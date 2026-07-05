ŽIVĚ: Obrovský zvrat v derby! Muchová musí hrát třetí set, nad Krejčíkovou znovu dominuje

DNES, 14:15
Aktuality 134
WIMBLEDON - Český tenis má jisté zastoupení ve čtvrtfinále letošního Wimbledonu. Postaraly se o to rozjetá Karolína Muchová s předloňskou šampionkou Barborou Krejčíkovou, které musí dnes nastoupit proti sobě. Zápas vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Muchová Karolina
Karolína Muchová je v českém derby favoritkou (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Muchová – Krejčíková 7:5, 5:7, 4:1 / hraje se

Aktivnější Muchová začala české derby suverénním gamem na servisu a hned v úvodní hře na returnu se i díky chybám Krejčíkové dostala ke dvěma brejkbolům po sobě. Předloňská šampionka Krejčíková ovšem vytáhla dva výborné servisy a bleskově srovnala na shodu. Muchová se vzápětí propracovala k další šanci, ale ani tentokrát jí krajanka brejk nedovolila a poté srovnala na 1:1.

V následujících minutách se hra naprosto vyrovnala. Muchová byla lepší už jen o chloupek a Krejčíková se stabilizovala na vlastním podání a zdatně krajance sekundovala. Po 25 minutách hry byl stav nerozhodný 3:3. Krejčíková už byla definitivně v zápase a po chybách Muchové měla v sedmé hře své první brejkboly. Mladší z Češek si však na obě hrozby pomohla servisem a vyrovnaný game nakonec urvala na svou stranu.

Výborné představení obou českých tenistek pokračovalo. Krejčíková dál úspěšně dotahovala skóre a za stavu 4:5 snadno zvládla velmi těžký úkol, když servírovala na udržení se v prvním setu. Při další takové výzvě ovšem Muchová zahrozila podstatně víc a dostala se díky aktivné hře k setbolu. A hned první příležitost byla vítězná, jelikož Muchová napínavý set uzavřela ukázkovým returnem z bekhendu a tie-break nepřipustila.

Tahanice o každý míč v parádním českém derby pokračovala. Obě aktérky si uhájily přes shodu servis a pak na něm chvíli dominovaly. První komplikace na podání přišly až v šestém gamu. Krejčíková úvodní brejkbol Muchové s přehledem vyřešila, na ten další zachovala chladnou hlavu v delší výměně a pak se Muchová při třetí příležitosti o brejk připravila sama.

Brejk ale Muchová nakonec pod dvojchybě krajanky přece jen zapsala a při skóre 4:2 byla už velmi blízko k vítězství. V podstatě jí stačilo dál si v zápase držet servis, na kterém do tohoto momentu ani jednou nezaváhala.

Krejčíková ovšem ještě dost vzdorovala. Nejprve snížila na 3:5 a pak měla dva brejkboly po sobě, když Muchová podávala na vítězství. Mladší z českých tenistek nepříjemné manko suverénně dohnala, jenže Krejčíková opět vytáhla to nejlepší ze svého repertoáru a svým prvním brejkem zajistila pokračování velmi povedeného českého derby.

Následně Krejčíková snadno srovnala skóre na 5:5 a viditelně rozhozená Muchová hlavně kvůli vlastním chybám odevzdala podání. Došlo tak na nečekaný zvrat a možnost uzavřít druhý set na servisu rázem měla Krejčíková. Ta na rozdíl od Muchové svou možnost využila a po dvou hodinách boje zajistila rozhodující set.

Muchová utnula vítěznou sérii pěti gamů Krejčíkové hned v úvodu posledního dějství. Po třech hladkých gamech na servisu se znovu na returnu jako první prosadila Muchová. Na úvodní brejk v rozhodující sadě jí stačil hned první ze série tří brejkbolů, když Krejčíková zkazila smeč.

Mladší z českých tenistek už zase měla na kurtu převahu. Muchová brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 4:1.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Více informací k zápasu.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

135
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Ajeto
05.07.2026 17:12
4:1 je málo .
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PTP
05.07.2026 17:11
Báro, jestli to ještě otočíš, tak tě jí vylížu.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:08
Musko Flyyyyyy :-D
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pantera1
05.07.2026 17:10
Flaj Karol flaj. Zní mi v uších ten song . A teď, už by to mohla ukočírovat i když bude to ještě zajímavé.
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:11
naštěstí holky nehrajou na 3 vítězné
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:11
Pojd Kajo!!! Jeste dva... zatoc s nu, a vubec se s tim netrap :-D
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PTP
05.07.2026 16:56
Sven to tam teď Mušce vysvětloval velmi podrobně.
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lars
05.07.2026 16:58
A co ji vysvetloval ?
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PTP
05.07.2026 17:00
Nerozuměl jsem mu, neumím holandsky.
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:11
a Muška jo?
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:03
20x ji zopakoval jednu vetu... prestan si snu hrat, a trhej,,, :-D
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PTP
05.07.2026 17:07
Já jsem si myslel, že říká, že na smažák je lepší gouda než ementál.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:10
Jo, presne,... take me to tak prislo... ale v tom chrochtani... jsou to blizka foneticka vyjadreni... da se lehce zmylit... nedivim se ti :-)
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Levinest
05.07.2026 16:55
Karolíno, Karolíno, proboha, už zase!!!????
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:53
Bara otocila tim svym dropshot show... ale pockej... Kaja s tebou jeste zatoci :-))
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aape
05.07.2026 16:56
Budeme to pozorně sledovat
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:02
:-)) neboj... ted jdem do serv & volej
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Petruco
05.07.2026 16:52
Předpokládám, že Muška nad Bárou těsně vyhraje. Pro mne je Karolína adeptkou na wimbledonskou královnu (už bylo načase). Je zdravá, silná, odhodlaná. Těším se, až si zkouknu záznam tohoto "mače". Holky to v závěru obou setů vždy pěkně zdramatizovaly. Zatím tedy 7:5, 5:7 Ať vyhraje lepší z nich.
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farr
05.07.2026 16:50
Výborně holky ještě tak hoďku a půl se tam mordujte ve třetím setu ať je tutovka, že do QF bude vítězka úplně grogy. Eine typiche tsechische.
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paddy
05.07.2026 16:58
je vidět, že v koncentráku ses nenaučil dobře německy
brzy pojedeš na převýchovu smile
https://www.youtube.com/watch?v=0i2h0ZR7oG4&t=73s
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PTP
05.07.2026 16:50
Dva sety nestačí!
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pantera1
05.07.2026 16:51
Opičíš se .
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PTP
05.07.2026 16:53
Vyhlídka na trojku s Bárou a Muškou
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pantera1
05.07.2026 16:56
Dech českého derby má povolení jít do trojky .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:51
Bara rada hraje na tri... :-)
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paddy
05.07.2026 16:46
měl jsem zapnutá 3 okna, takže jsem si připadal jako na řízení letového provozu smile

bylo jasné, že Pegula otočí, jen kurz se mi nelíbil
Jovič stále mladá, v některých momentech naivní hra a nezkušenost na trávě, potřebuje ještě čas, přece jen jí je 16 a půl smile

Djokovič měl v 1. setu potíže s Šamšulínem, který mi v některých záběrech připomněl Lopatova - jak účesem, tak částečně i technikou smile
asi v tomu bude genetika, jeden se narodil v Moskvě a druhý těsně u Moskvy; tipuji, že mají stejného otce a zajímalo by mě, čí matka byla nevěrná smile

typická Muchová, zápas pod kontrolou, ale neumí dopodávat, protože se jí začnou klepat ruce i nohy a není náhoda, že zrovna v tom gemu dala svou jedinou dvojchybu v zápase, na dalším servisu další DF a další ztráta servisu a patrně i zápasu
nechápu, proč se lidi diví, že má málo titulů smile

co se vybaví, když se řekne...?
Muchová?
labilní hlava smile
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com
05.07.2026 16:50
Šamšulín ted udela otočku z 0:2 na sety smilesmile
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:50
Hajzle. :-))
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:02

Muška pořád ještě může vyhrát. Ale je otázka, jestli je to ta správná adeptka na ro dojít co nejdál.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 17:07
Narozdil od mnohymch tady, ja nemam problem uznat kvality souperky...
ale nemuzes ode me cekat, ze Musku obetuji... at si to jedna z nich vybojuje... bude dal silnejsi... :-))
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joe39
05.07.2026 16:51
tak este je tu enormne zlepsena hra Barbory, od stavu 2-5 , ked uz nemala co stratit, zacala hrat uplne ine dlzky a mnozstvo ok kratasov ..
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:10
byla k vidění statistika útoků v těch posledních 4 hrách a rozdíl byl strašidelný. Muška totálně podlehla pasivitě. Bára za to naopak vzala.
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Ajeto
05.07.2026 16:52
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:44
Vymena turnaje :-))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:47
Dalsi vymena turnaje :-))
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 17:06
výměna vždycky když zrovna vyhrávám. Začínám vás podezřívat, že to děláte naschvál.
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pantera1
05.07.2026 16:43
Zbrojovka Brno začíná válcovat Sigmu Olomouc, třetí set je na dohled, dva sety nestačí bohužel.
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Liverpool22
05.07.2026 16:51
smile
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Ajeto
05.07.2026 16:51
V Olomouci na Fakultě tělesné kultury je vynikající sportovní psycholog Michal Šafář . No, co už.
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PTP
05.07.2026 16:43
Federer hadr teď Muška
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Diabolique
05.07.2026 16:43
Holky, mate to zapotrebi? Takhle se psychicky opotrebovavat proti sobe navzajem?
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farr
05.07.2026 16:41
Úplnej meltdown Káji. Si myslela asi že ji to dá Bára zadarmo no. Nevím tohle je hodně špatně zbytečně se tříští síly. Zápas byl rozehraný na 2:0 do dvou hodin ,tohle hraje do karet soupeřkám. Měla radši hladce vyhrát jedna nebo druhá tohle děs
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com
05.07.2026 16:43
Obrovsky zvratek v ceskem derby
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:45
Vzdyt tam sebou svihla na servu... ji to evidentne rozhodilo... krom toho ma na druhe strane Baru...
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Tomas_Smid_fan
05.07.2026 16:41
mám Mušku rád, radši než Báru, ale ve ČF nechci hráčku, která jde servírovat na vítězství za stavu 5:2 a ten set prohraje 5:7
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chlebavevaju
05.07.2026 16:42
Správně, Muchová nemá hlavu šampionky.
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farr
05.07.2026 16:43
Proto má Bára dva GS a Muška 0 i když je jen o 3/4 roku mladší. Ta zabejčnost jít doslova přes mrtvoly mě u ní vždy chyběla. Umělecký dojem GS nezaručí...
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lars
05.07.2026 16:55
Bara ma pres 10 GS
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Liverpool22
05.07.2026 17:00
BÁRA má 12 GS - 2 + 7 + 3 = 12
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aape
05.07.2026 16:54
proto taky fandím Barče,
ale pokud muška najde hlavu a vzepře se, tak jen do toho...
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zfloyd
05.07.2026 16:39
že by třetí set
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com
05.07.2026 16:48
je tam smilesmile
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Serpens
05.07.2026 16:39
Bára prostě tohle umí... má nejsilnější nervy z celé současné generace. Proto dvakrát vyhrála.
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chlebavevaju
05.07.2026 16:37
Krejcice pojď si pro otočku.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:35
Bara dropshot show... :-)
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modra.pani
05.07.2026 16:35
Bára se kousla a jede. Přece jen ale to přeju více Káje.
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PTP
05.07.2026 16:31
Bára parádní mrdy z bekhendu
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Ajeto
05.07.2026 16:31
Nedopodávala to. Co už.
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com
05.07.2026 16:30
Big4ka zabrala a ted otočkůůůů
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:28
Muska pad... ve mne hrklo... a jeste odvracet BP...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:31
Ano, dokud tu nemadne MB... tak Bara je ve hre...
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pantera1
05.07.2026 16:32
Ještě budou komplikace, že by nás nakonec čekal TB?
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:37
To by byla jeste ta lepsi varianta :-)))
Barus ted zmenila uplne rytmus hry... a to ona umi...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:40
no, a je to tu... dalsi prulom... Barus nezklamala, bohuzel...
za jinych okolnosti bych rekl, ze takovy duel bez tro setu je velka skoda,,,
ale v tomhle pripade, to bude asi pro muskare hodne bolestne...
Toz uvidime...
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Ajeto
05.07.2026 16:28
Tak by to mohla Karolína dopodávat.
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com
05.07.2026 16:30
zapomen
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:24
Hardware zavaren.... nepomohl ani dalsi dropshot... Muska pekny obhoz.... ale po nem sice nepovedena zadovka.... jak prebehla micek :-))) skoda...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:21
Dnes Karolina na servisu neskutecny drzak... a to je Barus na returnu skvela, ale evidentne se ji zavaril dnes hardware...
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PTP
05.07.2026 16:19
Na 4:2 jí zlomila.
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PTP
05.07.2026 16:34
Podcenil jsem tě Báro, omlouvám se.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:17
nooo Musko... :-))
Bara pod tlakem...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:14
Jaj... Muska na saku chybka... snad to nebude nejake momentu... na kterem nam nekde odleti...
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pantera1
05.07.2026 16:17
Kája krouží po kurtu kouzlí krásné údery a má bb .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:19
Ted uz lita nad kurtem potom prolomeni... :-)
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Ondřej.Jirásek
05.07.2026 16:11
Tohle je moc pěkný zápas. Možná opravdu škoda, že na sebe narazily už v OF, obě hrají výborně. Radost sledovat.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:13
Neboj... ve finale se dockas take ceskeho derby :-)) ikdyz... to uz asi tak pekne nebude... ale to posledni doubou stejne ani finale moc nejsou... takze si to dnes to predcasne finale uzijme :-))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:11
Dnes je na FH Karolina absolutne uzasna... :-)
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PTP
05.07.2026 16:02
Vyhrnutá sukně na levé noze Karolíny a otevřená ústa Barbory jsou ozdobou tohoto Wimbledonu.
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zfloyd
05.07.2026 16:00
zdá se , že Muška je o chlup lepší a navíc , ona ještě titul nemá
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:06
souperka je Bara... ja cekam az na promeneny MB... drive to nema smysl... si cokoliv myslet, namlouvat, hodnotit :-)... ikdyz zacina se z Bary a jejiho hardwaru celkem kourit.... ale... furt je to Barus... :-))
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Serpens
05.07.2026 15:45
Zdá se mi to, nebo se letos pořadatelům vůbec nedaří pečovat o trávníky na kurtech?
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:53
Sucho... a nepocitam jeste hrace, hracky, txv. bagristy a orace :-)
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Serpens
05.07.2026 15:57
No, připadá mi to takové zažloutlé všechno, nehezké.
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:01
Tak zadni lajny... no... zato jak hraji hraci, preci trava nemuze :-) krom toho zivy material... a proste klima, pocasi na to ma vliv... staci kouknout nekdy na Malorcu...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 16:03
Jinak receno,... no neni to beton, nebo antuka :-))
Tam se jim to pripravuje... a udrzuje...
ikdyz s hardem v extremnich teplotach jsou problemy.... viz AO... bocni kurty...
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PTP
05.07.2026 16:07
Srovnej si barvy na televizi
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paprikovygulas
05.07.2026 15:54
Ocenili by tvoje intelektuálne vlastníctvo o starostlivosť trávnikov, pošli cv
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Serpens
05.07.2026 15:57
Neboj brouku, ty už tu dlouho nebudeš oxidovat.
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paprikovygulas
05.07.2026 15:58
Asi tak dlho ako si volíte babiša do vlady
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:45
Karolina paradni serv&volej :-))
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Dave6969
05.07.2026 15:42
Přijde mi že ta tráva v Berlíně byla o hodně kvalitnější.. no jo Německo
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:51
Se ti jen opravdu zda... pouziva se stejna trava - Perennial Ryegrass, dokonce se o dozor stara stejna firma, je to uz nejaky cas... i strih travy stejny... co ruzni Londyn a Berlin, Stuttgart, Lazne jsou geograficke a prirodni podminky...
Je to hlavne z duvodu, aby se hraci a hracky mohli jak nejlepe pripravit na Wimbl... pochopitelne pocasi ani misto konani turnaje ovlivnit nejde...

Jediny vetsi rozdil je v hlavne Halle... tam se to ale ani jinak neda udelat...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:40
Karolina zacina kouzlit... :-))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:39
Jupiii \o/ Muska \o/
:-))) Jeden set mame!!!
Momentum... Sven - poradil skvele pred returnem... a ani nepomohla pekna psychologicka fligna Barus... s tim Pojd po chybe Karoliny...
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pantera1
05.07.2026 15:39
Sigma Olomouc bere první set. Karol výborně .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:39
Hraje zatim pekne... ale zname Baru... prvni sety skanuje...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:42
Hele a Jess ti jde do otocky :-))
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pantera1
05.07.2026 15:45
Ona otočky umí, já jsem jí dřív moc nemusela, ale poslední dobou jsem jí přišla na chuť, je takovej držák a umí otáčet zápasy .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:55
Tenhle duel necham na tobe... :-))
me dnes jde hlavne o Naomi, Karolinu, a jeste Belindu...
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zfloyd
05.07.2026 15:27
koukám jak ty dvě Češky v bílém to hrajou a říkám si , ony ten tenis opravdu umí obě , fakt pěkný tenis , fandil bych té která bude mít více šancí proti Aryně / Naomi/ , ale neumím vůbec odhadnout , která by to mohla být
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chlebavevaju
05.07.2026 15:28
Hlavně by měla Vosaka vyřadit Sabalču.
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Liverpool22
05.07.2026 15:30
Na Arynu umí zahrát Muška smile
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zfloyd
05.07.2026 15:35
to já teď nevím , řekl bych , že momentálně mají formu obě dvě , spíš , která to bude lépe zvládat psychicky , Muška vypadá , že opravdu je vhodně v pohodě a věří si
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Liverpool22
05.07.2026 15:42
Muška vede s Arynou 3:2 na zápasy + jí porazil i na RG. Naopak Bára to má s Arynou 1:7 a porazila jí pouze v Dubaji.
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zfloyd
05.07.2026 15:47
Dubaj - to jak potom začala být big4
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pantera1
05.07.2026 15:34
Moc pěkné se na ně dívá, hrají parádně
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:41
presne... i komentatori chvali... a nemyslim cesti... ;-)
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:24
Karolina pekne nachytala barusku dropem... :-)
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Serpens
05.07.2026 15:17
Komentátor solidně fandí Muchove...
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paprikovygulas
05.07.2026 15:18
Hádam ťa to nezlomí
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:20
Dodrzuje wimbledonskou tradici, kde se fandi v zasade outsajderkam :-))) pokud nejde o domaci hrace, pochopitelne... kteri ale ale letos jsou rozhodne v tom polozeni outsajderu :-)))
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Serpens
05.07.2026 15:21
Domácí hráči, a pak ještě Federer a Serena
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:26
No jo, globalni hvezdy, jsou ale uz mimo hru...
Jak tam byl Potro jeste... tak ho tlacili bez rozdilu... ale ten byl zase globalne obliben snad vsude :-))) a nemel vubec jeste nejake hatery....
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farr
05.07.2026 15:17
Škoda tak blbýhl losu, kdyby to aspoň bylo o kolo či dvě dál. Pro mě zápas o ničem není komu fandit...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:18
ja teda mam komu :-))
furt si stezujete na los... ale jak by obe narazily nekde v prvnich kolech na Penko a podobne typy tak uz bysme trebas ani nefandili nikomu...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:11
Ted Karolina vytahla uder turnaje :-))) jednorucni bh... cross... no krasa...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:12
A ted Barus nemilosrdne sach - mat prohozy....
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:15
odvraceny BP... a peknym drajvvolejem si ziskava Muska vyhodu...
kterou ztraci botvou na saku... pekny duel :-) a to je zatim citit jeste vzajemny respekt... ale myslim, ze Baruska za chvili natahne do databaze co ma... a prijde peklo...
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:15
Kaja opet odvraceny BP... pekna aktivni hra dopredu... super :-)
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:17
Tak konecne Karolina naplnuje ten travarsky potencial... opet utocna hra... parada... travarska poezie :-))
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Diabolique
05.07.2026 15:03
Komentatorka ESPN:
10 ceskych hracek zacalo v tomto turnaji ... a tyto 2 v nem zustavaji. Takze maji jistotu jedne hracky ve ctvrtfinale ...

To jim nikdo neda aspon nejakou pripravu?
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paprikovygulas
05.07.2026 15:12
Nechodí na tpečko
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Vlk-v-trave
05.07.2026 14:58
A uz to dnes frci... inu klasika... Wimbledon... Jovic ma prvni set :-)))
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Vlk-v-trave
05.07.2026 14:53
Dnes to bude krvava nedela tak ci tak :-))
Karolina bude mit hodne tezkou praci... a tommrovsky bych i rekl. dnes ani zlamanou gresli bych asi na svou nej. oblibenkyni nedal, hlavne kvuli souperce... ale trebas me necim Karolina prekvapi, sokne... postoupi a perfekcionistce, sachistce atd. vypali travu... :-))
Je tu dalsi cz derby... a to je asi to nejdulezitejsi... nebudu jak ta Baruska, ze vsechny plany musi byt do mrte splneny... ikdyz... ucast Musky ve finalovem ceskem derby by me jiste potesila :-D to nemohu lhat... to zase neee....

\o/ No nic... toz let Karolino! :-) a nenech se vysachovat....\o/
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Vlk-v-trave
05.07.2026 14:57
Zatim dobry... rysuje se tu pekne predcasne finale :-)))
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paddy
05.07.2026 14:50
Krejčiřík sezobne Mouchu smile

Krejčiřík
(rod Orthotomus) je drobný pěvec. Žije převážně v jižní a jihovýchodní Asii. Živí se hmyzem a jsou velmi hlasití.

Moucha domácí
(Musca domestica) je nejčastější druh dvoukřídlých vyskytující se v domovech. Často je považována za škůdce. Má jeden pár blanitých křídel.
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paprikovygulas
05.07.2026 14:52
Copy paste
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Liverpool22
05.07.2026 14:44
Moravské derby je tady: Sigma Olomouc proti Zbrojovce Brno smile
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pantera1
05.07.2026 14:50
Ať holky předvedou to nejlepší co umí a užijeme si pěkný tenis. Škoda, že hrají zároveň s Nolem .
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Vlk-v-trave
05.07.2026 15:05
Bara zatim skanuje situaci :-))
Pozitvni je, ze si Muska drzi serv... je to takova vlastovka... :-))
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pantera1
05.07.2026 15:11
Vypadá to, že to bude dost vyrovnané, ale samozřejmě se to může během chvilky změnit .
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chlebavevaju
05.07.2026 14:32
Ivísek Jovičů by mohl vyšachovat Pegulku.
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Dobry-den
05.07.2026 14:30
Muška 6:4 5:7 7:6
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paprikovygulas
05.07.2026 14:25
Zhromaždite sa dedkovia na gauči, idú sa sledovať úspešne mladé milionarky a my im ideme pritom rozprávať do roboty
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Mac
05.07.2026 15:57
gaučdědků pride!
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