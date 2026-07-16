ŽIVĚ: Valentová bojuje o čtvrtfinále! Češka zahodila brejk, bitva je opět vyrovnaná

DNES, 16:15
Aktuality 1
WTA ATÉNY - Tereza Valentová se pokusí splnit roli favoritky na turnaji v Aténách, kde rozehrála souboj o čtvrtfinále. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony čelí bývalé člence TOP 30 žebříčku Aljaksandře Sasnovičové, která bude spoléhat hlavně na obrovské zkušenosti. Zápas vám nabídneme živě v reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Sasnovich Aliaksandra
Valentova Tereza
Tereza Valentová bojuje o čtvrtfinále v Aténách (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Valentová – Sasnovičová 3:3 / hraje se

Úvod souboje mezi ValentovouSasnovičovou byl ve znamení naprosté dominance na servisu. Za pouhých 12 minut bylo srovnáno 2:2 a česká hráčka ztratila na vlastním podání jen jeden bod, přičemž její běloruská soupeřka dva.

První komplikace na servisu přišly až v pátém gamu, v němž se Valentová i díky chybám Sasnovičové propracovala ke dvěma brejkbolům. Běloruská soupeřka ovšem obě hrozby zlikvidovala vítěznými údery. Po další chybě Sasnovičové však měla Valentová třetí příležitost a ta už byla po dlouhé výměně, kterou Češka zakončila u sítě, vítězná. Valentová však okamžitě náskok odevzdala a na brejkbol udělala dvojchybu.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Valentová je kurzovou favoritkou, nicméně ne tak výraznou jako její krajanka Barbora Krejčíková, která nastoupí o něco později. Navíc se jí do cesty postaví bývalá členka TOP 30 Sasnovičová.

Běloruska na úvod turnaje porazila Annu Blinkovovou a poprvé od začátku února překročila první kolo na nejvyšším okruhu. Valentové se letos zatím nedaří navazovat na průlomovou loňskou sezonu, ovšem v Aténách začala drtivým vítězstvím nad talentovanou Sofií Costoulasovou.

Pokud česká tenistka uspěje, doplní mezi nejlepší osmičkou krajanku Sáru Bejlek.

Výsledky turnaje WTA v Aténách

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
com
16.07.2026 16:56
Živě a jenom pro mě To se vyplatí
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist