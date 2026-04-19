ŽIVĚ: Skvěle! Muchová smazala proti Rybakinové ztrátu, první set míří do finiše
Rybakinová – Muchová, hraje se 1. set
Rybakinová vstoupila do čtvrtého vzájemného souboje sebevědomě a především díky výbornému servisu získala úvodní game na svou stranu. Rodačka z Moskvy se od prvních míčů snažila svou typickou agresivní hrou dostat svou soupeřku pod tlak. Hned při úvodním podání Muchové si také vypracovala první brejkbol, který po nevynucené chybě Češky také proměnila a šla do vedení 2:0.
Dvojnásobná grandslamová šampionka byla v úvodu utkání jasně lepší hráčkou. Muchovou držela pod velkým tlakem, diktovala tempo výměn a když potvrdila brejk, vedla už 3:0. Ve čtvrté hře se poprvé zapsala na výsledkovou tabuli i česká jednička, když si poprvé v zápase díky kvalitnímu prvnímu podání udržela servis.
Rybakinová, která turnaj ve Stuttgartu ovládla před dvěma lety, nadála dominovala především díky výbornému podání, její rivalka marně hledala cestu, jak se dostat k brejkbolové možnosti. Přesto i svěřenkyně Svena Groenevelda postupně nabývala na jistotě, i ona si bez větších problémů držela své podání a snížila na 2:4.
Podle očekávání se hrály mnohem kratší výměny než v semifinálovém duelu Muchové se Svitolinovou. Kazachstánská tenistka sázela na velké riziko, výměny se snažila rychle ukončovat a tato taktika jí v prvním setu vycházela. To platilo až do stavu 5:3, kdy se Rybakinová na svém podání dopustila několika lehčích chyb a poprvé v zápase přišla o podání.
Informace průběžně doplňujeme.
Výsledky turnaje WTA 500 ve Stuttgartu
Kouzelnice Muchová! Svět žasne nad famózním úderem, nechápala ani Svitolinová
Rybina se na kurtu směje.
Karolina na dvorku,
nastartovala Porsche.
https://youtu.be/BnO3nijfYmU?is=n90-jzF2dD9kIHq3