ŽIVĚ: Poslední naděje Menšík bojuje o senzaci. Proti Sinnerovi přežil kritický game

DNES, 19:40
Aktuality 9
ATP DAUHÁ - Jakub Menšík (20) je poslední českou nadějí na probíhajících prestižních turnajích na Blízkém východě. Úřadující šampion Masters v Miami nastoupí jako obrovský outsider ke čtvrtfinálovému utkání na pětistovce v katarském Dauhá proti světové dvojce a majiteli čtyř grandslamových trofejí Jannikovi Sinnerovi (24).
Profily hráčů
Sinner Jannik
Menšík Jakub
Jakub Menšík zabojuje o senzační skalp Jannika Sinnera (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Menšík – Sinner 2:1 / hraje se

Do utkání vstoupil Menšík nebojácně a agresivně a suverénně si uhájil první game na servisu. Už v tom dalším se ale dostal do obrovských problémů, a dokonce prohrával 0:40. Vytáhl však dvě parádní podání, pak uklidil volej na síti a srovnal. Sinner si ovšem returnem na lajnu vypracoval další šanci. Český tenista po výborném servisu naběhl na síť, i tuto hrozbu zlikvidoval a nakonec se ujal vedení 2:1.

 

V semifinále katarské pětistovky mohlo dojít na české derby, ale už před startem dnešního programu bylo jasné, že to budou mít oba čeští zástupci velmi těžké. Sen o souboji našich tenistů se rozplynul už odpoledne, když Jiří Lehečka jasně nestačil na Arthura Filse.

Poslední českou nadějí na probíhajících turnajích na Blízkém východě je tak Menšík. Úřadujícího šampiona Masters v Miami však čeká brutální výzva v podobě světové dvojky a jednoho z hlavních adeptů na triumf Sinnera.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Lehečka jasně prohrál s Filsem

Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
elsky
19.02.2026 20:40
Něco mi říká, že dneska by to mohlo jít.
Reagovat
sojka1
19.02.2026 20:54
Kuba ten level neudrzi, ale zatim je to moc pekne, svezi.... :-)
Reagovat
pantera1
19.02.2026 20:37
Kubíku pokus se o nemožné a zkus Tyrolského požírače těstovin sejmout.

Sedm zázraků pro štěstí . Ať se dnes už neblije .

https://youtu.be/9b4F_ppjnKU?si=P1lf6dC9cmlDrBuO
Reagovat
pantera1
19.02.2026 20:39
Ten blicí tam nepatří
Reagovat
com
19.02.2026 19:54
Blitky prosim směřovat sem smile
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 19:59
Reagovat
com
19.02.2026 20:04
počkej, ještě se nehraje smile
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 20:14
Pokud Kubík nedostane dva kanáry, nebude pro blití žádnej důvod. Prohrát s Jankem není ostuda. Já jsem ho viděl hrát a von to fakt docela umí.
Reagovat
aligo
19.02.2026 20:05
Reagovat
com
19.02.2026 20:11
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist