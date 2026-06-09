ŽIVĚ: Těžká výzva pro Plíškovou. O čtvrtfinále v Queen´s Clubu bude hrát s Mbokovou
cca 17:00 Mboková - Plíšková
Plíšková přišla v prvním zápase sezony na trávě o podání hned šestkrát, ale dokázala zabojovat a otočit duel proti Kesslerové na 6:7, 6:3, 6:4 za něco málo přes dvě hodiny. Bývalá světová jednička tak pomalu, ale jistě znovu nabírá formu poté, co téměř celou sezonu 2025 vynechala.
Plíšková, která mohla v prvních třech měsících sezony 2026 odehrát jen tři turnaje, začala sbírat skutečné úspěchy až po přesunu do Evropy. Probojovala se do čtvrtfinále v Linci a Madridu a do osmifinále v Římě, ale v kvalifikaci na Roland Garros skončila hned na úvod, což byla nepříjemná komplikace.
Mboková mohla v antukovém jaru dosáhnout lepších výsledků – byla ve finále ve Štrasburku a vypadla ve třetím kole Roland Garros. Celkově je ale pro šampionku Montrealu 2025 tento rok i tak úspěšný – hrála finále v Adelaide a Dauhá a čtvrtfinále v Indian Wells a Miami.
Mboková poprvé hrála profesionální turnaj na trávě až loni ve Wimbledonu. Kanadská teenagerka se do hlavní soutěže dostala díky pozici lucky losera a skončila ve druhém kole. Od té doby ale urazila pořádný kus cesty.
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