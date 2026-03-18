ŽIVĚ: V Miami se nehraje. Čekají i Češky, program nabírá zpoždění a předpověď je mizerná

DNES, 16:15
MIAMI - Také středeční program na turnaji Masters v Miami poznamenal déšť. Start byl původně naplánován na 16:00 našeho času a první kolo mají absolvovat mimo jiné Tereza Valentová, Linda Fruhvirtová a Sára Bejlek. Pořadatelé oznámili, že se nezačne dříve než v 19:00 středoevropského času. Článek pro vás průběžně aktualizujeme.
Středeční program v Miami narušuje déšť (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Letošnímu ročníku prestižního turnaje v Miami počasí nepřeje. Pořadatelé bojovali s deštěm i v předchozích dnech, a dokonce museli kompletně zrušit nedělní program, během něhož měla odstartovat kvalifikace ženské dvouhry.

Alespoň jedna přeháňka bude ve floridské metropoli k vidění i dnes. Ve středu měl hrací plán odstartovat v 16:00 našeho času, ale minimálně o několik hodin se začátek programu zpozdí na všech kurtech (nejdříve od 19:00).

Ve středu mají jít do akce také tři české tenistky. Vstup do hlavní soutěže by měly absolvovat Valentová, kvalifikantka Fruhvirtová a také Bejlek. Jako první by měla nastoupit Valentová, původně od 17:30 našeho času.

Bohužel dnešní předpověď má k ideálu daleko. Hlášeno je několik přeháněk a neustále zatažená obloha. To s sebou samozřejmě přináší i vysokou vlhkost, což představuje pro povrch kurtů další problém.

Článek budeme průběžně aktualizovat.

Preview středečního programu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

frenkie57
18.03.2026 17:49
To je Sunshine Tournament jak noha, tedy. Ze čtyř hracích dnů pánbu dva pročůrá. Dejte mu někdo plínu nebo něco na inkontinenci.
Člověk se těší, že uvidí mládí v akci a houno. Sáru můžu rovnou odpískat Linda FruFru je na hraně, snad tu Terku možná uvidím.
Tomas_Smid_fan
18.03.2026 17:29
Sunshine single
