ŽIVĚ: Plíšková bojuje o semifinále. První set prohrála, ve druhém hned vede o brejk
Vekičová – Plíšková 7:5, 0:1 / hraje se
Plíšková se v minulosti potkala s kamarádkou Vekičovou celkem 10krát, takže obě aktérky moc dobře věděly, co mohou jedna od druhé očekávat. Lepší vstup do utkání měla Chorvatka, která si čistou hrou udržela servis a pak měla díky dalším chybám české hráčky brejkbol. Ten ovšem Plíšková suverénně zlikvidovala a srovnala na 1:1.
Následující minuty žádnou zajímavost nepřinesly. Plíšková se stabilizovala na servisu a začala držet s Vekičovou krok mnohem snadněji. Po dvaceti minutách hry byl stav vyrovnaný 3:3.
O něco později ale Vekičová donutila Plíškovou ke dvěma chybám a vedla na returnu 30:0. Bývalá světová jednička ovšem i z této situace hladce vybruslila. Brejkbol k vidění od druhého gamu nebyl, Plíšková se stále nemohla prosadit na returnu a po 40 minutách čelila manku 5:6.
A s ním už si poradit nedokázala. Plíšková stále byla o chlup horší hráčkou na kurtu, udělala několik dalších nevynucených chyb a poprvé si prohrála servis. To zároveň znamenalo, že Vekičová po tři čtvrtě hodiny hry získala úvodní set poměrem 7:5.
Hned na začátku druhého dějství se Plíšková konečně dostala k první příležitosti na returnu. A brejkbol vlastně vůbec řešit nemusela, protože Vekičová jí ho pomohla proměnit vlastní dvojchybou.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Šampionka z roku 2014 Plíšková hraje na antuce v linecké hale svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze a vede si naprosto fenomenálně. Bývalá světová jednička předvedla parádní výkon v obou zápasech a snadno přehrála rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou i nasazenou dvojku a loňskou šampionku Jekatěrinu Alexandrovovou.
Dosáhla tak na své první čtvrtfinále od června 2024, kdy hrála finále na trávě v Nottinghamu, a rozhodně má šanci si svůj pobyt v rakouském městě protáhnout. Ve čtvrtfinále totiž vyzve svou rivalku Vekičovou, s níž má vzájemnou bilanci 7:3. Chorvatka se v poslední době trápí, figuruje mimo TOP 100 žebříčku a musela začínat v kvalifikaci.
Další semifinálovou dvojici už utvořily nasazená jednička Mirra Andrejevová a Elena-Gabriela Ruseová. Vítězka souboje mezi Plíškovou a Vekičovou vyzve bývalou šampionku Anastasiji Potapovovou.
