ŽIVĚ: Siniakovou s Townsendovou neproměnily mečbol, rozhodne super-tiebreak

DNES, 21:00
Kateřina Siniaková (29) a její americká spoluhráčka Taylor Townsendová (29) usilují na Turnaji mistryň v Rijádu o postup do finále čtyřhry. Druhý nasazený pár nastoupil proti rusko-belgické dvojici Veronika Kuděrmetovová (28), Elise Mertensová (29). Zápas můžete sledovat v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů (7)
Mertens Elise
Townsend Taylor
Kudermetova Veronika
Siniaková Kateřina
Siniaková s Townsendovou hrají o finále Turnaje mistryň (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Kuděrmetovová, Mertensová – Siniaková, Townsendová 4:6, 7:6, hraje se super-tiebreak

Ve velkém stylu vstoupily do utkání Siniaková s Townsendovou. Hned první podání Kuděrmetovové se stalo kořistí favorizovaného páru, kdy především české tenistce vycházely returny. Na povedený start navázala Američanka, která svůj servis potvrdila čistou hrou a zajistila vedení 2:0.

Poté se ke slovu dostala rusko-belgická dvojice, když Mertensová bez problémů uhájila svůj servis a snížila. Hned v následující hře se Siniaková musela na svém podání vypořádat se stavem 0:30, ani ona ale nakonec nezaváhala.

Druhý nasazený pár se mohl opřít především o vynikající podání rodačky z Chicaga, která ani při svém dalším servisu nedovolila soupeřkám získat jediný fiftýn a zvýšila na 4:2.

Kuděrmetovová s Mertensovou marně hledaly na soupeřky recept. O naději na případný zvrat v úvodním dějství prakticky přišly při podání Belgičanky, která ztratila v sedmé hře poprvé v utkání svůj servis a poslala česko-americkou dvojici do vedení už 5:2.

Parádně rozjetý set se lehce zkomplikoval v následující hře, kdy to byla rodačka z Hradce Králové, která neudržela podání a bylo sníženo. Při podání ruské tenistky si favoritky vypracovaly setbol, proměnit ho ale nedokázaly a vedly již jen o game.

Veškeré komplikace ale odmítla výborně podávající Townsendová, která svůj servis bez problémů potvrdila a zajistila česko-americké dvojici výhru v prvním setu 6:4.

Druhý set začaly Siniaková s Townsendovou ve stejném stylu, jako ten první. Opět prolomily hned úvodní podání rodačky z Kazaně a šly do vedení. Ze zajetých kolejí úvodního dějství je však vyvedla hned následují hra, kdy i do té doby bezchybná Američanka neudržela servis a bylo vyrovnáno.

Festival prohraných servisů ale pokračoval i nadále. Ve třetím gamu o něj přišla i Mertensová a aby byl kvartet kompletní, následovala ji vzápětí i Siniaková. Po čtyřech hrách byl stav vyrovnaný 2:2 a dále se čekalo, která z dvojic si jako první udrží podání.

Následující čtyři gamy už byly pro změnu v režii tenistek na podání a sada mířila do dramatické koncovky.  Za stavu 4:5 odvrátily nasazené dvojky při podání Townsendové dva setboly a opět bylo srovnáno.

O osudu druhé sady tak nakonec musela rozhodnout zkrácená hra. Za stavu 6:5 čelila Mertensová na svém servisu mečbolu, ale s kritickou situací si poradila. A česko-americký pár toho mohl vzápětí litovat. Kuděrmetovová s Mertensovou průběh zkrácené hry otočily, získaly ji 8:6 a poslaly utkání do super-tiebreaku.

S čistým štítem. Siniaková s Townsendovou nezaváhaly ani s Ruskami

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

19
frenkie57
07.11.2025 23:11
Velká loterie SuperTB. Sem to prostě neměly nechat holky dojít. Jestli prohrajou z MB, tak mě naštvou.
Reagovat
ladinec
07.11.2025 23:09
Myslím že je to v .....
Reagovat
aligo
07.11.2025 23:08
Ta Katka to furt bude rvát na tu Kudermetku, která je na síti dneska neomylná
Reagovat
Liverpool22
07.11.2025 23:10
Ten volej Carevny na mečbol rozhodl set - bohužel.
Reagovat
PTP
07.11.2025 22:58
TB to jistí?
Reagovat
The_Punisher
07.11.2025 23:08
Spíš STB Ale držím palce!
Reagovat
PetaM
07.11.2025 22:31
Umí Katka zahrát jeden FH normálně, nebo je to ve stylu "jak se podaří, tak to trefím, i kdyby to bylo rukojetí"? :D
Reagovat
com
07.11.2025 22:07
setík máme smile Tak jeste jeden smilesmilesmile
Reagovat
The_Punisher
07.11.2025 22:09
Dneska budeme slavit
Reagovat
com
07.11.2025 22:14
zase brejk hned na zacatek, tak snad to dopadne
Reagovat
Random33
07.11.2025 22:27
Dokonce ctyri brejky
Reagovat
Blondie
07.11.2025 21:38
Prosím, nemáte někdo link? :(
Reagovat
PetaM
07.11.2025 21:56
https://jokerfreestreams.xyz/4e418276/a5b6633a/c18ad946
Reagovat
Blondie
07.11.2025 22:00
Moc moc děkuju!
Reagovat
tommr
07.11.2025 21:16
Bude to nesmírně těžkej zápas ale snad to SinTown zvládnou podobně jako letos na AO ...
Rozhodující asi bude jak ten zápas sedne Kudermetce. Ta je schopná zahrát fantasticky ale taky se dokáže vyházet ...
Reagovat
com
07.11.2025 21:06
sem první jako Blondie prvnička před 40ti lety

smile Kačenka smilesmile
Reagovat

