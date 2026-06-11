ŽIVĚ: Pomstí Plíšková Bouzkovou? O semifinále v Queen´s Clubu si zahraje s Vekičovou
cca 15:45 Plíšková – Vekičová
Plíšková zatím prochází travnatým podnikem v Londýně s přehledem. Nejdříve se sice nadřela na výhru proti Američance McCartney Kesslerové, ve druhém kole však předvedla výborný výkon se světovou devítkou Victorií Mbokovou. Nic na tom nezměnil fakt, že Kanaďanka musela po nešťastném uklouznutí ve druhém setu utkání skrečovat.
Vekičová se do turnaje dostala jako lucky loser. A svou druhou šanci využívá na sto procent. V prvním kole si poradila s britskou nadějí, sedmnáctiletou Mikou Stojsavljevičovou, ve druhém pak ve zmiňovaném duelu s Bouzkovou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře