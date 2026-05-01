ŽIVĚ: Siniaková je krok od finále na Masters! S Townsendovou vedou o set a brejk
Kruničová/Mladenovicová – Siniaková/Townsendová 4:6, 1:2 / hraje se
Úvodních šest gamů zápasu žádný brejk nenabídlo. Obě dvojice však měly příležitost ho zapsat. Siniaková s Townsendovou ve druhé hře vyrobily tři chyby po sobě a ztratily vedení 40:0. Američanka však na brejkbolovou hrozbu vytáhla výborný servis a zajistila srovnání na 1:1.
O několik minut později Siniaková párkrát zaúřadovala na síti a získala pro svůj tým úvodní dva brejkboly. Na ten první ale Češka zkazila return a pak Kruničová vytáhla výborný prohoz. Za stavu 3:3 přišly po dvojchybě Mladenovicové další brejkboly. Francouzka ten úvodní s přehledem odvrátila, ovšem Siniaková na další šanci vytáhla nechytatelný return a favoritky vedly 4:3 s brejkem.
S potvrzením brejku neměly Siniaková s Townsendovou žádné potíže a náskok si snadno uhájily až do konce prvního dějství. Po 37 minutách je dělil jeden set od další finálové účasti.
Siniaková s Townsendovou mohly zahájit druhý set tím nejlepším možným způsobem. Postupně však obě zkazily return a brejkboly nevyužily. Chuť si ovšem spravily o dva gamy později a za stavu 6:4, 2:1 vedly už o set brejk.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Siniakové stačí postup do semifinále na prestižní tisícovce v Madridu k návratu na deblový trůn. V pátek bude usilovat už o 14. společné vítězství v řadě s Townsendovou. Tato fantastická série zahrnuje zkompletování březnového Sunshine Doublu, tedy triumfy v Indian Wells a Miami.
Semifinále rozhodně nebude pro rodačku z Hradce Králové a její americkou parťačku snadné. V souboji o finálovou účast totiž česko-americký tandem nastoupí proti elitním deblistkám Kruničové ze Srbska a Francouzce Mladenovicové.
