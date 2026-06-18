ŽIVĚ: Plíšková bojuje o české semifinále! Na oblíbeném turnaji čelí další nebezpečné výzvě

DNES, 14:00
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WTA NOTTINGHAM - Karolína Plíšková má na dosah další semifinálovou účast na oblíbeném turnaji na trávě v britském Nottinghamu a může zajistit český souboj s Marií Bouzkovou o finále. Bývalá světová jednička se ale musí vypořádat s další ošemetnou výzvou a splnit roli mírné favoritky proti nebezpečné Talii Gibsonové. Zápas vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Gibson Talia
Karolína Plíšková má na dosah semifinále v Nottinghamu (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Plíšková – Gibsonová 0:1 / hraje se

Plíškové se v Nottinghamu náramně daří a oba předchozí starty dotáhla do finále. Letos se ale v tomto dějišti prezentuje velmi nestabilními výkony a potíže měla se Sárou Bejlek i Caty McNallyovou.

Ještě těžším soustem může být se svou agresivní hrou Gibsonová. Australanka nedávno prožívala nejlepší období kariéry a v posledním zápase vyřadila olympijskou šampionku Qinwen Zheng. Plíšková bude v prvním vzájemném duelu mírnou favoritkou.

Pokud Plíšková uspěje, má Česko jistou finalistku. V sobotu by totiž nastoupila proti krajance Marii Bouzkové.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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