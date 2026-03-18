ŽIVĚ: V Miami se nehraje. Čekají i Češky, program nabírá zpoždění a předpověď je mizerná
Letošnímu ročníku prestižního turnaje v Miami počasí nepřeje. Pořadatelé bojovali s deštěm i v předchozích dnech, a dokonce museli kompletně zrušit nedělní program, během něhož měla odstartovat kvalifikace ženské dvouhry.
Alespoň jedna přeháňka bude ve floridské metropoli k vidění i dnes. Ve středu měl hrací plán odstartovat v 16:00 našeho času, ale minimálně o několik hodin se začátek programu zpozdí na všech kurtech (nejdříve od 19:00).
Ve středu mají jít do akce také tři české tenistky. Vstup do hlavní soutěže by měly absolvovat Valentová, kvalifikantka Fruhvirtová a také Bejlek. Jako první by měla nastoupit Valentová, původně od 17:30 našeho času.
Bohužel dnešní předpověď má k ideálu daleko. Hlášeno je několik přeháněk a neustále zatažená obloha. To s sebou samozřejmě přináší i vysokou vlhkost, což představuje pro povrch kurtů další problém.
Článek budeme průběžně aktualizovat.
Preview středečního programu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Člověk se těší, že uvidí mládí v akci a houno. Sáru můžu rovnou odpískat Linda FruFru je na hraně, snad tu Terku možná uvidím.