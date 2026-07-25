ŽIVĚ: Titul je daleko. Havlíčková a Samson musí finále otáčet, Češky přežily kritický moment
Dartová/Lumsdenová – Havlíčková/Samson 6:4, 2:3 / hraje se
Obě dvojice hledaly recept na returnu a jako první se přiblížily k šanci na brejk Havlíčková a Samson. Ve čtvrtém gamu jim Lumsdenová pomohla dvojchybou k vedení 30:15, ovšem pak vytáhla nechytatelné prasátko a společně s Dartovou si nakonec servis uhájily.
Britské soupeřky poprvé zahrozily na returnu v sedmé hře. České tenistky jim dovolily srovnat z 0:30 na 30:30 a po další chybě Samson přišel na řadu první brejkbol zápasu. Dartová využila toho, že byly obě domácí hráčky velmi blízko u sítě a úspěšným lobem zajistila Britkám vedení 4:3 s brejkem.
Havlíčková se Samson se rvaly o každý míč, ale Dartové a Lumsdenové se podařilo brejk potvrdit a ocitly se jeden game od zisku setu. Češky si pak udržely vlastní servis a při skóre 4:5 si Samson vyžádala kvůli problému v oblasti zad ošetření. Po několikaminutové pauze měly domácí tenistky šanci na srovnání, ale soupeřky manko 15:30 vyřešily a úvodní sadu získaly.
V úvodním gamu druhého setu se Češky i kvůli dvojchybě Havlíčkové dostaly do nebezpečného stavu 0:30. Britky pak měly tři brejkboly po sobě, ale Havlíčková se Samson dokázaly kritický moment přežít a manko setu a brejku nepřipustily.
České hráčky se k prvním brejkbolům dostaly až ve čtvrtém gamu druhé sady, když Lumsdenová spáchala další dvojchybu. Samson na první příležitost nezvládla return a vzápětí ji Lumsdenová prohodila. Britky tak srovnaly na 2:2. Hned poté musely řešit komplikace Havlíčková se Samson. Havlíčková také udělala dvojchybu a soupeřky vedly 30:0. Rovněž Češkám se však podařilo krizi na servisu překonat.
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