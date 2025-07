ŽIVĚ: Sinner srovnává s Alcarazem krok, finálová bitva graduje

WIMBLEDON - Absolutní vrchol. Nic lepšího nenajdete. Wimbledonské finále mezi světovou jedničkou Jannikem Sinnerem (23) a úřadujícím šampionem z All England Clubu Carlosem Alcarazem (22) nabízí tu nejlepší možnou podívanou. Další díl souboje velikánů, jímž bude bitva o nejslavnější tenisovou trofej světa, se rozehrála v 17:00. Zápas sledujte živě na TenisPortalu.

Sinner – Alcaraz 4:6, 6:4 / hraje se 3. set

Proč Alcaraz se Sinnerem kralují současnému tenisu, prokazovali oba tenisté od úvodních finálových výměn. Agresivní hru od základní čáry prokládali povětšinou úspěšnými útoky na síti. Prvního zaváhání se na svém servisu dopustil za stavu 2:2 úřadující wimbledonský šampion, což Ital následně potvrdil při svém podání a šel do vedení 4:2.



Alcaraz si na svou šanci počkal do osmé hry, kdy dlouhými returny k základní čáře donutil Itala k chybám, poprvé v zápase mu vzal servis a srovnal na 4:4. Nakonec to byl Sinner, kdo se za stavu 4:5 ze svého pohledu dopustil několika lehčích chyb, a Alcaraz toho beze zbytku využil. Podruhé vzal svému soupeři servis a sadu získal poměrem 6:4.

Pětinásobnému grandslamovému šampionovi však vůbec nevyšel vstup do druhého setu. Hned při svém úvodním podání si nedokázal poradit s výborně returnujícím soupeřem a podruhé v zápase přišel o servis. I Sinner musel o svá podání bojovat, v klíčových chvílích si ale vždy pomohl výborným podáním.

Alcaraz byl ve druhém setu agresivnějším hráčem, připsal si sedm es, Sinner žádné. Vítězné údery však Španěl prokládal velkým počtem nevynucených chyb a sadu tak ztratil za 49 minut 4:6.

Videopreview zápasu

Zatím poslední mač mezi Alcarazem a Sinnerem ve finále letošního French Open se před pouhými pěti týdny zapsal svým průběhem i výsledkem do dějin. Španěl v něm odvrátil tři mečboly, aby po pětisetové tahanici slavil svůj pátý grandslamový titul.

A v roli obhájce jde i do dnešního souboje. Ve Wimbledonu dominoval v posledních dvou ročnících, a pokud vyhraje i ten třetí, stane se třetím hráčem v tomto tisíciletí po Rogeru Federerovi a Novaku Djokovičovi, kterému se něco takového podařilo. Alcaraz se navíc pyšní i fantastickou bilancí na travnatých kurtech – od začátku roku 2023 zde vyhrál 31 zápasů, ztratil jediný.

Úřadující světová jednička Sinner má ve 23 letech na svém kontě finálovou účast na každém z turnajů velké čtyřky, triumf z All England Clubu mu však ve sbírce prozatím chybí. Ital si na turnaji prošel kritickým momentem v osmifinále, kdy s Grigorem Dimitrovem prohrával už 0:2 na sety, poté však Bulhar kvůli zranění musel z utkání odstoupit. V semifinále pak bez problémů ve třech setech ukončil sen o 25. grandslamovém titulu Djokovičovi.

Ve vzájemné bilanci vede Alcaraz 9:4, Sinnera navíc porazil v posledních pěti oficiálních zápasech. Na trávě se obě hvězdy utkaly jen jednou – bylo to také ve Wimbledonu v roce 2022, kdy se ovšem radoval Sinner.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.