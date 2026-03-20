ŽIVĚ: V Miami se opět nehraje. Kurt musely opustit i Nosková a Valentová

DNES, 16:00
Ani páteční program v Miami se neobejde bez deště. Pořadatelé naplánovali start hracího plánu už na 15:00 našeho času na nejmenších kurtech a teď se opět nehraje, protože do floridské metropole dorazila další přeháňka. Ta vyhnala z kurtu i Lindu Noskovou a Terezu Valentovou, které stihly odehrát jen jeden game. Článek pro vás budeme průběžně aktualizovat.
V Miami opět prší (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Déšť trápí letošní ročník Miami Open takřka neustále. Ačkoli pořadatelé dělají vše možné pro to, aby skluz dohnali, počasí jim to neustále komplikuje. Na pátek je naplánováno celkem 52 zápasů, přičemž muži ještě nemají dohrané ani první kolo. Turnaj navíc nemá ani jeden kurt se zatahovací střechou.

Páteční program odstartoval kvůli ranní bouřce s půlhodinovým zpožděním. Dvě české tenistky, Nosková a Valentová, sice nastupovaly na kurt za slunečného počasí, nicméně už po pár minutách a pouhém jednom odehraném gamu je vyhnal déšť.

V tuto chvíli je jasné, že se tenisté do akce nevrátí dříve než v 17:30 středoevropského času. Sice už neprší, ale na kurtech je po vydatném dešti spousta vody. Organizátory tak čeká dost práce s jejím odstraněním.

Předpověď nevypadá ideálně ani na následující hodiny a obloha by měla nabídnout pozitivnější podívanou z pohledu tenisového fanouška až kolem 19:00 našeho času. V pátek by měli nastoupit ještě Karolína Muchová a Jiří Lehečka.

Článek průběžně aktualizujeme.

Čtvrteční preview | Mapa Miami

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

PTP
20.03.2026 16:32
https://youtu.be/1sLZKMTqiuY
Diabolique
20.03.2026 16:16
Uz neprsi. Ale na kurtech by se dalo hrat vodni polo, nez tu vodu dostanou pryc, bude to trvat.
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 16:12
Znovu se začne hrát nejdříve v 17:30 našeho času.
tommr
20.03.2026 16:06
Když tam vidím ten slejvak smile tak mám pochyby že se bude dneska vůbec hrát ...
Ondřej.Jirásek
20.03.2026 16:09
Nestraš, teď se předpověď trochu zlepšila a částečně zataženo má být už od 19:00 našeho času
aligo
20.03.2026 16:11
Já osobně si myslím, že dřív jak ve 21h se nezačne jestli vůbec
com
20.03.2026 16:04
smile Chuck Norris smile
