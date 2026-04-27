ŽIVĚ: Šance pro Menšíka. O osmifinále na Masters v Madridu hraje s Chačanovem
Menšík odstartoval svůj druhý zápas na tisícovce v Madridu proti Chačanovovi čistou hrou na podání. Ruský tenista následně zvládl srovnat, když využil především chyb českého tenisty a game zakončil prvním esem duelu.
Český hráč zvládl svůj úvodní duel v Madridu s velkým přehledem, když si poradil s Martinem Dammem po setech 6:3, 6:4. Aby obhájil body za loňské čtvrtfinále, které je zatím jeho jediným čtvrtfinálovým výsledkem na antukovém Masters, musí bezpodmínečně vyhrát i dnesšní osmifinálový duel.
Chačanov ve svém úvodním vystoupení přehrál bez problémů Adama Waltona 6:2, 6:3 a ukončil tím sérii tří porážek v řadě. Ve vzájemné bilanci vede ruský tenista 2:0. Nejprve uspěl ve finále v Dauhá, poté loni v Indian Wells.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře