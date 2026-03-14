ŽIVĚ: Siniaková je v Indian Wells blízko deblové trofeje. S Townsendovou vedou o set a brejk

DNES, 18:30
Aktuality 21
INDIAN WELLS - Kateřina Siniaková (29) hraje o deblový titul na tisícovce v Indian Wells. Češka společně s domácí Taylor Townsendovou (29) ve finále čelí kazašsko-srbskému páru Anně Danilinové a Aleksandře Kruničové, s kterými prohrály oba vzájemné duely. Neuspěly proti nim loni ve čtvrtfinále French Open ani letos ve stejné fázi turnaje na Australian Open. Zápas můžete sledovat v živém článku na Tenisportalu, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si v Indian Wells zahrají o titul (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Siniaková/Townsendová – Danilinová/Kruničová 7:6, 3:0

Siniaková už teď může považovat letošní tažení na podniku v Indian Wells za velmi povedené. V singlu zvládla otočit tři bitvy a připsala si cenný skalp obhájkyně titulu Mirry Andrejevové. Skončila až v osmifinále, kde na ni dolehl náročný program. Proti rozjeté Ukrajince Elině Svitolinové musela za stavu 1:6, 1:1 skrečovat. I přesto se rozhodla v deblu stále pokračovat a společně s Townsendovou si zahrají o titul.

Česko-americká dvojice působí od začátku turnaje velmi suverénně a ve čtyřech zápasech neztratila ani set. V semifinále proti hvězdnému italskému páru Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová předvedly Češka s Američankou svůj zdejší nejlepší výkon a ztratily pouhé čtyři hry. Ve finále však narazí na velmi neoblíbené soupeřky.

Proti DanilinovéKruničovou prohrály oba vzájemné duely. Neuspěly proti nim loni ve čtvrtfinále French Open ani letos ve stejné fázi turnaje na Australian Open. Kazašsko-srbský pár má letos skvělou formu, zahrál si ve finále v Melbourne a semifinále na ostatních čtyřech turnajích. V Kalifornii Danilinová s Kruničovou stejně jako Siniaková s Townsendovou ještě neztratily ani set.

V začátku utkání se hrálo téměř bez výměn a rozhodoval především servis a return. Townsendová si ve druhém gamu udržela podání čistou hrou a česko-americká dvojice se následně při podání Danilinové dostala na shodu. Na brejk však dosáhnout nedokázala. I Siniaková svou hru zvládla a v úvodu duelu tak nebyl k vidění žádný brejk. Díky kvalitnímu prvnímu servisu, forhendovému prohozu a zásahu Američanky na síti bylo srovnáno na 2:2.

V druhé výměně šesté hry při podání Kazašky rozhodčí přerušila hru a bod se opakoval. Za stavu 40:30 Češka vytáhla vítězný return a zajistila rozhodující bod. Danilinová ale trefila skvělé podání na Američanku a zvýšila na 4:3. Siniaková předvedla skvělý game na podání a i po osmi hrách se pokračovalo bez brejku. V jedenáctém gamu Siniaková viděla přeběh Kruničové na síti a zahrála skvělý bekhendový prohoz. Pátá nasazená dvojice však pokračovala ve skvělém výkonu a zajistila si minimálně tie-break. Siniaková následně předvedla další čistou hru a esem poslala sadu do zkrácené hry.

Za stavu 2:3 z pohledu česko-amerického páru. Danilinová trefila skvělý vítězný bekhend a sebrala Siniakové bod na podání. Od té chvíle však Siniaková s Townsendovou zabraly, potrestaly chyby soupeřek a po skvělé výměně na síti získaly už čtvrtý bod v řadě. Průběh tie-breaku tak otočily a připravily si dva setboly. Hned ten první po přímém bodu využily a jsou krok od deblové trofeje.

Druhou sadu začala Townsendová čistou hrou a předváděla skvělý tenis. Na servisu Danilinové si připsala skvělý zásah na síti a dostala dvojici do vedení 30:0. Po skvělé smeči dokonce vypracovala tři brejkboly. Ten poslední využily, když Američanka trefila další vítězný volej a poprvé sebraly soupeřkám podání. Siniaková brejk potvrdila a duo odskočilo do vedení 3:0.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Indian Wells

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
21
pantera1
14.03.2026 20:13
Holky musíte vyhrát, ať tu jsou samá srdíčka, ještě jeden set a je to smile
zfloyd
14.03.2026 20:09
těsně , ale přece
com
14.03.2026 20:09
a blejéééém, vlastně srdíčkujééééém smilesmilesmile
Random33
14.03.2026 20:05
SinTown souperky nijak neprehravaji
The_Punisher
14.03.2026 20:09
Ale TB zvadly!
The_Punisher
14.03.2026 20:09
Zvladly
Krisboy
14.03.2026 20:09
Ale mají set, to je hlavní.
Random33
14.03.2026 20:09
Zaplat panbuh za ty minibreaky v pravou chvili
Krisboy
14.03.2026 19:56
Ani jsem nevěděl, že i Danilina z tý ruský žumpy odešla...
Proč z té krásné země, kde je všechno tak úžasné, která jako jedna z mála odolává západní zhoubě, kde je všechno ještě "normální", odchází tolik lidí, tolik skvělých sportovců?
Krisboy
14.03.2026 19:40
Woe
Krisboy
14.03.2026 19:31
Já bych chtěl, aby Kačenka hrála se Sašou Krunič. Hrát tenis umí a navíc je moc sympatická
To by se to fandilo jedna radost. smile
Mri
14.03.2026 19:27
Je nějakej použitelnej stream, pls?
Krisboy
14.03.2026 19:29
https://freestreams-live1b.pk/tennis-channel-1/
Mri
14.03.2026 20:19
Díky
JLi
14.03.2026 19:04
Nechť Jekatěrina ukáže, že je velikého jména hodna.
com
14.03.2026 18:58
mam neblahé tušení, aby to s nima po dnešku nebylo 0:3
The_Punisher
14.03.2026 19:19
Come, ty jsi Katky fanoušek, tak ji věř (: Vyhrály spolu dva grandslamy. A potřetí už to nevyhaluzí
com
14.03.2026 20:10
eště setík teda smile
PTP
14.03.2026 18:43
Dnes je Den čísla pí, tak uvidíme, která dvojice zvítězí a které zůstane na konci ča.
Krisboy
14.03.2026 18:35
Mantra
14.03.2026 18:33
dneska na krásu 6-2 6-3
