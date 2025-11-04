ŽIVĚ: Siniakové s Townsedovou se odveta zatím daří. Vyhrály první set a zvětšily šanci na semifinále

DNES, 12:00
Aktuality 4
TURNAJ MISTRYŇ - Kateřina Siniaková (29) se svou deblovou parťačkou Taylor Townsendovou (29) ve svém druhém zápase na Turnaji mistryň v Rijádu vyzvou možná vůbec ty nejtěžší soupeřky. S Garbrielou Dabrowskou (33) a Erin Routliffeovou (30) totiž prohrály poslední dva velmi důležité zápasy. Česko-americký pár si zároveň v případě výhry může už dnes zajistit postup do semifinále. Zápas můžete sledovat v živém článku na Tenisportalu, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Profily hráčů (7)
Dabrowski Gabriela
Routliffe Erin
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Siniaková s Townsendovou v Rijádu (@ Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Siniaková, Townsendová – Dabrowská, Routliffeová 6:4, hraje se

Siniakové s Townsendovou se v úvodu zápasu vůbec nedařilo na příjmu. V sedmém gamu však předvedly skvělý game, který Češka zakončila vítězným volejem a soupeřkám sebraly podání čistou hrou. Komplikace při vlastním servisu už nepřipustily a v desáté hře při podání Townsendové sadu ukončily.

Češka s Američankou hrály loni v Rijádu svůj první společný Turnaj mistryň a hned se dostaly až do finále, ve kterém podlehly právě svým dnešním soupeřkám Dabrowské s Routliffeovou. Kanadsko-australské dvojici by rády oplatily ještě další důležitou porážku, letos na ně nestačily taktéž v boji o titul na US Open.

Vůbec poprvé se tyto dva páry střetnou mimo finále, loni ve Wimbledonu uspěla Siniaková s Townsendovou ve dvou tie-breacích, zápas však bude také velmi důležitý. Vítězky totiž udělají velmi důležitý krok k postupu do semifinále, které si mohou zajisti už dnes.

Pokud by nasazené dvojky uspěly a přerušily proti Dabrowské s Routliffeovou sérii porážek budou ještě večer doufat ve výhru Timei Babosové a Luisi Stefaniové, které v úvodním zápase porazily, proti ruské dvojici Miře Andrejevové a Dianě Šnajderové.

Podrobnosti budeme průběžně aktualizovat…

Výsledky Turnaje mistryň

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
subaru
04.11.2025 13:59
Držme palce. Aby nebyl STB
Reagovat
HAJ
04.11.2025 14:10
No, bohužel Kačka to Své podání vůbec nezvládla.
Reagovat
The_Punisher
04.11.2025 13:54
Tak první set za námi, super! (:
Reagovat
tommr
04.11.2025 12:55
Dneska se ukáže jestli jsou SinTown skutečné jedničky nebo ne. Prohrát s Dabrowski/Routliffe potřetí za sebou by byla potupa ...
Reagovat
Mantra
04.11.2025 13:34
potupa ne, jen by se ukázalo, že nejsou momentálně na stejné vlně a možná i to, že nejsou prostě lepší? Vždyť ty body jsou nasbírané nějak, kdyby se dělal žebříček dvojic, které hráli v jedné sezoně stejné turnaje...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist