ŽIVĚ: Siniaková je v Indian Wells blízko deblové trofeje. S Townsendovou vedou o set a brejk
Siniaková/Townsendová – Danilinová/Kruničová 7:6, 3:0
Siniaková už teď může považovat letošní tažení na podniku v Indian Wells za velmi povedené. V singlu zvládla otočit tři bitvy a připsala si cenný skalp obhájkyně titulu Mirry Andrejevové. Skončila až v osmifinále, kde na ni dolehl náročný program. Proti rozjeté Ukrajince Elině Svitolinové musela za stavu 1:6, 1:1 skrečovat. I přesto se rozhodla v deblu stále pokračovat a společně s Townsendovou si zahrají o titul.
Česko-americká dvojice působí od začátku turnaje velmi suverénně a ve čtyřech zápasech neztratila ani set. V semifinále proti hvězdnému italskému páru Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová předvedly Češka s Američankou svůj zdejší nejlepší výkon a ztratily pouhé čtyři hry. Ve finále však narazí na velmi neoblíbené soupeřky.
Proti Danilinové s Kruničovou prohrály oba vzájemné duely. Neuspěly proti nim loni ve čtvrtfinále French Open ani letos ve stejné fázi turnaje na Australian Open. Kazašsko-srbský pár má letos skvělou formu, zahrál si ve finále v Melbourne a semifinále na ostatních čtyřech turnajích. V Kalifornii Danilinová s Kruničovou stejně jako Siniaková s Townsendovou ještě neztratily ani set.
V začátku utkání se hrálo téměř bez výměn a rozhodoval především servis a return. Townsendová si ve druhém gamu udržela podání čistou hrou a česko-americká dvojice se následně při podání Danilinové dostala na shodu. Na brejk však dosáhnout nedokázala. I Siniaková svou hru zvládla a v úvodu duelu tak nebyl k vidění žádný brejk. Díky kvalitnímu prvnímu servisu, forhendovému prohozu a zásahu Američanky na síti bylo srovnáno na 2:2.
V druhé výměně šesté hry při podání Kazašky rozhodčí přerušila hru a bod se opakoval. Za stavu 40:30 Češka vytáhla vítězný return a zajistila rozhodující bod. Danilinová ale trefila skvělé podání na Američanku a zvýšila na 4:3. Siniaková předvedla skvělý game na podání a i po osmi hrách se pokračovalo bez brejku. V jedenáctém gamu Siniaková viděla přeběh Kruničové na síti a zahrála skvělý bekhendový prohoz. Pátá nasazená dvojice však pokračovala ve skvělém výkonu a zajistila si minimálně tie-break. Siniaková následně předvedla další čistou hru a esem poslala sadu do zkrácené hry.
Za stavu 2:3 z pohledu česko-amerického páru. Danilinová trefila skvělý vítězný bekhend a sebrala Siniakové bod na podání. Od té chvíle však Siniaková s Townsendovou zabraly, potrestaly chyby soupeřek a po skvělé výměně na síti získaly už čtvrtý bod v řadě. Průběh tie-breaku tak otočily a připravily si dva setboly. Hned ten první po přímém bodu využily a jsou krok od deblové trofeje.
Druhou sadu začala Townsendová čistou hrou a předváděla skvělý tenis. Na servisu Danilinové si připsala skvělý zásah na síti a dostala dvojici do vedení 30:0. Po skvělé smeči dokonce vypracovala tři brejkboly. Ten poslední využily, když Američanka trefila další vítězný volej a poprvé sebraly soupeřkám podání. Siniaková brejk potvrdila a duo odskočilo do vedení 3:0.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Proč z té krásné země, kde je všechno tak úžasné, která jako jedna z mála odolává západní zhoubě, kde je všechno ještě "normální", odchází tolik lidí, tolik skvělých sportovců?
To by se to fandilo jedna radost.