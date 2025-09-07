ŽIVĚ: Alcaraz je set od triumfu na US Open, ve třetím setu nad Sinnerem dominoval

DNES, 19:50
Aktuality 61
US OPEN - Ve finále US Open se podle očekávání utkávají dva největší favorité a nejlepší hráči světa, kteří mimo grandslamového titulu hrají také o post světové jedničky. Aktuální lídr žebříčku a obhájce titulu Ital Jannik Sinner (24) stejně jako ve Wimbledonu a na Roland Garros bojuje se svým největším rivalem Španělem Carlosem Alcarazem (22). Duel, jehož průběh můžete sledovat v podrobné reportáži živě na Tenisportálu.
Jannik Sinner a Carlos Alcaraz se utkají o titul US Open i post světové jedničky (@ Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sinner – Alcaraz 2:6, 6:3, 1:6 hraje se

Sinner a španělský supertalent Alcaraz se potkávají už ve třetím grandslamovém finále za sebou. Ital slavil v půlce července ve Wimbledonu, kde se dočkal odvety za hořkou porážku na Roland Garros. V Paříži neproměnil tři mečboly a prohrál pět a půl hodinovou bitvu, ve které vedl 2:0 na sety. Poprvé v tzv. open éře na sebe narážejí v jedné sezoně dva stejní hráči ve třetím grandslamovém finále.

Poslední dva hráči, kteří proti sobě hráli třikrát v řadě o titul na majorech byli legendární členové Big Three Srb Novak Djokovič a Španěl Rafael Nadal, kteří svedli závěrečný souboj ve Wimbledonu a US Open 2011 a následující rok na Australian Open.

Úřadující šampion Sinner se pokouší získat svůj pátý grandslamový titul a už třetí v sezoně. Vedle trávy v All England Clubu uspěl také na Australian Open, kde triumfoval i loni. Také Alcaraz bojuje v New Yorku o druhý titul, turnaj ovládl v roce 2022, získal zde svůj premiérový major a zároveň se jako nejmladší hráč v historii stal světovou jedničkou. Výhra by mu zajistila návrat do čela žebříčku i letos.

Rivalita aktérů je momentálně nesilnější a nejvyhledávanější v mužském tenise. Na turnajích, kterých se oba zúčastnili se potkají už popáté za sebou ve finále. Mimo grandslamy si zahráli o trofej také na tisícovkách v Římě a v Cincinnati, v obou případech byl úspěšnější Alcaraz, který vede ve finálových duelech 4:3. Španělovi se více daří i na grandslamech, kde vyhrál tři z pěti vzájemných zápasů. Druhý hráč světa pro sebe urval i jediné dosavadní střetnutí tady v New Yorku, kde před třemi lety odvrátil mečbol a zvítězil po strhující pětisetové řežbě.

Ve Flushing Meadows prší a na kurtu Arthura Ashe, největším tenisovém stadionu světa, se tak hraje pod zataženou střechou. Už úvodní hra zápasu byla podle očekávání velmi vyrovnaná. Sinner v ní nevyužil vedení 30:0 a po osmi minutách o vlastní servis přišel. Alcaraz od začátku diktoval tempo a při svém servisu si pomohl skvělými vítěznými údery. První vítěznou hru si Ital připsal až ve třetím gamu. Španěl trápil soupeře variabilním stylem, hrál agresivně od základní čáry a zároveň využíval přechody na síť i zkrácení hry. Zároveň lépe podával a své gamy získával snadno.

Druhý brejk získal Alcaraz za stavu 4:2, kdy si vypracoval dva brejkboly a po chybě Sinnera na síti ten druhý využil. Následně sadu snadno dopodával a ujal se vedení. Na kurtu působil o mnoho jistěji, zahrál více vítězných úderů a dělal méně chyb.

Hned na startu druhé sady musel Ital odvracet další brejkbol, z komplikací se však díky skvělému podání dostal. Zlepšení na servisu mu pomohlo k celkovému pozvednutí výkonu, které prokázal především ve čtvrté hře, ve které po vítězném prohozu poprvé v zápase brejknul Alcaraze a rovnou čistou hrou. Působil daleko jistěji než v předchozím setu a začal dominovat i v delších výměnách. Náskok brejku už si Sinner udržel a po hodině a 20 minutách hry vyrovnal na 1:1.

I ve třetím setu se hned v prvním podávacím gamu Itala dostal Alcaraz k brejkbolu, který tentokrát po soupeřově chybě využil. V následující hře utekl ze stavu 0:30 a po skvělé výměně zakončené na síti zvýšil na 3:0 a i po prohrané druhé sadě byl na kurtu znovu sebevědomější. Pokračoval ve skvělém tenisu, zatímco Sinner dělal chyby a připsal si druhý brejk. V šesté hře první hráč světa odvrátil potupného kanára, ztrátě sady však nezabránil.

Výsledky dvouhry mužů na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

61
pantera1
07.09.2025 22:39
Už jsem myslela, že Jeníček vyfasuje kanárka, tak aspoň ten jeden gem. Karlíku ty jsi dnes nestydatě drzej .
Reagovat
uztoje
07.09.2025 22:15
Reagovat
paddy
07.09.2025 22:14
v 1. setu jsem měl obavu, že Sinner bude mít nějaký zdravotní problém, ale 2. set to vyvrátil a nyní věřím, že je provozuschopný

bude asi vždy o jednom brejku za set, takže výsledek vidím 50/50, možná lehce pro Alc (Sin se v turnaji jevil horší)
Alc potvrzuje skvělý servis v turnaji, takže ho je těžké brejknout
Sin by potřeboval vyhrávat více 1. servisů, ale v delších výměnách je lepší
Reagovat
Blondie
07.09.2025 22:10
Proč tady skoro nikdo nediskutuje? O_o

A BTW, ta reklama na OK System(s) je tak strašně špatná XD
Reagovat
com
07.09.2025 22:12
slušný lidi spí Taky du smile

Vámos
Reagovat
Dovodo6
07.09.2025 22:14
Není moc o čem, nudný zápas. Zív...
Reagovat
uztoje
07.09.2025 22:14
Je špatná, protože neheká..
Reagovat
Blondie
07.09.2025 22:33
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.09.2025 21:54
venku prší nebo proč hrajou v té velké tělocvičně?
Reagovat
Sinuhet1
07.09.2025 21:31
Alkaraz zatim moc pekny vykon
Reagovat
Blondie
07.09.2025 21:46
Zakřikáváš!
Reagovat
Random33
07.09.2025 21:49
Ted teda vubec nestiha
Reagovat
farr
07.09.2025 22:02
Stejný scénář jak Wimbl... Už i projev frustrace. Spíš jsem zvědav zda to bude stejné nebo při 1:1. Zabere Alkáč a zas na chvilku bude tahat on...
Reagovat
HolyMotors
07.09.2025 22:04
Nebuď tak příkrý. Pořád je to extrémně vyrovnané a naklonit se to může na obě strany.
Reagovat
farr
07.09.2025 22:27
Nejsem příkrý hodnotím objektivně co vidím. Alkáč poučen a zabral. Vrátil se ke hře z prvého setu a doufejme, že se historie už opakovat nebude. Navíc Sinner tu porážku na hardu potřebuje jak koza drbání, ta dominance už začínala být pěkně nudná...
Reagovat
uztoje
07.09.2025 21:28
Fandím Carlitovi, ale nevěřím, že to zůstane takto jednoduché
Reagovat
Mantra
07.09.2025 21:26
Hezky se na to díva
Reagovat
HolyMotors
07.09.2025 21:25
Carlos zatím naprosto brutálně. Hraje hrozně tvrdě a moc nechybuje. Ani Jannik tomu zatím nestačí.
Reagovat
enfee
07.09.2025 21:28
Přesně. To je nehratelné
Reagovat
uztoje
07.09.2025 21:25
Janek hraje nějak z pr.ele zatim
Reagovat
Dovodo6
07.09.2025 21:24
Tyjo, to i Djokovič s Alcarazem hrál vyrovnanější duel
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 21:27
Reagovat
pantera1
07.09.2025 21:33
Zrzoun dnes dostane od Alkajdy klepec. Pokud teda nechytne druhej dech. Ale myslím, že za pár let bude Karlík zdravotně úplně vyřízenej. To nemůže to tělo dlouhodobě vydržet.
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 21:36
To se o Nadalovi také říkalo, že kolena dlouho nevydrží a nakonec měl dlouhou kariéru.
Reagovat
uztoje
07.09.2025 21:29
Tam sázel naproti dnešku Alkac jednu UE za druhou
Reagovat
Dovodo6
07.09.2025 21:52
Nole ho dlouhými míči držel u základní čáry. Z toho plynuly jeho jak vynucené, tak nevynucené chyby
Reagovat
Dovodo6
07.09.2025 22:00
Teď v tomto setu Sinner taktéž zpřesnil údery k základní čáře, a Alcarazovi to už začíná dělat problémy
Reagovat
Patt
07.09.2025 21:30
Carlito hrál s Djokovičem nejhorší zápas na turnaji. Kdyby hrál takto, tak to bude 3x 6:2.
Reagovat
Dovodo6
07.09.2025 21:31
jasně
Reagovat
marsden
07.09.2025 21:01
Hezky bucej na tu zrzavou zrůdu
Reagovat
com
07.09.2025 20:58
brejk v prvnim gamu.. Lahuuuuuuuuuudka smile
Reagovat
HolyMotors
07.09.2025 21:00
Labubuuu
Reagovat
Pe3k
07.09.2025 20:46
má někdo funkční stream který jede se zvukem a neseká se?
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:51
ještě tady - musíš klikat a pak Ti naskočí i zvuk
https://topliga.net/tennis-can1/
Reagovat
annah
07.09.2025 20:45
Kdo byl ten vlasatý fešák, co se s hráči a upírem fotil u sítě? Ředitel turnaje?
Reagovat
enfee
07.09.2025 21:02
Safin
Reagovat
aligo
07.09.2025 20:27
To jsou matláci
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:30
Já tipoval, že začnou o hodinu déle, ale to jsem byl možná velký optimista. Budeme rádi, když začnou kolem 21:30
Reagovat
jackiec
07.09.2025 20:33
To s tím komikem Trumpem měli očekávat
Reagovat
Ondra979
07.09.2025 20:37
dementni oranzovaj senilni sasek..ku.vi cely svet,v podstate na co sahne, to jde o pr...ti amici se fakt uplne po...
Reagovat
jih
07.09.2025 20:38
Reagovat
Marduch
07.09.2025 20:47
Svet zkurvili ti pred nim. Budicek.
Reagovat
Ondra979
07.09.2025 20:52
nesmysl a to naprosty..jednak uz tam jednou byl a nebylo to moc dobre, byt to bylo v uplne jine geopoliticke situaci, ale covid byl hodne spatnej. kazdy dela chyby, o tom zadna a nikdo nebyl zadny lumen, ale trump je naprosta katastrofa..ekonomika v USA uz jde do pr. a na to oranzovej dojede.geopolitika rozes... jako nikdy driv, to je vina hlavne putina, ale trump s tim vubec nic neudelal jak se dalo ocekavat, putin se mu vysmiva a vrazdi si dal..takova je realita
Reagovat
Marduch
07.09.2025 21:10
Dolar musi dolu. Jinak se z ty hororový dluhový propasti nevyhrabou a stahnou dolu celej svet.
Reagovat
HolyMotors
07.09.2025 20:53
Nikdo ho (kromě Putina) od druhé války nezkurvil víc než Trump. Budíček možní tak pro tebe.
Reagovat
annah
07.09.2025 20:58
Reagovat
Pe3k
07.09.2025 20:20
Reagovat
Marduch
07.09.2025 20:47
Na pi ču. Proc sem davas retardovany odkazy?
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:55
Jede normálně, ale španělsky - případně jsem frkni něco lepšího
Reagovat
Marduch
07.09.2025 21:07
Cerna obrazovka a druhej leda vyskakovaci okna. Ani spanelsky, ani polsky, ani nijak.
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 21:15
je potřeba se proklikat i přes černou obrazovku, ale to už je každého boj - joker normálně jede
Reagovat
Marduch
07.09.2025 21:23
Na ty toplize to svisti. Diky.
Reagovat
jackiec
07.09.2025 19:56
Pokud prší, dejte raději střechu, nechci čekat do půlnoci než začnou hrát.
Reagovat
ing.tenis
07.09.2025 19:58
Ne sú prísne kontroly kuli príchodu Trumpa a tak diváci SR dostavaji pomalú na štadión proto to dali a pul hodiny neskôr
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:03
Fronty před stadiónem jsou velké - to se spíš protáhne na hodinu
Reagovat
ing.tenis
07.09.2025 20:13
Jo
Reagovat
com
07.09.2025 19:54
Tady se ty clanky zas meni jak kdyby Kvitovic koncila karieru
Reagovat
PTP
07.09.2025 19:54
Po finále US Open
mám diagnózu CHOPN.
Reagovat
Dovodo6
07.09.2025 19:52
Barney Rubble vs. Alcaropithecus
Reagovat

