ŽIVĚ: Skvělá Siniaková získala proti favoritce první set! Vyrovnaný boj rozhodla v koncovce
Mboková – Siniaková 5:7 / hraje se 2. set
Siniaková v úvodu na favorizovanou Mbokovou vůbec nestačila. Kanaďanka si uhájila servis čistou hrou a pak měla hned v prvním gamu na returnu brejkboly. Úvodní dvě hrozby Češka zlikvidovala, ale při shodě udělala dvojchybu a následně zkazila pokus o kraťas.
Mboková dominovala i na začátku třetího gamu, ale pak začala více chybovat a Siniakové se podařil rebrejk na 1:2. Češka si však nedokázala uhájit ani další hru na podání a opět ztrácela o dva gamy. Ani kanadská hvězda ale na servisu neuspěla. Siniaková se i díky chybám soupeřky dočkala vyhraného podání až na třetí pokus a srovnala na 3:3.
Deblová světová jednička se následně dostala k brejkbolu, ale agresivní Mboková ho naprosto nekompromisně zlikvidovala. Siniaková však sama přitvrdila, měla další příležitosti a ta čtvrtá v pořadí byla po laciné chybě Kanaďanky vítězná. Radost však Češce dlouho nevydržela a Mboková srovnala krok.
Napínavý devátý game, který nabídl dvě shody nakonec urvala Mboková. Siniakovou k brejkbolu nepustila a Češku čekal těžký úkol podávat na udržení se v úvodním setu. Ten velmi snadno zvládla a vyrovnala na 5:5. Následně třemi vyhranými body v řadě otočila skóre na příjmu a vypracovala si brejkbol. Ten využila, sebrala favoritce už počtvrté servis a byla blízko zisku první sady. Tu bez problémů dopodávala a udělala velký krok k postupu do třetího kola.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Siniaková už svou povinnost na letošním French Open, co se singlového turnaje týče, splnila a každé další vítězství by znamenalo velmi příjemný bonus. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že ji čeká ve druhém kole jedna z nejtěžších možných soupeřek.
A sice světová devítka Mboková, která se po zdravotní pauze zase rozjela a dál navazuje na fantastický loňský rok. Siniaková proti ní zkusí vylepšit letošní bilanci 1:1 v dohraných soubojích s hráčkami TOP 10 v této sezoně.
Rodačka z Hradce Králové bude výraznou outsiderkou. Mboková začala antukové jaro porážkou v úvodním zápase v Madridu, nicméně na poslední generálce ve Štrasburku došla až do finále a na French Open na úvod zničila Nikolu Bartůňkovou. Siniaková neměla příliš povedenou přípravu, ale v prvním kole French Open zvládla roli favoritky proti Simoně Waltertové.
Kdo je víc?
Vítek se mi svěřil, že si po druhém setu vzpomněl na články Jiráska z TenisPortálu a dostal z toho velkou úzkost. Uvědomil si, že mu hrozí konec a prohrál.
Politoval sem ho a jen mu řekl, že takový hnusný pocit má každý kvůli Jiráskovi.
Už bych to považoval za urážku.