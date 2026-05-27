ŽIVĚ: Skvělý Menšík otočil kritické skóre. Na French Open je krok od nového maxima

DNES, 14:50
FRENCH OPEN - Jakub Menšík čelí ve druhém kole letošního French Open velmi těžké výzvě. Český tenista bojuje o své nové osobní maximum v areálu Rolanda Garrose proti rozjetému antukovému specialistovi Marianovi Navonemu z Argentiny. Dle očekávání dochází na tuhou bitvu.
Jakub Menšík bojuje o nové maximum na French Open (© ČTK / Lebeda Pavel)

Navone – Menšík 3:6, 6:2, 4:6 / hraje se

Menšík měl nepříjemnou výzvu hned v prvním kole, ovšem s domácím talentem Titouanem Droguetem si poradil naprosto bez problémů. Skvěle rozehrál i souboj s ještě mnohem výraznější hrozbou Navonem, který je antukovým specialistou a v posledních týdnech prožívá nejlepší období kariéry korunované i prvním triumfem na okruhu ATP.

Dlouho se hrálo bez brejku a aktéři si bez větších problémů hájili servis. Za stavu 4:3 však Menšík odehrál vynikající game na returnu, při skóre 30:30 donutil Navoneho k chybě a úplně první brejkbolovou příležitost celého zápasu proměnil nechytatelným returnem z forhendu.

Argentince, který má za sebou velmi náročný program, možná mohl definitivně zlomit v úvodu druhého dějství. Jenže od stavu 30:0 na returnu začal Menšík kupit strašně moc chyb a bleskově se dostal do velmi nepříjemného manka 0:3. Navone mnohem méně kazil, zvedl svou výkonnost, náskok si hlídal, a dokonce ukončit tento set již na returnu. Po hodině a čtvrt tak bylo srovnáno 1:1.

Bohužel pro Menšíka ani několikaminutová pauza před třetí sadou českému tenistovi nijak nepomohla. Navone i v následujících minutách působil na kurtu lépe, hrál aktivněji a zaslouženě odskočil do rychlého vedení 2:0. Prostějovský rodák však vytáhl agresivnější hru a okamžitě si vzal ztracený servis zpátky.

Menšík si vzápětí nechal ošetřovat puchýř na levém kotníku a hrozila mu další ztráta servisu. Brejkbol však zlikvidoval a postupně utnul dominanci protivníka. Odměnou za bojovný výkon byl brejk v kritickém devátém gamu. V něm Čech potřeboval celkem tři brejkboly a následně set uzavřel na podání.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry mužů na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Mantra
27.05.2026 15:55
dneska mazel vyprovodí Bustičku - chudák Fandina, kde je jí konec... ani nedomýšlím
pantera1
27.05.2026 15:44
Kubíků,druhej je doma, tak ještě jeden, na pět to nedoporučuji v tom hicu .
Mantra
27.05.2026 15:52
nezdržuj se Zmrzlino, jde o hodně, vedle to rozjíždí balkánec
pantera1
27.05.2026 15:55
Starý pán musí vyhrát, informuje z dění .
Mantra
27.05.2026 15:55
jen s kopečkem navrchu
chlebavevaju
27.05.2026 15:20
Zlaté české dítě v problémech to se dalo proti antukáři očekávat.
Mantra
27.05.2026 15:14
kde je plačka Misa? tohle jsme nečekali, vždy to vzdáš jako tvá svěřenka ještě ráno
Mantra
27.05.2026 14:58
ale copa
PTP
27.05.2026 14:52
6:3, 2:6... to vypadá na Kubovo velmi pozdní odpoledne.
