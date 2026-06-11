ŽIVĚ: Pomstí Plíšková Bouzkovou? O semifinále v Queen´s Clubu si zahraje s Vekičovou

DNES, 15:00
Aktuality 0
Karolína Plíšková bojuje ve čtvrtfinále turnaje v Queen´s Clubu s Donnou Vekičovou. Chorvatská tenistka v dnešním dohrávaném utkání porazila Marii Bouzkovou po setech 7:6, 6:3. S českou tenistkou se utká už po dvanácté, prozatím uspěla jen ve čtyřech případech. Utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Vekic Donna
Karolína Plíšková během turnaje v Londýně (@ Adrian Dennis / AFP / AFP / Profimedia)

cca 15:45 Plíšková – Vekičová

Plíšková zatím prochází travnatým podnikem v Londýně s přehledem. Nejdříve se sice nadřela na výhru proti Američance McCartney Kesslerové, ve druhém kole však předvedla výborný výkon se světovou devítkou Victorií Mbokovou. Nic na tom nezměnil fakt, že Kanaďanka musela po nešťastném uklouznutí ve druhém setu utkání skrečovat.

Vekičová se do turnaje dostala jako lucky loser. A svou druhou šanci využívá na sto procent. V prvním kole si poradila s britskou nadějí, sedmnáctiletou Mikou Stojsavljevičovou, ve druhém pak ve zmiňovaném duelu s Bouzkovou.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 v Queen´s Clubu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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