vypadá to že se Nikola chytla. Na titul jí už ale nevěřím i kdyby dneska ještě vyhrála ...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 13:15
Nejvíc to vypadá na Báru K., že to vyhraje celé.
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tommr
23.07.2026 13:17
jj pokud jí zase nezradí zdraví tak je favoritka číslo jedna ...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
23.07.2026 13:19
Ovšem její trenér provedl právě příliš sebejisté vyjádření. Viz můj koment zde: https://www.tenisportal.cz/zpravy/bara-se-vratila-aby-zase-vyhrala-neco-velkeho-rika-trener-sampionky-krejcikove-58185/
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Georgino
23.07.2026 13:29
Taky mi to nesedí. Bára není 100% fit. Celkově to vidím na Nikolu nebo Terezu.
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bardunek666
23.07.2026 12:21
Nikola ten závěr tedy pokadila
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tommr
23.07.2026 12:04
Nikola nedokázala první set dopodávat i když si vypracovala 1 setbol. Ted bude ráda když to dotáhne aspon do toho TB ...
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bardunek666
23.07.2026 12:06
Nutno ale dodat, že Thajka je fakt šikovná. Nikola to dopodávání ale krutě nezvládla
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paprikovygulas_
23.07.2026 12:18
Pozvánka na kurt stale platí, môžeš mi ukázať ako sa premieňajú setbally
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paprikovygulas_
23.07.2026 11:33
Obrovské problémy vyzerajú inak jindrasek
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paprikovygulas_
23.07.2026 11:58
1:3 je odkedy veľké manko? Titulky meníš ,no bulvarnost zostava
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ABP
23.07.2026 13:00
Na TP se jede na kvantitu, ne kvalitu.
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paprikovygulas_
23.07.2026 13:07
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