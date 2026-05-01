ŽIVĚ: Siniaková je krok od finále na Masters! S Townsendovou vedou o set a brejk

WTA MADRID - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou od začátku března neprohrály jediný zápas a našly recept na vítězství ve všech 13 duelech. O prodloužení této parádní série budou bojovat v pátek večer na Masters v Madridu. Jejich soupeřkami v semifinále jsou elitní deblistky Aleksandra Kruničová a Kristina Mladenovicová.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová bojují o finále v Madridu (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Kruničová/Mladenovicová – Siniaková/Townsendová 4:6, 1:2 / hraje se

Úvodních šest gamů zápasu žádný brejk nenabídlo. Obě dvojice však měly příležitost ho zapsat. SiniakováTownsendovou ve druhé hře vyrobily tři chyby po sobě a ztratily vedení 40:0. Američanka však na brejkbolovou hrozbu vytáhla výborný servis a zajistila srovnání na 1:1.

O několik minut později Siniaková párkrát zaúřadovala na síti a získala pro svůj tým úvodní dva brejkboly. Na ten první ale Češka zkazila return a pak Kruničová vytáhla výborný prohoz. Za stavu 3:3 přišly po dvojchybě Mladenovicové další brejkboly. Francouzka ten úvodní s přehledem odvrátila, ovšem Siniaková na další šanci vytáhla nechytatelný return a favoritky vedly 4:3 s brejkem.

S potvrzením brejku neměly Siniaková s Townsendovou žádné potíže a náskok si snadno uhájily až do konce prvního dějství. Po 37 minutách je dělil jeden set od další finálové účasti.

Siniaková s Townsendovou mohly zahájit druhý set tím nejlepším možným způsobem. Postupně však obě zkazily return a brejkboly nevyužily. Chuť si ovšem spravily o dva gamy později a za stavu 6:4, 2:1 vedly už o set brejk.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Siniakové stačí postup do semifinále na prestižní tisícovce v Madridu k návratu na deblový trůn. V pátek bude usilovat už o 14. společné vítězství v řadě s Townsendovou. Tato fantastická série zahrnuje zkompletování březnového Sunshine Doublu, tedy triumfy v Indian Wells a Miami.

Semifinále rozhodně nebude pro rodačku z Hradce Králové a její americkou parťačku snadné. V souboji o finálovou účast totiž česko-americký tandem nastoupí proti elitním deblistkám Kruničové ze Srbska a Francouzce Mladenovicové.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Madridu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Otmar
01.05.2026 22:51
Taylor je dneska v "boží" formě! Nějak si nepamatuju, kdy zahrála dobrý balón!
tommr
01.05.2026 22:51
SinTown získaly první set Spíš bych ale měl napsat Katka získala první set protože TT je tam dneska zatím akorát tak pro zlost ...
com
01.05.2026 22:48
Prvni set Kačenka skvěle, ale už se mi zavíraj očička Tak pokračování ráno
tommr
01.05.2026 22:30
SinTown nezačaly zrovna nejlíp ...
tenisman1233
01.05.2026 22:37
Teď na decider Katce sedl return skvěle
tommr
01.05.2026 22:53
jj Katka ten brejk parádně vybojovala ...
vojta912
01.05.2026 22:15
Tento americko russky par je velmi kvalitní a rozhodně patří mezi favority FO. Nelze říct černé klisny protože patří mezi favoritky. Takze polocerne klisny
tenisman1233
01.05.2026 22:24
Americko-český .Katka je z Češka jak poleno.
