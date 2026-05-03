ŽIVĚ: Siniaková s Townsendovou bojují o třetí Masters v řadě! Proti Ruskám na poslední chvíli srovnaly

DNES, 14:00
WTA MADRID - Kateřina Siniaková se v pondělí vrátí na deblový trůn, ale nejprve absolvuje finále v Madridu. Rodačka z Hradce Králové může společně s americkou parťačkou Taylor Townsendovou ovládnout už třetí turnaj Masters v řadě. V cestě stojí nebezpečná ruska dvojice Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová mohou ovládnout další Masters (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Andrejevová/Šnajderová – Siniaková/Townsendová 5:5 / hraje se

Na úvodní brejk zápasu se nečekalo dlouho. Andrejevová rozehrála třetí game výborným returnem, Šnajderová jí zdatně sekundovala a SiniakováTownsendovou se ocitly v prvních problémech. Úvodní brejkbol Siniaková v přestřelce se Šnajderovou zlikvidovala, ale na druhý česká hráčka vyrobila dvojchybu.

Siniaková s Townsendovou hrály v dalším gamu velmi aktivně a vypracovaly si tři brejkboly v řadě. Andrejevová ovšem vytáhla tři skvělé servisy po sobě a Rusky brejk potvrdily. Vzápětí musel česko-americký tým likvidovat další brejkbolovou hrozbu v páté i sedmé hře, nicméně soupeřkám náskok dvou brejků nedovolil.

Za stavu 4:5 měly Siniaková s Townsendovou poslední možnost sebrat soupeřkám podání a srovnat skóre prvního setu. To se jim povedlo na výbornou, a dokonce čistou hrou.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Siniaková s Townsendovou vyhrály posledních 14 zápasů a mohou společně ovládnout už třetí turnaj Masters v řadě. Po fantastickém březnu, během kterého dobyly Indian Wells i Miami a zkompletovaly prestižní Sunshine Double, se porvou o titul také v Madridu.

Do nedělního finále půjdou jako favoritky, ale rozhodně je nečeká snadná výzva. Na druhou stranu kurtu se totiž postaví talentované mladé Rusky Andrejevová a Šnajderová. Siniaková s Townsendovou se s nimi utkaly už dvakrát a zvítězily loni na Australian Open i na Turnaji mistryň.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tenisman1233
03.05.2026 14:56
Zatím jde o kvalitní finále.TT s Katkou jsou zatím o kousek lepší než A+ S.
Mantra
03.05.2026 14:51
tak to bylo na knap, ten brejk
hanz
03.05.2026 14:47
Tak, která to tam prasí?
subaru
03.05.2026 14:43
Obávám se, že už se žádný titul u této dvojice neobjeví.
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 14:46
cože? rozchod??
Preview.lover
03.05.2026 14:43
Siniaková bohužel s odstupem nejhorší na kurtu
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 14:49
dneska je má táhnout TT, ale je to netáhlo
Tomas_Smid_fan
03.05.2026 14:41
holky hrajou jak po opici
Kuba4Win
03.05.2026 14:34
Kačka je zatím trochu zaspala a některé výměny vyloženě kazí.
Honza-K
03.05.2026 14:26
Tipsport ani Betano nevysílají. Máte někdo stream ? Děkuji.
Oin
03.05.2026 14:38
Honza-K
03.05.2026 14:41
Dík
Preview.lover
03.05.2026 14:21
Siniaková prohrála v SF 3 body na podání, dnes v prvním gemu na servisu ztratila hned 4 body vlivem příšerných podání
Oin
03.05.2026 14:13
Proč nemá Šnajdr šátek?
misa
03.05.2026 14:20
pantera1
03.05.2026 14:05
Holky držím palcesmile.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

