ŽIVĚ: Plíšková se rve o senzační výhru. V bitvě s obhájkyní titulu přežila setboly
Anisimovová – Plíšková 5:5 / hraje se
Plíšková hned v úvodním gamu zahrozila na returnu, když si s pomocí dvou vítězných úderů vypracovala náskok 30:15. Anisimovová ale zachovala chladnou hlavu a nepříznivý vývoj suverénně otočila. Něco podobného se povedlo i bývalé světové jedničce, která se vyhrabala dokonce z manka 0:30.
Anisimovové se podařil brejk o dvě hry později. Plíšková vedla na podání už 40:15, ale nedokázala nadějný náskok dotáhnout a ocitla se v nepříjemném manku, které se prohloubilo po dalším prohraném gamu na returnu. Česká tenistka ale dokázala rychle reagovat, využívala své šance ve výměnách a díky aktivní hře získala tři hry v řadě, čímž náskok Američanky vymazala a srovnala na 4:4.
Při skóre 4:5 musela Plíšková likvidovat dva setboly a naštěstí pro ni Anisimovová pokaždé zkazila return na druhý servis.
Plíšková se pokouší uhájit stoprocentní českou bilanci v rámci pondělního programu. Do druhého kola postoupily Linda Nosková, Kateřina Siniaková i Tereza Valentová, ovšem bývalá světová jednička se rve už o osmifinále.
S Anisimovovou hraje již sedmý duel a ve vzájemné bilanci má navrch 5:1. Poslední měření sil se však uskutečnilo před skoro čtyřmi roky a v době, kdy Plíšková byla na vrcholu a Američanka nepatřila mezi elitu.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat. Více informací najdete v našem DENNÍM PREVIEW.
