ŽIVĚ: Plíšková se rve o senzační výhru. V bitvě s obhájkyní titulu přežila setboly

DNES, 16:25
WTA DAUHÁ - Karolína Plíšková (33) se pokouší udržet dnešní stoprocentní českou úspěšnost na prestižní tisícovce v Dauhá. Šampionka ročníku 2017 však čelí velmi těžké výzvě v podobě čtvrté hráčky pořadí a obhájkyně titulu Amandy Anisimovové (24). Ve vzájemné bilanci sice bývalá světová světová jednička jasně vede, nicméně všechny předchozí souboje se uskutečnily před vzestupem Američanky.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Anisimova Amanda
Karolína Plíšková bojuje o senzační skalp (© PHIL WALTER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Anisimovová – Plíšková 5:5 / hraje se

Plíšková hned v úvodním gamu zahrozila na returnu, když si s pomocí dvou vítězných úderů vypracovala náskok 30:15. Anisimovová ale zachovala chladnou hlavu a nepříznivý vývoj suverénně otočila. Něco podobného se povedlo i bývalé světové jedničce, která se vyhrabala dokonce z manka 0:30.

Anisimovové se podařil brejk o dvě hry později. Plíšková vedla na podání už 40:15, ale nedokázala nadějný náskok dotáhnout a ocitla se v nepříjemném manku, které se prohloubilo po dalším prohraném gamu na returnu. Česká tenistka ale dokázala rychle reagovat, využívala své šance ve výměnách a díky aktivní hře získala tři hry v řadě, čímž náskok Američanky vymazala a srovnala na 4:4.

Při skóre 4:5 musela Plíšková likvidovat dva setboly a naštěstí pro ni Anisimovová pokaždé zkazila return na druhý servis.

Plíšková se pokouší uhájit stoprocentní českou bilanci v rámci pondělního programu. Do druhého kola postoupily Linda Nosková, Kateřina Siniaková i Tereza Valentová, ovšem bývalá světová jednička se rve už o osmifinále.

S Anisimovovou hraje již sedmý duel a ve vzájemné bilanci má navrch 5:1. Poslední měření sil se však uskutečnilo před skoro čtyřmi roky a v době, kdy Plíšková byla na vrcholu a Američanka nepatřila mezi elitu.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat. Více informací najdete v našem DENNÍM PREVIEW.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
frenkie57
09.02.2026 17:05
No, nevypadá to, že by Karo nějak Amandě měla stačit. 1:4.
Reagovat
pantera1
09.02.2026 17:23
Dorovnala, Amanda si to bude muset pěkně uhrát. Kdyby ju Plíšek porazila, to by byla paráda .
Reagovat
pantera1
09.02.2026 17:39
Škoda, je to vyrovnané.
Reagovat
zfloyd
09.02.2026 17:04
Karolina vůbec nehraje špatně , ale i tak ji Amanda zatím jasně přehrává
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.02.2026 17:05
Škoda toho prohraného servisu, to se dalo uklohnit. Jinak souhlas, nehraje vůbec špatně.
Reagovat
com
09.02.2026 16:47
smile
Reagovat

