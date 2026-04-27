ŽIVĚ: Šance pro Menšíka. O osmifinále na Masters v Madridu hraje s Chačanovem

DNES, 21:00
Aktuality
ATP MADRID - Jakub Menšík se na Masters v Madridu pokusí napodobit krajany Jiřího Lehečku a Víta Kopřivu. Český tenista zabojuje o osmifinále proti ruskému tenistovi Karenovi Chačanovovi. Průběh zápasu můžete sledovat v živém článku na Tenisportálu.
Jakub Menšíkmá před sebou další výzvu (© Alberto E. Tamargo / Sipa USA / Profimedia)

Chačanov – Menšík hraje se

Menšík odstartoval svůj druhý zápas na tisícovce v Madridu proti Chačanovovi čistou hrou na podání. Ruský tenista následně zvládl srovnat, když využil především chyb českého tenisty a game zakončil prvním esem duelu.

Český hráč zvládl svůj úvodní duel v Madridu s velkým přehledem, když si poradil s Martinem Dammem po setech 6:3, 6:4. Aby obhájil body za loňské čtvrtfinále, které je zatím jeho jediným čtvrtfinálovým výsledkem na antukovém Masters, musí bezpodmínečně vyhrát i dnesšní osmifinálový duel.

Chačanov ve svém úvodním vystoupení přehrál bez problémů Adama Waltona 6:2, 6:3 a ukončil tím sérii tří porážek v řadě. Ve vzájemné bilanci vede ruský tenista 2:0. Nejprve uspěl ve finále v Dauhá, poté loni v Indian Wells.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
The_Punisher
27.04.2026 21:14
Pojď Kubo!
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

