ŽIVĚ: Plíšková rychle přišla o servis, trápí ji zdravotní problémy. Muchová jde do vedení
Plíšková – Muchová, hraje se 1. set
Plíšková i Muchová vstoupily do čtvrtého vzájemného utkání sebejistě a bez větších problémů si vyhrály svá úvodní podání. Do problémů se dostala ve třetí hře zkušenější z obou tenistek, když nabrala manko 0:30, ztrátu již vymazat nedokázala a rodačka z Olomouce tak šla do vedení 2:1.
Plíšková se ztraceným servisem nenechala rozhodit a před prakticky prázdnými tribunami se snažila především údery do bekhendu dostat svou krajanku pod tlak. Hned v následujícím gamu si vypracovala brejbolovou možnost, Muchová ale nebezpečí odvrátila a dostala se do vedení o dva gamy.
Za stavu 2:3 z pohledu Plíškové si lounská rodačka nechala na kurt zavolat fyzioterapeuta, který se věnoval oblasti kolem jejího pravého kolena.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Dauhá: Znovuzrozená Plíšková vyzve kamarádku Muchovou! Vítězka bude poslední českou nadějí
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře