ŽIVĚ: Skvělá Bartůňková trápí Rusku hrou na síti i parádními kraťasy. První set vyhrála
Bartůňková – Blinkovová 6:4, hraje se 2. set
Před velmi spoře zaplněnými tribunami musela Bartůňková hned při svém úvodním gamu na podání odvracet brejkovou hrozbu, díky výbornému servisu si ale dokázala s nepříjemnou situací poradit. Domácí tenistka v úvodu utkání několikrát prověřila soupeřku na síti a na Blinkovovou tato taktika platila. I Ruska tak musela hned na úvod řešit hrozbu ztráty podání, také ona si ale se štěstím poradila a srovnala na 1:1.
Bartůňková byla postupem času na kurtu aktivnější hráčkou. Svou soupeřku trápila řadou kraťasů, ale i přesnou hrou na síti. Za stavu 3:2 měla další dvě možnosti na prolomení podání, Ruska ale hrou na hraně rizika vše zvládla a srovnala krok. Na svou šanci si rodačka z Prahy počkala do desáté hry. Blinkovová za stavu 4:5 ze svého pohledu poprvé v zápase neudržela své podání a česká tenistka přesně provedeným stopbalem získala po 44 minutách první set 6:4.
Zkušená Ruska se ale nezvládnutou koncovou sady nenechala zlomit a hned v úvodním gamu také ona poprvé uspěla na příjmu a šla do vedení. Bartůňková z odpovědí čekala jen do následují hry, kdy soupeřce vrátila stejnou mincí a vyrovnala na 1:1.
cca 19:30 L. Fruhvirtová – Barthelová
Velmi dobře rozjela sezonu i Fruhvirtová. Také ona, podobně jako Bartůňková, zvládla kvalifikační boje na Australian Open. Poradila si i v prvním kole s domácí Lulu Sunovou, než ji ve druhém zastavila po třísetovém boji krajanka Tereza Valentová.
Její soupeřka, zkušená Němka Mona Barthelová, prošla v Ostravě úspěšně kvalifikačními boji, když v prvním kole poslala ze hry vítězku Pardubické juniorky z loňského roku Julii Paštikovou.
Bývalá 23. tenistka světa v pětatřiceti letech kariéru spíše dohrává, na žebříčku jí patří 215. příčka. S Fruhvirtovou se na okruhu dosud nepotkala.
