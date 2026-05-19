ŽIVĚ: Pět českých nadějí bojuje v kvalifikaci French Open, na kurtu je Svrčina

DNES, 09:53
ROLAND GARROS – Hned pět českých tenistů a tenistek se pokusí v průběhu středy probojovat do posledního kola kvalifikace antukového grandslamu v Paříži. Jako první se na kurtu objeví Dalibor Svrčina, jehož čeká střet s Federicem Augustinem Gomezem z Argentiny. Do hry půjdou i Zdeněk Kolář, Karolína Plíšková, Dominika Šalková a Linda Fruhvirtová.
Dalibor Svrčina v kvalifikaci Roland Garros (@ Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia)

Přehled středečních zápasů českých tenistů ve druhém kole kvalifikace French Open 2026:

Dalibor Svrčina (8) – Federico Augustin Gómez (10:00)

Zdeněk Kolář – Coleman Wong (4-Hong.) (13:00)

Karolína Plíšková (20) – Marina Bassolsová (Šp.)

Dominika Šalková (12) – Susan Bandecchiová (Švýc.) (13:00)

Linda Fruhvirtová – Jessika Ponchetová (Fr.) (14:30)

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
