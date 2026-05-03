ŽIVĚ: Siniaková s Townsendovou bojují o třetí Masters v řadě! Proti Ruskám na poslední chvíli srovnaly
Andrejevová/Šnajderová – Siniaková/Townsendová 5:5 / hraje se
Na úvodní brejk zápasu se nečekalo dlouho. Andrejevová rozehrála třetí game výborným returnem, Šnajderová jí zdatně sekundovala a Siniaková s Townsendovou se ocitly v prvních problémech. Úvodní brejkbol Siniaková v přestřelce se Šnajderovou zlikvidovala, ale na druhý česká hráčka vyrobila dvojchybu.
Siniaková s Townsendovou hrály v dalším gamu velmi aktivně a vypracovaly si tři brejkboly v řadě. Andrejevová ovšem vytáhla tři skvělé servisy po sobě a Rusky brejk potvrdily. Vzápětí musel česko-americký tým likvidovat další brejkbolovou hrozbu v páté i sedmé hře, nicméně soupeřkám náskok dvou brejků nedovolil.
Za stavu 4:5 měly Siniaková s Townsendovou poslední možnost sebrat soupeřkám podání a srovnat skóre prvního setu. To se jim povedlo na výbornou, a dokonce čistou hrou.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Siniaková s Townsendovou vyhrály posledních 14 zápasů a mohou společně ovládnout už třetí turnaj Masters v řadě. Po fantastickém březnu, během kterého dobyly Indian Wells i Miami a zkompletovaly prestižní Sunshine Double, se porvou o titul také v Madridu.
Do nedělního finále půjdou jako favoritky, ale rozhodně je nečeká snadná výzva. Na druhou stranu kurtu se totiž postaví talentované mladé Rusky Andrejevová a Šnajderová. Siniaková s Townsendovou se s nimi utkaly už dvakrát a zvítězily loni na Australian Open i na Turnaji mistryň.
