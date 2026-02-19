ŽIVĚ: Poslední naděje Menšík bojuje o senzaci. Proti Sinnerovi přežil kritický game
Menšík – Sinner 2:1 / hraje se
Do utkání vstoupil Menšík nebojácně a agresivně a suverénně si uhájil první game na servisu. Už v tom dalším se ale dostal do obrovských problémů, a dokonce prohrával 0:40. Vytáhl však dvě parádní podání, pak uklidil volej na síti a srovnal. Sinner si ovšem returnem na lajnu vypracoval další šanci. Český tenista po výborném servisu naběhl na síť, i tuto hrozbu zlikvidoval a nakonec se ujal vedení 2:1.
V semifinále katarské pětistovky mohlo dojít na české derby, ale už před startem dnešního programu bylo jasné, že to budou mít oba čeští zástupci velmi těžké. Sen o souboji našich tenistů se rozplynul už odpoledne, když Jiří Lehečka jasně nestačil na Arthura Filse.
Poslední českou nadějí na probíhajících turnajích na Blízkém východě je tak Menšík. Úřadujícího šampiona Masters v Miami však čeká brutální výzva v podobě světové dvojky a jednoho z hlavních adeptů na triumf Sinnera.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Lehečka jasně prohrál s Filsem
Sedm zázraků pro štěstí . Ať se dnes už neblije .
https://youtu.be/9b4F_ppjnKU?si=P1lf6dC9cmlDrBuO