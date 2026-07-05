ŽIVĚ: Obrovský zvrat v derby! Muchová musí hrát třetí set, nad Krejčíkovou znovu dominuje
Muchová – Krejčíková 7:5, 5:7, 4:1 / hraje se
Aktivnější Muchová začala české derby suverénním gamem na servisu a hned v úvodní hře na returnu se i díky chybám Krejčíkové dostala ke dvěma brejkbolům po sobě. Předloňská šampionka Krejčíková ovšem vytáhla dva výborné servisy a bleskově srovnala na shodu. Muchová se vzápětí propracovala k další šanci, ale ani tentokrát jí krajanka brejk nedovolila a poté srovnala na 1:1.
V následujících minutách se hra naprosto vyrovnala. Muchová byla lepší už jen o chloupek a Krejčíková se stabilizovala na vlastním podání a zdatně krajance sekundovala. Po 25 minutách hry byl stav nerozhodný 3:3. Krejčíková už byla definitivně v zápase a po chybách Muchové měla v sedmé hře své první brejkboly. Mladší z Češek si však na obě hrozby pomohla servisem a vyrovnaný game nakonec urvala na svou stranu.
Výborné představení obou českých tenistek pokračovalo. Krejčíková dál úspěšně dotahovala skóre a za stavu 4:5 snadno zvládla velmi těžký úkol, když servírovala na udržení se v prvním setu. Při další takové výzvě ovšem Muchová zahrozila podstatně víc a dostala se díky aktivné hře k setbolu. A hned první příležitost byla vítězná, jelikož Muchová napínavý set uzavřela ukázkovým returnem z bekhendu a tie-break nepřipustila.
Tahanice o každý míč v parádním českém derby pokračovala. Obě aktérky si uhájily přes shodu servis a pak na něm chvíli dominovaly. První komplikace na podání přišly až v šestém gamu. Krejčíková úvodní brejkbol Muchové s přehledem vyřešila, na ten další zachovala chladnou hlavu v delší výměně a pak se Muchová při třetí příležitosti o brejk připravila sama.
Brejk ale Muchová nakonec pod dvojchybě krajanky přece jen zapsala a při skóre 4:2 byla už velmi blízko k vítězství. V podstatě jí stačilo dál si v zápase držet servis, na kterém do tohoto momentu ani jednou nezaváhala.
Krejčíková ovšem ještě dost vzdorovala. Nejprve snížila na 3:5 a pak měla dva brejkboly po sobě, když Muchová podávala na vítězství. Mladší z českých tenistek nepříjemné manko suverénně dohnala, jenže Krejčíková opět vytáhla to nejlepší ze svého repertoáru a svým prvním brejkem zajistila pokračování velmi povedeného českého derby.
Následně Krejčíková snadno srovnala skóre na 5:5 a viditelně rozhozená Muchová hlavně kvůli vlastním chybám odevzdala podání. Došlo tak na nečekaný zvrat a možnost uzavřít druhý set na servisu rázem měla Krejčíková. Ta na rozdíl od Muchové svou možnost využila a po dvou hodinách boje zajistila rozhodující set.
Muchová utnula vítěznou sérii pěti gamů Krejčíkové hned v úvodu posledního dějství. Po třech hladkých gamech na servisu se znovu na returnu jako první prosadila Muchová. Na úvodní brejk v rozhodující sadě jí stačil hned první ze série tří brejkbolů, když Krejčíková zkazila smeč.
Mladší z českých tenistek už zase měla na kurtu převahu. Muchová brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 4:1.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Více informací k zápasu.
Komentáře
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brzy pojedeš na převýchovu
https://www.youtube.com/watch?v=0i2h0ZR7oG4&t=73s
bylo jasné, že Pegula otočí, jen kurz se mi nelíbil
Jovič stále mladá, v některých momentech naivní hra a nezkušenost na trávě, potřebuje ještě čas, přece jen jí je 16 a půl
Djokovič měl v 1. setu potíže s Šamšulínem, který mi v některých záběrech připomněl Lopatova - jak účesem, tak částečně i technikou
asi v tomu bude genetika, jeden se narodil v Moskvě a druhý těsně u Moskvy; tipuji, že mají stejného otce a zajímalo by mě, čí matka byla nevěrná
typická Muchová, zápas pod kontrolou, ale neumí dopodávat, protože se jí začnou klepat ruce i nohy a není náhoda, že zrovna v tom gemu dala svou jedinou dvojchybu v zápase, na dalším servisu další DF a další ztráta servisu a patrně i zápasu
nechápu, proč se lidi diví, že má málo titulů
co se vybaví, když se řekne...?
Muchová?
labilní hlava
Muška pořád ještě může vyhrát. Ale je otázka, jestli je to ta správná adeptka na ro dojít co nejdál.
ale nemuzes ode me cekat, ze Musku obetuji... at si to jedna z nich vybojuje... bude dal silnejsi... :-))
ale pokud muška najde hlavu a vzepře se, tak jen do toho...
Barus ted zmenila uplne rytmus hry... a to ona umi...
za jinych okolnosti bych rekl, ze takovy duel bez tro setu je velka skoda,,,
ale v tomhle pripade, to bude asi pro muskare hodne bolestne...
Toz uvidime...
Bara pod tlakem...
Tam se jim to pripravuje... a udrzuje...
ikdyz s hardem v extremnich teplotach jsou problemy.... viz AO... bocni kurty...
Je to hlavne z duvodu, aby se hraci a hracky mohli jak nejlepe pripravit na Wimbl... pochopitelne pocasi ani misto konani turnaje ovlivnit nejde...
Jediny vetsi rozdil je v hlavne Halle... tam se to ale ani jinak neda udelat...
:-))) Jeden set mame!!!
Momentum... Sven - poradil skvele pred returnem... a ani nepomohla pekna psychologicka fligna Barus... s tim Pojd po chybe Karoliny...
me dnes jde hlavne o Naomi, Karolinu, a jeste Belindu...
Jak tam byl Potro jeste... tak ho tlacili bez rozdilu... ale ten byl zase globalne obliben snad vsude :-))) a nemel vubec jeste nejake hatery....
furt si stezujete na los... ale jak by obe narazily nekde v prvnich kolech na Penko a podobne typy tak uz bysme trebas ani nefandili nikomu...
kterou ztraci botvou na saku... pekny duel :-) a to je zatim citit jeste vzajemny respekt... ale myslim, ze Baruska za chvili natahne do databaze co ma... a prijde peklo...
10 ceskych hracek zacalo v tomto turnaji ... a tyto 2 v nem zustavaji. Takze maji jistotu jedne hracky ve ctvrtfinale ...
To jim nikdo neda aspon nejakou pripravu?
Karolina bude mit hodne tezkou praci... a tommrovsky bych i rekl. dnes ani zlamanou gresli bych asi na svou nej. oblibenkyni nedal, hlavne kvuli souperce... ale trebas me necim Karolina prekvapi, sokne... postoupi a perfekcionistce, sachistce atd. vypali travu... :-))
Je tu dalsi cz derby... a to je asi to nejdulezitejsi... nebudu jak ta Baruska, ze vsechny plany musi byt do mrte splneny... ikdyz... ucast Musky ve finalovem ceskem derby by me jiste potesila :-D to nemohu lhat... to zase neee....
\o/ No nic... toz let Karolino! :-) a nenech se vysachovat....\o/
Krejčiřík
(rod Orthotomus) je drobný pěvec. Žije převážně v jižní a jihovýchodní Asii. Živí se hmyzem a jsou velmi hlasití.
Moucha domácí
(Musca domestica) je nejčastější druh dvoukřídlých vyskytující se v domovech. Často je považována za škůdce. Má jeden pár blanitých křídel.
Pozitvni je, ze si Muska drzi serv... je to takova vlastovka... :-))