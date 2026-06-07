ŽIVĚ: Siniaková s Townsendovou bojují v Paříži o třetí společný grandslamový titul
O další potvrzení statusu české legendy bude na French Open bojovat Kateřina Siniaková. Spolu s Taylor Townsendovou se ve finále utkají s kazašsko-srbskou dvojicí Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová. Utkání začíná zhruba v 11 hodin, na Tenisportálu vám ho nabídneme v podrobné reportáži.
Profily hráčů (7)
Siniaková/Townsendová – Danilinová/Kruničová, hraje se 1. set
Do utkání vstoupila servisem Kruničová a počínala si bezchybně. Dařilo se jí dostat do kurtu první podání a čistou hrou poslala nasazené dvojky do vedení. Prakticky ve stejném stylu ale odpověděla Townsendová a velmi rychle bylo vyrovnáno na 1:1.
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