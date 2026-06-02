ŽIVĚ: Siniaková bojuje o semifinále French Open! S Townsendovou drtí soupeřky a jasně vedou

DNES, 10:30
Aktuality 2
FRENCH OPEN - Královna deblového žebříčku Kateřina Siniaková znovu po roce absolvuje čtvrtfinále čtyřhry na grandslamovém French Open a tentokrát by měla do semifinále postoupit. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou, s níž tvoří nejvýše nasazený pár, jsou obrovskými favoritkami proti Magali Kempenové z Belgie a slovinské veteránce Andreje Klepačové.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová jsou jasné favoritky (© CHEMA MOYA hema Moya / EPA / Profimedia)

Siniaková/Townsendová – Kempenová/Klepačová 4:1 / hraje se

Do čtvrtfinále prošly Siniaková s Townsendovou relativně bez jakýchkoli výraznějších potíží. Až na jeden prohraný set proti Emilianě Arangové a Ivě Jovicové totiž ve všech třech zápasech dominovaly. Jasná převaha se od turnajových jedniček očekává i v souboji s nenasazenou dvojicí Kempenová, Klepačová.

A vstup do utkání měl česko-americký tým pod zataženou střechou skvělý, když agresivní hrou hned v úvodním gamu slavil brejk. S potvrzením brejku neměly aktivně hrající Siniaková s Townsendovou žádný problém. Favoritky i nadále dominovaly na vlastním servisu a držely si náskok brejku.

Kempenová s Klepačovou jen marně hledaly recept na precizní a nátlakovou hru Siniakové a Townsnedové, které v pátém gamu znovu snadno prolomily servis Belgičanky a Slovinky.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Siniaková s Townsendovou obhájily na French Open loňskou čtvrtfinálovou účast. Zatímco před rokem nestačily na pozdější šampionky Aleksandru Kruničovou a Annu Danilinovou, tentokrát by měly do další fáze antukového grandslamu projít.

Ještě před pár týdny měly na kontě sérii 17 vítězství zahrnující tři po sobě jdoucí triumfy na úrovni Masters. Momentálně tedy v ženské čtyřhře vládnou, ovšem na grandslamový titul čekají už od loňského Australian Open.

Výsledky čtyřhry žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
The_Punisher
02.06.2026 11:21
Tak doufejme, že i dnes se suchými mašlemi :)
volejman
02.06.2026 11:05
Black and White do toho!
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

