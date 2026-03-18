ŽIVĚ: V Miami prší. Bejlek ani Fruhvirtová nenastoupí a program má obří zpoždění

DNES, 16:15
Aktuality 12
MIAMI - Také středeční program na turnaji Masters v Miami poznamenal déšť. Start programu byl původně naplánován na 16:00 našeho času a první kolo měly absolvovat mimo jiné Tereza Valentová, Linda Fruhvirtová a Sára Bejlek. Pořadatelé oznámili, že se nezačne dříve než v 23:00 středoevropského času a na kurt se dostane maximálně Valentová. Článek pro vás průběžně aktualizujeme.
Profily hráčů
Fruhvirtová Linda
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Středeční program v Miami narušuje déšť (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Letošnímu ročníku prestižního turnaje v Miami počasí nepřeje. Pořadatelé bojovali s deštěm i v předchozích dnech, a dokonce museli kompletně zrušit nedělní program, během něhož měla odstartovat kvalifikace ženské dvouhry.

Několik přeháněk je ve floridské metropoli k vidění i dnes. Ve středu měl hrací plán odstartovat v 16:00 našeho času, ale minimálně o několik hodin se začátek programu zpozdí na všech kurtech (nejdříve od 23:00).

Ve středu měly jít do akce také tři české tenistky. Vstup do hlavní soutěže měly absolvovat Valentová, kvalifikantka Fruhvirtová a také Bejlek. Teď už je jisté, že se představí maximálně Valentová od 23:00. Zápasy Fruhvirtové a Bejlek už byly naopak zrušeny.

Bohužel dnešní předpověď má k ideálu daleko. Hlášeno je několik přeháněk a neustále zatažená obloha. To s sebou samozřejmě přináší i vysokou vlhkost, což představuje pro povrch kurtů další problém.

Článek průběžně aktualizujeme.

Preview středečního programu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

12
Přidat komentář
Krisboy
18.03.2026 22:00
https://www.youtube.com/watch?v=giFhuRI3j_0
Reagovat
Ela-fon-isi
18.03.2026 21:52
Má pršet několik hodin, zítra míň a pak pořád až do soboty, takže
Reagovat
TSP
18.03.2026 19:55
Je to v .......i. V poušti, kde téměř vždy v historii bylo a dále mělo být jen sucho, teplo a slunečno, prší a prší. Ostatně letos i loni pršelo a sněžilo i na Sahaře. V dnešní době už prostě na nic nedá spolehnout. Ani na to sucho v poušti....
Reagovat
sojka1
18.03.2026 20:12
jen klid, uz nejsme v Kalifornii, ale na Floride... :-)
Reagovat
frenkie57
18.03.2026 20:29
Reagovat
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 20:30
Já jsem chtěl taky reagovat, ale říkal jsem si, že asi blbě vidím nebo čtu
Reagovat
Kreuz
18.03.2026 20:22
Mas to nak popleteny, na floride neni poust.. co to kouris za travu?
Reagovat
frenkie57
18.03.2026 20:30
Zřejmě dobrej matroš.
Reagovat
Kapitan_Teplak
18.03.2026 18:23
Hlavně že musela Siniaková hrát jako jedna z prvních

PS: Proč sem člověk nemůže napsat repliku dědy Komárka
Reagovat
jih
18.03.2026 19:18
Slušně může... prší a prší.
Reagovat
frenkie57
18.03.2026 17:49
To je Sunshine Tournament jak noha, tedy. Ze čtyř hracích dnů pánbu dva pročůrá. Dejte mu někdo plínu nebo něco na inkontinenci.
Člověk se těší, že uvidí mládí v akci a houno. Sáru můžu rovnou odpískat Linda FruFru je na hraně, snad tu Terku možná uvidím.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
18.03.2026 17:29
Sunshine single
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

TOPlist