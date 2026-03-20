ŽIVĚ: V Miami opět prší. Kurt musely opustit i Češky, Valentová už potřetí
Déšť trápí letošní ročník Miami Open takřka neustále. Ačkoli pořadatelé dělají vše možné pro to, aby skluz dohnali, počasí jim to neustále komplikuje. Na pátek je naplánováno celkem 52 zápasů, přičemž muži ještě nemají dohrané ani první kolo. Turnaj navíc nemá ani jeden kurt se zatahovací střechou.
Páteční program odstartoval kvůli ranní bouřce s půlhodinovým zpožděním. Dvě české tenistky, Nosková a Valentová, sice nastupovaly na kurt za slunečného počasí, nicméně už po pár minutách a pouhém jednom odehraném gamu je vyhnal déšť.
V tuto chvíli je jasné, že se tenisté do akce nevrátí dříve než ve 20:30 středoevropského času. Jedná se už o třetí přerušení kvůli dešti v rámci pátečního programu.
Předpověď sice nevypadá v následujících hodinách vůbec špatně, nicméně už teď jsou pořadatelé v pořádném skluzu. V pátek by měli nastoupit ještě Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
Článek průběžně aktualizujeme.
