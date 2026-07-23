ŽIVĚ: Obrovské selhání Bartůňkové! Češka zahodila mečboly i náskok, rozhoduje tie-break
Bartůňková – Tararudeeová 6:7, 6:3, 6:6 / hraje se
Tararudeeová nastoupila proti favoritce Bartůňkové bez jakéhokoli respektu a díky sebevědomé hře měla lepší vstup do utkání než Češka. Thajská tenistka si snadno uhájila podání a hned v prvním gamu na returnu se propracovala k sérii dvou brejkbolů. Bartůňkové se první hrozbu podařilo odvrátit na síti, ovšem poté ji soupeřka donutila k chybě a zajistila si vedení 2:0.
Hned vzápětí se Tararudeeová dostala do úplně stejných problémů. Na rozdíl od Češky ale stav 15:40 i díky těsnému autu z rakety Bartůňkové vyřešila. Následně přežila další brejkbol, nakonec vyrovnaný game získala a zvýšila na 3:0. Bartůňková si čistou hrou částečně spravila chuť a poté měla znovu vedení 40:15 na příjmu. Tentokrát už brejkbol využila a po dělovém returnu jí stačila hned první šance. České favoritce se v dalších minutách podařilo výrazné manko 0:3 smazat.
Tararudeeová zareagovala bezchybným gamem na servisu, znovu se ujala vedení a pak dostala Bartůňkovou pod tlak. Domácí hráčka však nepříznivý stav 15:30 suverénně otočila a upravila skóre na 4:4. Bartůňková měla v kritickém devátém gamu po dvou fantastických bodech v řadě důležitý brejkbol na 5:4, na který však soupeřka vytáhla skvělý servis. Po dvojchybě měla pražská rodačka další příležitost a Thajka vůbec nezvládla bekhendový úder.
Bartůňková ale velmi důležitý brejk nevyužila. Na setbol vyrobila dvojchybu a na druhý brejkbol soupeřky nezvládla volej na síti. Bitva o první set tak pokračovala. Favorizovaná Češka udělala ve 12. gamu několik chyb a dovolila Tararudeeové dva setboly po sobě, které ovšem nekompromisně zlikvidovala.
Napínavou bitvu o první set tak musel rozhodnout tie-break a i v něm se hrála vyrovnaná partie. Strany se měnily za stavu 3:3 a obě aktérky předtím vedly o minibrejk. Při skóre 4:5 přišlo další zaváhání Bartůňkové, která po dvojchybě nabídla Tararudeeové další dva setboly v řadě a tentokrát už úspěšná nebyla. Thajka vytáhla krásný prohoz z bekhendu, zkrácenou hru vyhrála 7:4 a po 71 minutách získala napínavý set plný zvratů.
Druhý set začal pohodovými gamy na servisu, jenže ve třetí hře se objevily velké komplikace pro domácí hráčku. Bartůňková udělala tři chyby po sobě a Tararudeeová měla tři brejkboly v řadě. Češka ovšem zachovala klid a všechny tři hrozby smazala. Thajka ovšem vytáhla velmi agresivní údery, dostala se k další šanci a na čtvrtý pokus už se brejku dočkala.
Tararudeeová pak nabídla Bartůňkové naději na obrat, když na brejkbol vyrobila dvojchybu a dovolila srovnání na 2:2. Česká tenistka se šance chopila a skóre i přes další problémy na servisu a brejkbolovou hrozbu otočila. Potíže na podání měla i Thajka, která dost chybovala. Úvodní tři brejkboly Bartůňkové odvrátila, ale stejně jako v předchozím případě nakonec darovala soupeřce brejk dvojchybou.
Bartůňková neměla s potvrzením brejku žádné potíže, zvýšila své vedení na 5:2 a byla velmi blízko k tomu, aby stav napínavého zápasu srovnala. Tararudeeová sérii čtyř prohraných gamů přerušila a poté měla Češka opět potíže zavřít set na podání. Na rozdíl od předchozího dějství však nezaváhala, i když zase nevyužila setbol a pustila soupeřku k brejkbolu. Thajka ale při své šanci vyhodila forhend a Bartůňková si po dvou hodinách vynutila rozhodující sadu.
Vstup do posledního dějství měla Bartůňková nejlepší možný. Tararudeeová začala mnohem víc chybovat, Češka toho dokonale využila a hned v úvodním gamu zapsala důležitý brejk. Skvělý začátek tohoto setu Bartůňkovou povzbudil. Tararudeeová vypadala naopak naprosto bezradně, dál kupila chyby a při skóre 0:3 prohrávala s domácí favoritkou už o dva brejky.
Tararudeeová si vzápětí zavolala fyzioterapeuta, nechala se mimo centrální kurt ošetřovat a vrátila se s obvázaným pravým stehnem. Bartůňkovou několikaminutová pauza na chvíli rozhodila, ale brejkbolovou hrozbu přežila a zvýšila své vedení na 4:0. Poté mohla soupeřku definitivně zlomit, nicméně brejkbol odvrátila i Thajka a získala svůj první game v této sadě.
Reprezentantka Thajska i přes zranění nadále mocně vzdorovala a držela ve výměnách krok. Bartůňková však měla v zádech luxusní náskok, mohla být v klidu a za stavu 5:1 měla celkem čtyři hry na to, aby bitvu uzavřela. Česká favoritka mohla uspět hned při první příležitosti, avšak Tararudeeová odvrátila všechny tři mečboly. Pak přišlo nečekané selhání domácí zástupkyně, která i vinou dvou dvojchyb odevzdala servis.
Následně se luxusní náskok čtyř gamů Bartůňkové ztenčil na pouhou jednu hru. Česká tenistka šla za stavu 5:4 podruhé podávat na vítězství a nervozita byla patrná. První bod sice získala, ale další čtyři výměny patřily Tararudeeové, která tak mohla slavit šokující srovnání z 1:5 na 5:5.
Na toto selhání naštěstí zareagovala výborně. Bartůňková se uklidnila, propracovala se k brejkbolu a Tararudeeová ho za ni proměnila dvojchybou. Češka tak dostala už třetí příležitost ukončit tříhodinovou bitvu na podání. Jenže ani ta domácí favoritce nestačila a došlo na další tie-break.
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Komentáře
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Na výhru jí ale přesto nevěřím. Nejde jí servis a dělá špatná rozhodnutí v důležitých momentech ...
"Linda je vyloženě trapná. Při vší úctě k Cirstee je to jen průměrná hráčka která je jednou nohou v důchodu a Linda by si jí měla povodit. A ne aby to bylo naopak"
didnt age well