ŽIVĚ: V Miami znovu prší. Kurt musely opustit i Češky, Valentová už podruhé
Déšť trápí letošní ročník Miami Open takřka neustále. Ačkoli pořadatelé dělají vše možné pro to, aby skluz dohnali, počasí jim to neustále komplikuje. Na pátek je naplánováno celkem 52 zápasů, přičemž muži ještě nemají dohrané ani první kolo. Turnaj navíc nemá ani jeden kurt se zatahovací střechou.
Páteční program odstartoval kvůli ranní bouřce s půlhodinovým zpožděním. Dvě české tenistky, Nosková a Valentová, sice nastupovaly na kurt za slunečného počasí, nicméně už po pár minutách a pouhém jednom odehraném gamu je vyhnal déšť.
V tuto chvíli je jasné, že se tenisté do akce nevrátí dříve než v 18:30 středoevropského času. Kolem 17:40 našeho času se někteří tenisté včetně Valentové znovu objevili na kurtech, ale velmi rychle je vyhnala další přeháňka.
Předpověď nevypadá ideálně ani na následující hodiny a obloha by měla nabídnout pozitivnější podívanou z pohledu tenisového fanouška až kolem 20:00 našeho času. V pátek by měli nastoupit ještě Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
Článek průběžně aktualizujeme.
Čtvrteční preview | Mapa Miami
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře