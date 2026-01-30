ŽIVĚ: Unavený Djokovič přestává stačit, Sinner jde znovu do vedení

DNES, 11:15
AUSTRALIAN OPEN - V roli jednoznačného outsidera půjde do semifinálového duelu proti obhájci titulu Janniku Sinnerovi (24) desetinásobný vítěz melbournského podniku Novak Djokovič (38). Vítěz si o titul zahraje s Carlosem Alcarazem (22), který v pětisetové bitvě přehrál Alexandera Zvereva. Utkání můžete sledovat na Tenisportalu v podrobné reportáži.
Novak Djokovič v souboji o postup do dalšího kola Australian Open (@ PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Djokovič – Sinner 3:6, 6:3, 4:6, hraje se čtvrtý set

Djokovič nevstoupil do zápasu se Sinnerem vůbec dobře. Hned při svém úvodním gamu na podání se trápil především na forhendu a o game přišel. Ital následně brejk potvrdil a šel do vedení 3:0. Do dalších velkých problémů se srbský šampion dostal i ve čtvrté hře, kdy čelil další hrozbě ztráty podání. Nejhoršímu však zabránil a získal svůj první game v utkání.

Se stejnou situací se o chvíli později poprvé musel vypořádat i Sinner, také on si ale s brejkovou možností soupeře poradil a držel vedení. V dalším průběhu úvodního setu už italský favorit žádné problémy nepřipustil a první sadu získal za 39 minut hry s přehledem 6:3.

Do druhého setu ale vstoupil daleko sebevědoměji Djokovič. Podstatně zpřesnil hru a ve čtvrtém gamu poprvé v zápase prolomil Sinnerův servis. Vzápětí se dostal do velkých problémů i on, když prohrával už 0:40, brejk ale nakonec potvrdit dokázal a šel do vedení 4:1.

Bělehradský rodák se musel ve zbytku setu vypořádat ještě s jednou hrozbou ztráty podání, situaci však ustál s přehledem a druhé dějství dovedl k vítěznému konci 6:3.

V počátku druhého setu oba tenisté nabídli fanouškům dlouhé výměny. Srbský tenista dokázal s o čtrnáct let mladším soupeřem držet krok a v páté hře si také vypracoval brejkovou možnost. Tu však Sinner po parádní výměně dokázal odvrátit a šel do vedení 3:2.

Náročné a dlouhé výměny se na Djokovičovi postupně začaly podepisovat. Kritická situace na bývalou světovou jedničku dolehla v desáté hře, když Srb poprvé v sadě přišel o podání, a tím i o třetí set v poměru 4:6.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

pantera1
30.01.2026 13:56
Nole zaber koukám jen po očku na skóre, aspoň trochu šetřím nervy. Ve finále unavenej Vámosák. To tě musí popohnat.
Reagovat
JLi
30.01.2026 13:57
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 13:58
Vše směřuje do 5. setu, ale raději nic nezakřiknout smile
Reagovat
peek
30.01.2026 13:53
Janek chce taky pětiseťák, aby to ve finále bylo fér
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:55
titulky tu zaostávají za dějem Joker opět pookřál a Janek polevil... Povolit, přitáhnout, povolit...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:42
je zpět a už zase out...
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 13:32
Jannik by měl trochu přitvrdit, pinká to moc na jistotu.
Reagovat
PTP
30.01.2026 13:35
Udeří až v závěru, aby ho nevyplašil.
Reagovat
RFanousek
30.01.2026 13:19
Opět herecký výkon stejně výborný jako tenisový.
Reagovat
PTP
30.01.2026 13:23
Dobří holubi se vracejí aneb Starého psa novým kouskům nenaučíš.
Reagovat
Mantra
30.01.2026 13:17
už se zase Djokovic chová jako ... Herečka, kecy, chytá se za srdíčko, nemůže, nejde to atd... jenže je v jiné situaci než před 5-10lety, kdy to na tu bandu lůzrů stačilo. Zahrát divadlo, když to trochu nešlo a oni mu to baštili. Tohle už mu nežerou ani sázkaři, co dříve při těhle extrádách hned hráli proti a pak taky plakali.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 13:16
Zdá se, že dnes hráč musí být aspoň trochu zraněný, aby vyhrál.
Reagovat
kolapse
30.01.2026 13:03
Idemooooooo kámo to dáš dneska
Reagovat
JLi
30.01.2026 13:09
Jooooo
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 13:17
Reagovat
Patik
30.01.2026 12:58
Škoda že Djokovič odpasol ten prvý set behom 10 minút mohol to byť zase o trošku iný zápas..ale nevadí..zdvihol varovný prst v druhom.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 13:05
Jo, jo - je to klišé, ale začátek zápasu je hrozně důležitý. Pokud by neprospal začátek mohl např. urvat set v TB a nyní to mohlo být 2:0 na sety, ale to je kdyby
Reagovat
Mayo
30.01.2026 12:53
Jirka hra ako diabol, nečudujem sa ked vo finále čaká polomŕtvy Karol.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:27
Veselka v SF?
Reagovat
PTP
30.01.2026 13:28
Kdysi v juniorce
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 12:51
smile NOLE smile fantazie co nyní předvádí smile Takže srovnáno a uvidíme co bude dál. Pokud udrží tuto vysokou úroveň, tak šanci má. smile
Reagovat
JLi
30.01.2026 12:57
smilesmilesmilesmile
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 12:38
Sinner hraje opatrně jak kdyby chtěl, aby si Djoko pinknul trochu. :D
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 12:40
Djokovič má naprosto precizní umisťování těch míčů, tam nemáš co vymýšlet moc, nějak to vrátí, ale silou to nejde
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 12:42
Jako jo, ale myslím hlavně v mezihře, že ho nechává hodně hrát Sinner, první set byl hodně razantní, jak kdyby mu došla síla.
Každopádně jsem rád za průběh, budu rád i za pětiseťák
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 12:34
Djokovič tradičně s puchýřem skoro umíral a teď omládl o 20 let a vyučuje tam jak za dob své největší slávy. Pokud mu tento vibe vydrží, Sinner končí. Ale spíše mu to nevydrží
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:42
Podle toho, jak se tváří a vzteká, vypadá to spíš na taktickej MTO.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:34
Janka může vyřadit jedině zranění. Jen je otázka jestli vlastní nebo Jokerovo
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 12:30
na chvíli jsem koukl vedle a on má Joker break!?
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:30
Už i potvzrzenej.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 12:26
Nádherný pasy na čáry z obou stran. Údery vybroušené k dokonalosti...
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:25
Hm, ještě to bude zajímavé. Ty první tři gemy jsem neviděl,ale Djok se zřejmě pomalu rozjížděl a teď už je to naprosto vyrovnané.
Reagovat
Davor1
30.01.2026 11:56
Ten kurz na Jannika je ako keby proti nemu hral Pere Riba. Fakt by to už mal Djoko zabaliť, keď je v priebehu prvého setu na neho kurz 20 a na súpera 1,01
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:59
To asi v životě ještě nebylo. Možná když Djokovi bylo 16 a hrál první turnaj proti třeba Agassimu, Safinovi nebo Roddickovi.
Reagovat
Davor1
30.01.2026 12:18
Také kurzy na neho boli proti Federerovi a Nadalovi ešte niekedy v roku 2006, kedy oni už vyhrávali GS a Djoko ešte len išiel hore.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:28
Jj, tak nějak jsem to myslel. S Agassim ani nikdy nehrál.
Reagovat
JLi
30.01.2026 11:40
Čáry máry do kočáry, nechť se mrkev vykvasí
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:41
Děláš kimči?
Reagovat
JLi
30.01.2026 11:43
Asi půjdu do sprchy a uvidíme....
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:49
Doporučuji, je to příjemné osvěžení
Reagovat
PTP
30.01.2026 11:59
Bude něco k vidění? Pochlub se.
Reagovat
JLi
30.01.2026 12:18
Čekej
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:36
Hm, jsem si dal sprchu a hned 3:0
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:21
Mazejte na kurt!!!
Reagovat

