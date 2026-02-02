ŽIVĚ: Skvělá Bartůňková trápí Rusku hrou na síti i parádními kraťasy. První set vyhrála

DNES, 17:55
Aktuality 25
OSTRAVA OPEN - Osm českých tenistek nastoupilo do prvního kola Ostrava Open. Do druhého kola si v neděli proklestila cestu Tereza Martincová (31), s turnajem se naopak rozloučily Anna Sisková (24) i Brenda Fruhvirtová (18). O postup budou dnes ještě bojovat Nikola Bartůňková (19) a Linda Fruhvirtová (20), zbylé Češky nastoupí zítra. Zápasy obou českých tenistek sledujte na Tenisportálu v podrobné reportáži.
Nikola Bartůňková patří k velkým tahákům ostravského turnaje (@ Paul Crock / AFP / AFP / Profimedia)

Bartůňková – Blinkovová 6:4, hraje se 2. set

Před velmi spoře zaplněnými tribunami musela Bartůňková hned při svém úvodním gamu na podání odvracet brejkovou hrozbu, díky výbornému servisu si ale dokázala s nepříjemnou situací poradit. Domácí tenistka v úvodu utkání několikrát prověřila soupeřku na síti a na Blinkovovou tato taktika platila. I Ruska tak musela hned na úvod řešit hrozbu ztráty podání, také ona si ale se štěstím poradila a srovnala na 1:1.

Bartůňková byla postupem času na kurtu aktivnější hráčkou. Svou soupeřku trápila řadou kraťasů, ale i přesnou hrou na síti. Za stavu 3:2 měla další dvě možnosti na prolomení podání, Ruska ale hrou na hraně rizika vše zvládla a srovnala krok. Na svou šanci si rodačka z Prahy počkala do desáté hry. Blinkovová za stavu 4:5 ze svého pohledu poprvé v zápase neudržela své podání a česká tenistka přesně provedeným stopbalem získala po 44 minutách první set 6:4.

Zkušená Ruska se ale nezvládnutou koncovou sady nenechala zlomit a hned v úvodním gamu také ona poprvé uspěla na příjmu a šla do vedení. Bartůňková z odpovědí čekala jen do následují hry, kdy soupeřce vrátila stejnou mincí a vyrovnala na 1:1.

Další informace připravujeme.

cca 19:30 L. Fruhvirtová – Barthelová

Velmi dobře rozjela sezonu i Fruhvirtová. Také ona, podobně jako Bartůňková, zvládla kvalifikační boje na Australian Open. Poradila si i v prvním kole s domácí Lulu Sunovou, než ji ve druhém zastavila po třísetovém boji krajanka Tereza Valentová.

Její soupeřka, zkušená Němka Mona Barthelová, prošla v Ostravě úspěšně kvalifikačními boji, když v prvním kole poslala ze hry vítězku Pardubické juniorky z loňského roku Julii Paštikovou.

Bývalá 23. tenistka světa v pětatřiceti letech kariéru spíše dohrává, na žebříčku jí patří 215. příčka. S Fruhvirtovou se na okruhu dosud nepotkala.

Ostrava Open: Obrovské trápení. Brenda Fruhvirtová si nevyhrála jediný servis, končí s debaklem

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

25
Krisboy
02.02.2026 19:29
Dobře Nikolie.
Reagovat
tommr
02.02.2026 19:27
Ve druhém setu se Nikole někde ztratilo první podání ...
Reagovat
Mony
02.02.2026 19:18
Akorát škoda absence diváků
Jsou rozmazleni Igou s Krejčou a nové české Komety je nezajímají.
Reagovat
Serpens
02.02.2026 19:28
Pořád vyšší divácká účast, než na blízkém východě. Na první kolo nikdo pořádně nevěděl, kdo bude hrát. Budu doufat ve zlepšení, ale taky nejsem optimista.
Reagovat
Tenis_Mafiansky_Sport
02.02.2026 19:04
Tenis zažívá nejslabší éru v historii. Hrají ho dneska žoldáci, kteří umí jen běhat, ale neumí ho hrát. Tenis se stal přehlídkou labilů, kteří se složí pod sebemenším tlakem. Je to nejslabší éra v historii. Sledují to a podporují jen hlupáci, kteří neví, co se životem. Tenis zažil nejlepší éru v historii, když hrál Federer, Nadal, Djokovic a Murray, teď je to nejslabší éra v historii, která si nezaslouží pozornost. Tenis se hraje pro hlupáky, kteří nezažili předchozí nejslavnější éru. Teď je to přehlídka atletů, kteří tenis hrát neumí. Navíc tento prachsprostý sport je v područí dopingu, jako Sinner a Swiatek. A oba dva okruhy tyhle feťáky chrání. Tenis je špinavý byznys pro hlupáky. Současný tenis si nezaslouží ani špetku pozornosti, protože ho hrají feťáci a labilové, kteří umí jen běhat. Páni hráči hráli dřív. Tenis je mafianský sport plný dopingu a mafie. Tenis zažívá nejslabší éru v historii. A sledují ho jen hlupáci.
Reagovat
Kuba4Win
02.02.2026 19:20
Tenis je nejzkorumpovanější.....
Reagovat
aape
02.02.2026 19:26
Tak ho přestaň sledovat a hned se čísla zvednou a všem se uleví
Reagovat
tommr
02.02.2026 19:00
A stejně nečekaně ale přišel i brejk Rusky na začátku druhýho setu ...
Reagovat
com
02.02.2026 18:57
Bartunkova proti ovové
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 19:08
Vy dva byste si rozumněli, že? Ona to má ve jménu, pro tebe je to styl života.
Reagovat
com
02.02.2026 19:17
asi si ji vemu a necham si jeji prijimeni smile
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 19:28
BlinCom Blinkov?
Reagovat
Blondie
02.02.2026 19:32
Com Blink-Poblijon.
Reagovat
annah
02.02.2026 19:34
Reagovat
tommr
02.02.2026 18:55
Koncovka prvního setu se Nikole opravdu povedla. Ten setbol přišel jako blesk z čistýho nebe ...
Reagovat
zfloyd
02.02.2026 18:25
vypadá to zatím na velkou bitvu
Reagovat
Krisboy
02.02.2026 17:59
Já se obávám, že nenaváže. Blinkova na konci loňské sezóny porazila ve finále turnaje moji novou oblíbenkyni Lilly Tagger a od té doby z ní mám velký respekt.

Ale fandit budu!
Reagovat
Serpens
02.02.2026 17:58
Jediný pohled na tribuny a je evidentní, že ani hvězda AO Bartůňková to divácky nevytrhne. Možná ještě víkend, ale pochybuju o zlepšení. Propagace tohoto turnaje byla velmi nevýrazná, na rozdíl od turnaje v Praze.
Reagovat
tommr
02.02.2026 18:56
jj divácká kulisa je zatím žalostná ...
Reagovat
baba
02.02.2026 19:03
A vy se divíte, už hodně dlouho se tady píše, že Ostrava bude bez našich holek ,všichni viděli tu žalostnou účast no name hráček a tak za vidění stojí pouze Nikola a to je žalostně málo.No a pokud měly být dalším lákadlem sestry Fruhvirtovy,pro mě už to skoro nejsou naše české holky, ale cizačky...
Reagovat
Kapitan_Teplak
02.02.2026 19:08
Proč cizačky
Reagovat
baba
02.02.2026 19:13
Nevím mám pocit že na rozdíl od Marušky, která sice taky žije spíš v USA, se tyhle odrodily a Česko už jim moc neříká.Asi za to může i to, že moc turnajů v Česku nehrály,pak ta kauza Linda ohledně reprezentace ...
Reagovat
Serpens
02.02.2026 19:19
Nevím, taky mi leze na nervy to Come On Fruhvirtové, ale na sociálních sítích samy pořád využívají Češtinu. Ano, vždycky tady budou silné individualistky, Plíškovy, Fruhvirtovy, Viďmanová, Palicová, Klimovičová... takové hráčky vždycky budou, hodně to bude o rodičích. U Fruhvirtek bude problém spartský klub.
Reagovat
Kapitan_Teplak
02.02.2026 19:35
A kde podle tebe Brenda žila, když byla zraněná ?
Reagovat
Serpens
02.02.2026 19:11
Minimálně další české mladice, Vendula, Lucka...
Reagovat

