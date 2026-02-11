ŽIVĚ: Plíšková rychle přišla o servis, trápí ji zdravotní problémy. Muchová jde do vedení

WTA DAUHÁ - Hodně očekávaný je mezi českými fanoušky osmifinálový duel na turnaji v Dauhá mezi Karolínou Muchovou (29) a Karolínou Plíškovou (33). Ve vzájemné bilanci vede těsně 2:1 olomoucká rodačka, která do zápasu také vstupuje v roli favoritky. Utkání vám přineseme na Tenisportálu v podrobné reportáži cca od 16:10.
Plíšková – Muchová, hraje se 1. set

Plíšková i Muchová vstoupily do čtvrtého vzájemného utkání sebejistě a bez větších problémů si vyhrály svá úvodní podání. Do problémů se dostala ve třetí hře zkušenější z obou tenistek, když nabrala manko 0:30, ztrátu již vymazat nedokázala a rodačka z Olomouce tak šla do vedení 2:1.

Plíšková se ztraceným servisem nenechala rozhodit a před prakticky prázdnými tribunami se snažila především údery do bekhendu dostat svou krajanku pod tlak. Hned v následujícím gamu si vypracovala brejbolovou možnost, Muchová ale nebezpečí odvrátila a dostala se do vedení o dva gamy.

Za stavu 2:3 z pohledu Plíškové si lounská rodačka nechala na kurt zavolat fyzioterapeuta, který se věnoval oblasti kolem jejího pravého kolena.

Komentáře

8
Přidat komentář
zfloyd
11.02.2026 16:35
Plechovka odhodila svůj narcisizmus a namyšlenost a hraje jak z partesu , jako zamlada , bude to tuhý boj , protože Muška taky nic nefláká
Reagovat
com
11.02.2026 16:18
Reagovat
aligo
11.02.2026 16:31
Reagovat
jeronym
11.02.2026 16:17
Je to nakonec pro qatar dobra reklama, poradat tenisovy turnaj kam prijde pet lidi?
Reagovat
Alien
11.02.2026 16:15
Karolíno do toho, Karolíno Muchová do toho!
Reagovat
Fionka
11.02.2026 16:31
Reagovat
com
11.02.2026 15:56
proc zas dalsi clanek Klidne se mohlo psat pod znovuzrozenou Karolinu smilesmile
Reagovat
frenkie57
11.02.2026 16:03
Buď rád, že je o ní zájem.
Reagovat

