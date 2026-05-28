ŽIVĚ: Skvělá Siniaková získala proti favoritce první set! Vyrovnaný boj rozhodla v koncovce

DNES, 19:35
Aktuality 27
FRENCH OPEN - Kateřina Siniaková bude ve druhém kole grandslamového French Open plnit roli výrazné outsiderky. Rodačka z Hradce Králové totiž nastoupí proti světové devítce a kanadské hvězdě Victorii Mbokové, která v úvodním zápase deklasovala další českou naději Nikolu Bartůňkovou.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Mboko Victoria
Kateřina Siniaková čelí světové devítce (© ČTK / Lebeda Pavel)

Mboková – Siniaková 5:7 / hraje se 2. set

Siniaková v úvodu na favorizovanou Mbokovou vůbec nestačila. Kanaďanka si uhájila servis čistou hrou a pak měla hned v prvním gamu na returnu brejkboly. Úvodní dvě hrozby Češka zlikvidovala, ale při shodě udělala dvojchybu a následně zkazila pokus o kraťas.

Mboková dominovala i na začátku třetího gamu, ale pak začala více chybovat a Siniakové se podařil rebrejk na 1:2. Češka si však nedokázala uhájit ani další hru na podání a opět ztrácela o dva gamy. Ani kanadská hvězda ale na servisu neuspěla. Siniaková se i díky chybám soupeřky dočkala vyhraného podání až na třetí pokus a srovnala na 3:3.

Deblová světová jednička se následně dostala k brejkbolu, ale agresivní Mboková ho naprosto nekompromisně zlikvidovala. Siniaková však sama přitvrdila, měla další příležitosti a ta čtvrtá v pořadí byla po laciné chybě Kanaďanky vítězná. Radost však Češce dlouho nevydržela a Mboková srovnala krok.

Napínavý devátý game, který nabídl dvě shody nakonec urvala Mboková. Siniakovou k brejkbolu nepustila a Češku čekal těžký úkol podávat na udržení se v úvodním setu. Ten velmi snadno zvládla a vyrovnala na 5:5. Následně třemi vyhranými body v řadě otočila skóre na příjmu a vypracovala si brejkbol. Ten využila, sebrala favoritce už počtvrté servis a byla blízko zisku první sady. Tu bez problémů dopodávala a udělala velký krok k postupu do třetího kola.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Siniaková už svou povinnost na letošním French Open, co se singlového turnaje týče, splnila a každé další vítězství by znamenalo velmi příjemný bonus. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že ji čeká ve druhém kole jedna z nejtěžších možných soupeřek.

A sice světová devítka Mboková, která se po zdravotní pauze zase rozjela a dál navazuje na fantastický loňský rok. Siniaková proti ní zkusí vylepšit letošní bilanci 1:1 v dohraných soubojích s hráčkami TOP 10 v této sezoně.

Rodačka z Hradce Králové bude výraznou outsiderkou. Mboková začala antukové jaro porážkou v úvodním zápase v Madridu, nicméně na poslední generálce ve Štrasburku došla až do finále a na French Open na úvod zničila Nikolu Bartůňkovou. Siniaková neměla příliš povedenou přípravu, ale v prvním kole French Open zvládla roli favoritky proti Simoně Waltertové.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

27
Přidat komentář
zfloyd
28.05.2026 21:17
Kačenka zatím perfektně Mboko je z toho úplně vyjevená
Reagovat
zfloyd
28.05.2026 21:17
Kačenka zatím perfektně Mboko je z toho úplně vyjevená
Reagovat
Otmar
28.05.2026 21:17
Zatím Katka drží Mboko pěkně pod krkem, jenom si nejsem jist, jestli ji to vydrží....mohlo by!
Reagovat
Diabolique
28.05.2026 21:13
Bude tohle ten turnaj kde Katka - po par letech od Krejcikove - vyhraje single i double?
Reagovat
elskjer
28.05.2026 21:18
To by byl pribeh pro X-files
Reagovat
hanz
28.05.2026 21:13
Někdo strým na Kačenku?
Reagovat
com
28.05.2026 21:11
smile
Reagovat
elskjer
28.05.2026 21:09
Katk brejkuje a jde podavat na set
Reagovat
Diabolique
28.05.2026 21:07
Katka je neznicitelna terminatorka! S takovym ukazem jeste Mboko nehrala.
Reagovat
Diabolique
28.05.2026 21:11
Prvni set EASY!
Reagovat
Jon61
28.05.2026 20:54
Stream, na kterém sleduji zápas Katky se neustále načítá, žádný požitek. Mám TV Magenta od T-Mobilu, budu si muset zřejmě koupit na Grand Slamy HBO Max.
Reagovat
Serpens
28.05.2026 21:05
Eurosport tradičně upředostňuje chlapy, naše holky jsou tam jednou za uherský rok. Magenta na klasické WTA, na GS jednoznačně Max.
Reagovat
tenisman1233
28.05.2026 21:11
celé vysílání řídí francouzská režie,a tu žádné češky nezajímají.
Reagovat
Jon61
28.05.2026 21:18
Z nabídky streamů jsem našel, který běží bez problémů. Europort je docela shit, dávají místo GS nudné cyklisty.
Reagovat
elskjer
28.05.2026 20:53
Holubice dvakrat priletla na kurt a zachranila Katku od ztraty bodu... ze by znameni z Olympu?
Reagovat
com
28.05.2026 20:28
Kanadsky drahokam x Královna Kačenka..

Kdo je víc?
Reagovat
zfloyd
28.05.2026 20:47
dneska hraje Kačenka fakt dobře , jen je otázka jak dlouho jí to vydrží
Reagovat
com
28.05.2026 20:57
dobře Vzdyt si nemuze udrzet podani
Reagovat
HankMoody
28.05.2026 20:23
Dneska jsem potkal u kurtů Vítka Kopřivu. Mluvil sem s ním a potvrdilo se to, co jsem si myslel.

Vítek se mi svěřil, že si po druhém setu vzpomněl na články Jiráska z TenisPortálu a dostal z toho velkou úzkost. Uvědomil si, že mu hrozí konec a prohrál.

Politoval sem ho a jen mu řekl, že takový hnusný pocit má každý kvůli Jiráskovi.
Reagovat
tenisman1233
28.05.2026 20:27
Reagovat
com
28.05.2026 20:28
a ja myslel, ze v Bohnicich je vecerka ve 20:00
Reagovat
Kreuz
28.05.2026 20:48
Pise to tam pod dekou, chudak hank..
Reagovat
vojta912
28.05.2026 20:03
Ruska to proti černé klisně turnaje nebude mít jednoduché, naopak to bude mít složité. Navic ze Sibiře není na takové vedro zvyklá, ještě ze se hraje až takhle večer
Reagovat
tenisman1233
28.05.2026 20:06
Katka je češka,žádná ruska, to že je její otec Rus je prostě genetika,její matka je Češka.
Už bych to považoval za urážku.
Reagovat
zfloyd
28.05.2026 20:38
Vojto 912 nevím kdo jsi , ale prosím takové hovadiny už nepiš , kde jsi vzal proboha tu sibiř ? Kačenka je Češka a žádná rusanda
Reagovat
novopuren
28.05.2026 20:01
Tak jsem se protrápil několik hodin s Vítkem a teď ještě bude mučeníčko s Katkou.
Reagovat
HankMoody
28.05.2026 19:36
Jirasek muze za pripadny konec, nikdo jiny.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist