ŽIVĚ: Skvěle! Muchová smazala proti Rybakinové ztrátu, první set míří do finiše

DNES, 12:45
WTA STUTTGART - Karolína Muchová (29) si dnes ve Stuttgartu zahraje o třetí titul v kariéře. Soupeřkou devětadvacetileté olomoucké rodačky bude ve finále světová dvojka Jelena Rybakinová (26) z Kazachstánu. Zápas začne ve 13:10, utkání vám nabídneme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Karolína Muchová během turnaje ve Stuttgartu (@ ČTK / imago sportfotodienst / speedshot | Ralf Just)

Rybakinová – Muchová, hraje se 1. set

Rybakinová vstoupila do čtvrtého vzájemného souboje sebevědomě a především díky výbornému servisu získala úvodní game na svou stranu. Rodačka z Moskvy se od prvních míčů snažila svou typickou agresivní hrou dostat svou soupeřku pod tlak. Hned při úvodním podání Muchové si také vypracovala první brejkbol, který po nevynucené chybě Češky také proměnila a šla do vedení 2:0.

Dvojnásobná grandslamová šampionka byla v úvodu utkání jasně lepší hráčkou. Muchovou držela pod velkým tlakem, diktovala tempo výměn a když potvrdila brejk, vedla už 3:0. Ve čtvrté hře se poprvé zapsala na výsledkovou tabuli i česká jednička, když si poprvé v zápase díky kvalitnímu prvnímu podání udržela servis.

Rybakinová, která turnaj ve Stuttgartu ovládla před dvěma lety, nadála dominovala především díky výbornému podání, její rivalka marně hledala cestu, jak se dostat k brejkbolové možnosti. Přesto i svěřenkyně Svena Groenevelda postupně nabývala na jistotě, i ona si bez větších problémů držela své podání a snížila na 2:4.

Podle očekávání se hrály mnohem kratší výměny než v semifinálovém duelu Muchové se Svitolinovou. Kazachstánská tenistka sázela na velké riziko, výměny se snažila rychle ukončovat a tato taktika jí v prvním setu vycházela. To platilo až do stavu 5:3, kdy se Rybakinová na svém podání dopustila několika lehčích chyb a poprvé v zápase přišla o podání.

Informace průběžně doplňujeme.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
joe39
19.04.2026 13:45
chce to len sa rozpodavat a pomaly sa to cele moze otocit, Rybka vyhadzuje celkom dost lopt zadarmenko...
Diabolique
19.04.2026 13:45
Mela tam byt hopsalka misto Ryby.
HolyMotors
19.04.2026 13:44
No vida. Z ničehonic, break je tady. Karol, pojď si pro to!
frenkie57
19.04.2026 13:45
A teď potvrdit, což nebude snadné.
Random33
19.04.2026 13:38
Od Kaji nevidim spatnej zapas. Jde o to, ze nedostava zadnou sanci. To jsou nekompromisni returny a bomby na lajnu od Rybakiny. Holt svetova spicka
aligo
19.04.2026 13:38
Hm, poršák do Česka asi nepojede
tommr
19.04.2026 13:35
Karolína vypadá rezignovaně ...
PTP
19.04.2026 13:23
Prší, prší, jen se leje,
Rybina se na kurtu směje.
Karolina na dvorku,
nastartovala Porsche.
pantera1
19.04.2026 13:25
Drhne to, takhle to nepůjde. To chce něco na povzbuzení.
pantera1
19.04.2026 13:30
Potřebuje rozehřát a nažhavit .

https://youtu.be/BnO3nijfYmU?is=n90-jzF2dD9kIHq3
Reagovat
frenkie57
19.04.2026 13:23
Zatím se karo vůbec nečape.
tommr
19.04.2026 13:23
Karolína bohužel vůbec nezachytila začátek zápasu a proti Rybakině ve formě to jen těžko otočí ...
subaru
19.04.2026 13:19
0:12
1965George
19.04.2026 13:15
Káje bude nový Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo slušet
Vladimir
19.04.2026 13:21
To je cena útěchy?
Georgino
19.04.2026 13:39
Kajča je taková skromná holka a Porsche k jejímu typu nepatří. Její ego myslím nepotřebuje žádné berličky. Ale samo jí přeju, aby to otočila.
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 13:44
tradiční česká auto, pan Porsche z Vratislavic... Chceme ho zpět v Čechách!
Vladimir
19.04.2026 13:48
Asi se vám to nesplní. To skončí, když tak, v Olomouci. A ta fakt není v Čechách.
pantera1
19.04.2026 13:14
Karol držím tlapy, žlutej poršáček se na tebe krásně směje .
pantera1
19.04.2026 13:20
S Rybkou to bude těžký, dnes musiš mít taktiku vydry. Mrštná, rychlá, nekompromisní s chytrou hrou. . Přece jí nedopřeješ druhou káru do sbírky.
annah
19.04.2026 13:21
Zatím ji Ryba drtí jak ve svěráku.
pantera1
19.04.2026 13:24
Přemýšlím, že se nebudu dívat, aby to otočila a vyhrála .
annah
19.04.2026 13:36
hezkej nápad...ale asi to nepomůže...
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 13:45
jestli ses otočila, tak už se neotáčej zpátky
pantera1
19.04.2026 13:47
Uklízím koupelnu .
PTP
19.04.2026 13:26
Za první místo je ten žlutej poršák, za druhý místo ty zbylý dva vedle něj.
Blondie
19.04.2026 13:11
Tak poooojď, Muško!
The_Punisher
19.04.2026 13:08
Ja verim, ze tento rok je to jina Muska nez na kterou jsme byli zvykli. Ostatne i koncovky s Coco a Elinou to naznacily. Myslim, ze dnes Muska odjede s novym autem :)
tommr
19.04.2026 13:05
Ve finále se střetnou dvě rovnocenné soupeřky. Podle mě rozhodnou finálový zkušenosti. Karolína to má ve finále 2/5 zatímco Rybakina 12/12. Rybakina už navíc jednou ve finále Sttutgartu hrála v roce 2024 a tehdy smetla Kostyuk dvakrát 6:2. Předpokládám že Karolína bude vzdorovat víc ale nakonec stejně prohraje ...
The_Punisher
19.04.2026 13:06
Počkej, jak jako 12/12?
tommr
19.04.2026 13:08
dvanáctkrát ve finále vyhrála a dvanáctkrát prohrála ...
The_Punisher
19.04.2026 13:09
Tak to jo, promin :) Porad 12 porazek je taky ale dost
PTP
19.04.2026 13:11
