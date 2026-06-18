ŽIVĚ: Plíšková bojuje o české semifinále! Na oblíbeném turnaji čelí další nebezpečné výzvě
Plíšková – Gibsonová 0:1 / hraje se
Plíškové se v Nottinghamu náramně daří a oba předchozí starty dotáhla do finále. Letos se ale v tomto dějišti prezentuje velmi nestabilními výkony a potíže měla se Sárou Bejlek i Caty McNallyovou.
Ještě těžším soustem může být se svou agresivní hrou Gibsonová. Australanka nedávno prožívala nejlepší období kariéry a v posledním zápase vyřadila olympijskou šampionku Qinwen Zheng. Plíšková bude v prvním vzájemném duelu mírnou favoritkou.
Pokud Plíšková uspěje, má Česko jistou finalistku. V sobotu by totiž nastoupila proti krajance Marii Bouzkové.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Bouzková je v semifinále a vyhlíží Plíškovou
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