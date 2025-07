ŽIVĚ: Střet hvězd. Alcaraz útočí na wimbledonský hattrick, v cestě je Sinner

12.07.

Šwiateková triumf ve Wimbledonu nečekala

Iga Šwiateková se sice řadila už před startem letošního Wimbledonu mezi největší favoritky, nicméně mnozí jí na zisk titulu na nejslavnějším tenisovém turnaji nevěřili. Polka zareagovala vcelku suverénním postupem do finále, v němž zničila historickým výpraskem Amandu Anisimovovou. Aktuální edici travnatého majoru dokonce zakončila ziskem 20 her v řadě. Sama však přiznala, že triumf v All England Clubu neočekávala. Více informací najdete v článku.