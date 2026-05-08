ŽIVĚ: Plíšková hraje neskutečnou bitvu s Cristianovou! Po více než hodině se hraje tie-break

DNES, 19:15
WTA ŘÍM - Karolína Plíšková s odřenýma ušima zvládla první kolo na prestižní tisícovce v Římě a v pátek večer zabojuje o další vítězství. Šampionka tohoto podniku z roku 2019 čelí nasazené Jaqueline Cristianové a je mírnou favoritkou na postup.
Karolína Plíšková bojuje o postup do třetího kola v Římě (© GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia)

Plíšková – Cristianová 6:6 / hraje se

Plíšková měla pomalejší vstup do utkání a prohrávala 0:1 a 0:30. Vzápětí dvojchybou nabídla Cristianové brejkbol, na nějž ovšem její rumunská soupeřka nedokázala zreturnovat servis. Následně se česká hráčka sama aktivní hrou dostala k brejkbolu a svou šanci s přehledem proměnila.

Brejk však Plíšková potvrdit nedokázala. Po několika chybách pustila Cristianovou postupně k pěti brejkbolům a s poslední hrozbou si poradit nedokázala. Rumunka byla víc agresivní a srovnala na 2:2. Bývalá světová jednička pak mohla zase jít do vedení o brejk, ale v maratonské sedmé hře nevyužila celkem sedm brejkbolů.

Bitva o každý míč a game pokračovala i v následujících minutách a po skoro hodině hry svítil na výsledkové tabuli stav 4:4. Plíšková musela dvakrát podávat na udržení se v setu a nakonec ho musel po 74 minutách rozklíčovat tie-break.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Plíšková si v Římě zahrála už třikrát finále a v roce 2019 celý turnaj ovládla, přestože pomalá antuka je jejím nejméně oblíbeným povrchem. Bývalá světová jednička se letos po dlouhém zranění vrátila na hlavní okruh a vede si výborně. Do Říma přijela po čtvrtfinálových účastech v Linci a Madridu a v italském hlavním městě ustála těsnou bitvu s trápící se Jessicou Bouzasovou.

Pokud chce zaznamenat další vítězství ve Foro Italico, bude zřejmě potřebovat mnohem lepší výkon, protože ji ve druhém kole čeká podstatně nebezpečnější Cristianová. Rumunka se nakonec po pár odhláškách vešla mezi nasazené a první kolo hrát nemusela. Letos nemá ideální formu a platí to i pro antuková vystoupení. I proto bude Plíšková v premiérovém vzájemném souboji mírnou kurzovou favoritkou na postup.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

The_Punisher
08.05.2026 20:39
Nikča super!
Krisboy
08.05.2026 19:48
Už jí mele
Diabolique
08.05.2026 20:14
Ktera mele kterou?
Krisboy
08.05.2026 20:17
Plíšek Kristiána.
com
08.05.2026 20:25
nevypadá to
Tomas_Smid_fan
08.05.2026 20:46
nevypadá, musíš víc fandit nebo se vybleješ z podoby.
com
08.05.2026 19:25
smilesmile
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

