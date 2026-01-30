ŽIVĚ: Unavený Djokovič přestává stačit, Sinner jde znovu do vedení
Djokovič – Sinner 3:6, 6:3, 4:6, hraje se čtvrtý set
Djokovič nevstoupil do zápasu se Sinnerem vůbec dobře. Hned při svém úvodním gamu na podání se trápil především na forhendu a o game přišel. Ital následně brejk potvrdil a šel do vedení 3:0. Do dalších velkých problémů se srbský šampion dostal i ve čtvrté hře, kdy čelil další hrozbě ztráty podání. Nejhoršímu však zabránil a získal svůj první game v utkání.
Se stejnou situací se o chvíli později poprvé musel vypořádat i Sinner, také on si ale s brejkovou možností soupeře poradil a držel vedení. V dalším průběhu úvodního setu už italský favorit žádné problémy nepřipustil a první sadu získal za 39 minut hry s přehledem 6:3.
Do druhého setu ale vstoupil daleko sebevědoměji Djokovič. Podstatně zpřesnil hru a ve čtvrtém gamu poprvé v zápase prolomil Sinnerův servis. Vzápětí se dostal do velkých problémů i on, když prohrával už 0:40, brejk ale nakonec potvrdit dokázal a šel do vedení 4:1.
Bělehradský rodák se musel ve zbytku setu vypořádat ještě s jednou hrozbou ztráty podání, situaci však ustál s přehledem a druhé dějství dovedl k vítěznému konci 6:3.
V počátku druhého setu oba tenisté nabídli fanouškům dlouhé výměny. Srbský tenista dokázal s o čtrnáct let mladším soupeřem držet krok a v páté hře si také vypracoval brejkovou možnost. Tu však Sinner po parádní výměně dokázal odvrátit a šel do vedení 3:2.
Náročné a dlouhé výměny se na Djokovičovi postupně začaly podepisovat. Kritická situace na bývalou světovou jedničku dolehla v desáté hře, když Srb poprvé v sadě přišel o podání, a tím i o třetí set v poměru 4:6.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Každopádně jsem rád za průběh, budu rád i za pětiseťák