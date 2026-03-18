ŽIVĚ: V Miami prší. Bejlek ani Fruhvirtová nenastoupí a program má obří zpoždění
Letošnímu ročníku prestižního turnaje v Miami počasí nepřeje. Pořadatelé bojovali s deštěm i v předchozích dnech, a dokonce museli kompletně zrušit nedělní program, během něhož měla odstartovat kvalifikace ženské dvouhry.
Několik přeháněk je ve floridské metropoli k vidění i dnes. Ve středu měl hrací plán odstartovat v 16:00 našeho času, ale minimálně o několik hodin se začátek programu zpozdí na všech kurtech (nejdříve od 23:00).
Ve středu měly jít do akce také tři české tenistky. Vstup do hlavní soutěže měly absolvovat Valentová, kvalifikantka Fruhvirtová a také Bejlek. Teď už je jisté, že se představí maximálně Valentová od 23:00. Zápasy Fruhvirtové a Bejlek už byly naopak zrušeny.
Bohužel dnešní předpověď má k ideálu daleko. Hlášeno je několik přeháněk a neustále zatažená obloha. To s sebou samozřejmě přináší i vysokou vlhkost, což představuje pro povrch kurtů další problém.
Článek průběžně aktualizujeme.
Preview středečního programu
PS: Proč sem člověk nemůže napsat repliku dědy Komárka
Člověk se těší, že uvidí mládí v akci a houno. Sáru můžu rovnou odpískat Linda FruFru je na hraně, snad tu Terku možná uvidím.