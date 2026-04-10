ŽIVĚ: Plíšková bojuje o semifinále. První set prohrála, ve druhém hned vede o brejk

DNES, 20:10
WTA LINEC - Karolína Plíšková se po téměř dvou letech probojovala do čtvrtfinále. Bývalá světová jednička, která v poslední době často laborovala se zdravotními problémy, se zatím prezentuje na halové pětistovce na antuce v Linci výbornými výkony a další zkusí přidat v souboji o semifinále s dlouholetou rivalkou Donnou Vekičovou.
Karolína Plíšková bojuje v Linci o semifinále (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Vekičová – Plíšková 7:5, 0:1 / hraje se

Plíšková se v minulosti potkala s kamarádkou Vekičovou celkem 10krát, takže obě aktérky moc dobře věděly, co mohou jedna od druhé očekávat. Lepší vstup do utkání měla Chorvatka, která si čistou hrou udržela servis a pak měla díky dalším chybám české hráčky brejkbol. Ten ovšem Plíšková suverénně zlikvidovala a srovnala na 1:1.

Následující minuty žádnou zajímavost nepřinesly. Plíšková se stabilizovala na servisu a začala držet s Vekičovou krok mnohem snadněji. Po dvaceti minutách hry byl stav vyrovnaný 3:3.

O něco později ale Vekičová donutila Plíškovou ke dvěma chybám a vedla na returnu 30:0. Bývalá světová jednička ovšem i z této situace hladce vybruslila. Brejkbol k vidění od druhého gamu nebyl, Plíšková se stále nemohla prosadit na returnu a po 40 minutách čelila manku 5:6.

A s ním už si poradit nedokázala. Plíšková stále byla o chlup horší hráčkou na kurtu, udělala několik dalších nevynucených chyb a poprvé si prohrála servis. To zároveň znamenalo, že Vekičová po tři čtvrtě hodiny hry získala úvodní set poměrem 7:5.

 

Hned na začátku druhého dějství se Plíšková konečně dostala k první příležitosti na returnu. A brejkbol vlastně vůbec řešit nemusela, protože Vekičová jí ho pomohla proměnit vlastní dvojchybou.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Šampionka z roku 2014 Plíšková hraje na antuce v linecké hale svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze a vede si naprosto fenomenálně. Bývalá světová jednička předvedla parádní výkon v obou zápasech a snadno přehrála rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou i nasazenou dvojku a loňskou šampionku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Dosáhla tak na své první čtvrtfinále od června 2024, kdy hrála finále na trávě v Nottinghamu, a rozhodně má šanci si svůj pobyt v rakouském městě protáhnout. Ve čtvrtfinále totiž vyzve svou rivalku Vekičovou, s níž má vzájemnou bilanci 7:3. Chorvatka se v poslední době trápí, figuruje mimo TOP 100 žebříčku a musela začínat v kvalifikaci.

Další semifinálovou dvojici už utvořily nasazená jednička Mirra Andrejevová a Elena-Gabriela Ruseová. Vítězka souboje mezi Plíškovou a Vekičovou vyzve bývalou šampionku Anastasiji Potapovovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Linci

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
10.04.2026 21:05
Když si Karolína nedokáže vypracovat ani jeden brejkbol proti nikterak oslnivýmu podání Vekicový tak může jen těžko vyhrát ...
zfloyd
10.04.2026 21:04
údery v ruce má , ale ten pohyb k tomu nějak chybí , bude muset jít asi víc do rizika a přitvrdit , jinak to nepůjde , Dona hraje totiž i hlavou
com
10.04.2026 21:02
Kuba4Win
10.04.2026 21:02
škoda
tommr
10.04.2026 20:51
Karolína se zatím vůbec nechytá na returnu ...
Otmar
10.04.2026 21:08
Přesně tak, hraje, na co má, s pohybem to vždycky bylo slabší. Ale ten return není schopna zahrát trochu přijatelně, pokud vůbec. A i kdyby vyhrála druhý set, tak to moc nadějně nevidím.
tommr
10.04.2026 20:28
Vekic nám nějak nakynula ...
aligo
10.04.2026 20:43
To Káji zadek taky
Mantra
10.04.2026 20:12
Já myslím že vyhraje
com
10.04.2026 20:18
