ŽIVĚ: Pět českých nadějí bojuje v kvalifikaci French Open, na kurtu je Svrčina
ROLAND GARROS – Hned pět českých tenistů a tenistek se pokusí v průběhu středy probojovat do posledního kola kvalifikace antukového grandslamu v Paříži. Jako první se na kurtu objeví Dalibor Svrčina, jehož čeká střet s Federicem Augustinem Gomezem z Argentiny. Do hry půjdou i Zdeněk Kolář, Karolína Plíšková, Dominika Šalková a Linda Fruhvirtová.
Profily hráčů (7)
Přehled středečních zápasů českých tenistů ve druhém kole kvalifikace French Open 2026:
Dalibor Svrčina (8) – Federico Augustin Gómez (10:00)
Zdeněk Kolář – Coleman Wong (4-Hong.) (13:00)
Karolína Plíšková (20) – Marina Bassolsová (Šp.)
Dominika Šalková (12) – Susan Bandecchiová (Švýc.) (13:00)
