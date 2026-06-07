ŽIVĚ: Siniaková s Townsendovou bojují v Paříži o třetí společný grandslamový titul

DNES, 11:00
Aktuality 2
O další potvrzení statusu české legendy bude na French Open bojovat Kateřina Siniaková. Spolu s Taylor Townsendovou se ve finále utkají s kazašsko-srbskou dvojicí Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová. Utkání začíná zhruba v 11 hodin, na Tenisportálu vám ho nabídneme v podrobné reportáži.
Profily hráčů (7)
Krunic Aleksandra
Townsend Taylor
Danilina Anna
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová během Roland Garros (© DAVID RAMOS / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Siniaková/Townsendová – Danilinová/Kruničová, hraje se 1. set

Do utkání vstoupila servisem Kruničová a počínala si bezchybně. Dařilo se jí dostat do kurtu první podání a čistou hrou poslala nasazené dvojky do vedení. Prakticky ve stejném stylu ale odpověděla Townsendová a velmi rychle bylo vyrovnáno na 1:1.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské čtyřhry na French Open

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

3
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Preview.lover
07.06.2026 11:23
Danilina/Krunič hrají výborně, bude to dnes hodně těžké
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pantera1
07.06.2026 11:14
Holky ať se daří a vyhrejte. Je tady hrozný dusno, tak ať se vylepší neděle vaší výhrou
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Liverpool22
07.06.2026 11:15
smile smile smile
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