ŽIVĚ: Alcaraz je set od triumfu na US Open, ve třetím setu nad Sinnerem dominoval
Sinner – Alcaraz 2:6, 6:3, 1:6 hraje se
Sinner a španělský supertalent Alcaraz se potkávají už ve třetím grandslamovém finále za sebou. Ital slavil v půlce července ve Wimbledonu, kde se dočkal odvety za hořkou porážku na Roland Garros. V Paříži neproměnil tři mečboly a prohrál pět a půl hodinovou bitvu, ve které vedl 2:0 na sety. Poprvé v tzv. open éře na sebe narážejí v jedné sezoně dva stejní hráči ve třetím grandslamovém finále.
Poslední dva hráči, kteří proti sobě hráli třikrát v řadě o titul na majorech byli legendární členové Big Three Srb Novak Djokovič a Španěl Rafael Nadal, kteří svedli závěrečný souboj ve Wimbledonu a US Open 2011 a následující rok na Australian Open.
Úřadující šampion Sinner se pokouší získat svůj pátý grandslamový titul a už třetí v sezoně. Vedle trávy v All England Clubu uspěl také na Australian Open, kde triumfoval i loni. Také Alcaraz bojuje v New Yorku o druhý titul, turnaj ovládl v roce 2022, získal zde svůj premiérový major a zároveň se jako nejmladší hráč v historii stal světovou jedničkou. Výhra by mu zajistila návrat do čela žebříčku i letos.
Rivalita aktérů je momentálně nesilnější a nejvyhledávanější v mužském tenise. Na turnajích, kterých se oba zúčastnili se potkají už popáté za sebou ve finále. Mimo grandslamy si zahráli o trofej také na tisícovkách v Římě a v Cincinnati, v obou případech byl úspěšnější Alcaraz, který vede ve finálových duelech 4:3. Španělovi se více daří i na grandslamech, kde vyhrál tři z pěti vzájemných zápasů. Druhý hráč světa pro sebe urval i jediné dosavadní střetnutí tady v New Yorku, kde před třemi lety odvrátil mečbol a zvítězil po strhující pětisetové řežbě.
Ve Flushing Meadows prší a na kurtu Arthura Ashe, největším tenisovém stadionu světa, se tak hraje pod zataženou střechou. Už úvodní hra zápasu byla podle očekávání velmi vyrovnaná. Sinner v ní nevyužil vedení 30:0 a po osmi minutách o vlastní servis přišel. Alcaraz od začátku diktoval tempo a při svém servisu si pomohl skvělými vítěznými údery. První vítěznou hru si Ital připsal až ve třetím gamu. Španěl trápil soupeře variabilním stylem, hrál agresivně od základní čáry a zároveň využíval přechody na síť i zkrácení hry. Zároveň lépe podával a své gamy získával snadno.
Druhý brejk získal Alcaraz za stavu 4:2, kdy si vypracoval dva brejkboly a po chybě Sinnera na síti ten druhý využil. Následně sadu snadno dopodával a ujal se vedení. Na kurtu působil o mnoho jistěji, zahrál více vítězných úderů a dělal méně chyb.
Hned na startu druhé sady musel Ital odvracet další brejkbol, z komplikací se však díky skvělému podání dostal. Zlepšení na servisu mu pomohlo k celkovému pozvednutí výkonu, které prokázal především ve čtvrté hře, ve které po vítězném prohozu poprvé v zápase brejknul Alcaraze a rovnou čistou hrou. Působil daleko jistěji než v předchozím setu a začal dominovat i v delších výměnách. Náskok brejku už si Sinner udržel a po hodině a 20 minutách hry vyrovnal na 1:1.
I ve třetím setu se hned v prvním podávacím gamu Itala dostal Alcaraz k brejkbolu, který tentokrát po soupeřově chybě využil. V následující hře utekl ze stavu 0:30 a po skvělé výměně zakončené na síti zvýšil na 3:0 a i po prohrané druhé sadě byl na kurtu znovu sebevědomější. Pokračoval ve skvělém tenisu, zatímco Sinner dělal chyby a připsal si druhý brejk. V šesté hře první hráč světa odvrátil potupného kanára, ztrátě sady však nezabránil.
Výsledky dvouhry mužů na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
