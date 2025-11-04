ŽIVĚ: Siniakové s Townsedovou se odveta zatím daří. Vyhrály první set a zvětšily šanci na semifinále
Siniaková, Townsendová – Dabrowská, Routliffeová 6:4, hraje se
Siniakové s Townsendovou se v úvodu zápasu vůbec nedařilo na příjmu. V sedmém gamu však předvedly skvělý game, který Češka zakončila vítězným volejem a soupeřkám sebraly podání čistou hrou. Komplikace při vlastním servisu už nepřipustily a v desáté hře při podání Townsendové sadu ukončily.
Češka s Američankou hrály loni v Rijádu svůj první společný Turnaj mistryň a hned se dostaly až do finále, ve kterém podlehly právě svým dnešním soupeřkám Dabrowské s Routliffeovou. Kanadsko-australské dvojici by rády oplatily ještě další důležitou porážku, letos na ně nestačily taktéž v boji o titul na US Open.
Vůbec poprvé se tyto dva páry střetnou mimo finále, loni ve Wimbledonu uspěla Siniaková s Townsendovou ve dvou tie-breacích, zápas však bude také velmi důležitý. Vítězky totiž udělají velmi důležitý krok k postupu do semifinále, které si mohou zajisti už dnes.
Pokud by nasazené dvojky uspěly a přerušily proti Dabrowské s Routliffeovou sérii porážek budou ještě večer doufat ve výhru Timei Babosové a Luisi Stefaniové, které v úvodním zápase porazily, proti ruské dvojici Miře Andrejevové a Dianě Šnajderové.
Podrobnosti budeme průběžně aktualizovat…
