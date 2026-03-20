ŽIVĚ: V Miami opět prší. Kurt musely opustit i Češky, Valentová už potřetí

DNES, 16:00
Ani páteční program v Miami se neobejde bez deště. Pořadatelé naplánovali start hracího plánu už na 15:00 našeho času na nejmenších kurtech a teď se opět nehraje, protože do floridské metropole dorazila další přeháňka. Ta vyhnala z kurtu i Lindu Noskovou a Terezu Valentovou, které stihly odehrát jen jeden game. Článek pro vás budeme průběžně aktualizovat.
V Miami opět prší (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Déšť trápí letošní ročník Miami Open takřka neustále. Ačkoli pořadatelé dělají vše možné pro to, aby skluz dohnali, počasí jim to neustále komplikuje. Na pátek je naplánováno celkem 52 zápasů, přičemž muži ještě nemají dohrané ani první kolo. Turnaj navíc nemá ani jeden kurt se zatahovací střechou.

Páteční program odstartoval kvůli ranní bouřce s půlhodinovým zpožděním. Dvě české tenistky, Nosková a Valentová, sice nastupovaly na kurt za slunečného počasí, nicméně už po pár minutách a pouhém jednom odehraném gamu je vyhnal déšť.

V tuto chvíli je jasné, že se tenisté do akce nevrátí dříve než ve 20:30 středoevropského času. Jedná se už o třetí přerušení kvůli dešti v rámci pátečního programu.

Předpověď sice nevypadá v následujících hodinách vůbec špatně, nicméně už teď jsou pořadatelé v pořádném skluzu. V pátek by měli nastoupit ještě Karolína Muchová a Jiří Lehečka.

Článek průběžně aktualizujeme.

Čtvrteční preview | Mapa Miami

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
chlebavevaju
20.03.2026 19:43
Zatahovací střechy by měly být podmínkou pořádání jakéhokoliv turnaje, nemají je? Smůla. Máme rok 2026, roboti nám dovážejí objednávky jídla, noviny, místo operátorů jsou AI, ale neumíme postavit stadion se zatohavcí střechou.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 19:44
A já blbec si kupuju jídlo i noviny sám a asi volám na špatný linky a mluvim s lidskou inteligencí, ne tou umělou.
aligo
20.03.2026 18:10
To je fakt neskutečné, že je ženou na kurt pro 5 minut, když bylo jasné, že bude zase pršet....
Kapitan_Teplak
20.03.2026 18:22
Totální šaškárna dneska.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 17:53
Tereza musela z kurtu už podruhé Snad jen přeháňka, ale mraky teda vypadaj blbě a minimálně hodinu se zas hrát nebude
tommr
20.03.2026 17:58
takovejhle nečas tam nepamatuju. Organizátoři by měli do budoucna uvažovat o zatahovacích střechách ...
The_Punisher
20.03.2026 18:07
Přesně.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 17:28
U Terezy zatím stav 17:30, u Lindy už 18:00. Na streamu Lindy to vypadá v dálce na další možnou přeháňku, ale snad ne.
Diabolique
20.03.2026 17:26
Uz je ususeno, ceka se na dalsi dest.
jerabekpavel
20.03.2026 16:55
Kreuz
20.03.2026 17:21
com
20.03.2026 17:55
frenkie57
20.03.2026 17:58
Kapitan_Teplak
20.03.2026 16:51
Jakej to mělo smysl je tam nahnat kvůli pár míčům ?
PTP
20.03.2026 16:32
https://youtu.be/1sLZKMTqiuY
Diabolique
20.03.2026 16:16
Uz neprsi. Ale na kurtech by se dalo hrat vodni polo, nez tu vodu dostanou pryc, bude to trvat.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 16:12
Znovu se začne hrát nejdříve v 17:30 našeho času.
tommr
20.03.2026 16:06
Když tam vidím ten slejvak smile tak mám pochyby že se bude dneska vůbec hrát ...
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 16:09
Nestraš, teď se předpověď trochu zlepšila a částečně zataženo má být už od 19:00 našeho času
aligo
20.03.2026 16:11
Já osobně si myslím, že dřív jak ve 21h se nezačne jestli vůbec
com
20.03.2026 16:04
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

