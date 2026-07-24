ŽIVĚ: Valentová bojuje o finále v Praze! V cestě stojí rozjetá Ukrajinka a možná i zranění

DNES, 12:30
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WTA PRAHA - Sobotní program rozhodne, zda bude mít letošní ročník Livesport Prague Open české finále. Jako první odehraje na pražské Štvanici semifinále Tereza Valentová, která čelí rozjeté ukrajinské tenistce Darje Snigurové a ve čtvrtfinálovém derby s Marií Bouzkovou bojovala se zraněním. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Snigur Daria
Valentova Tereza
Tereza Valentová bojuje o finále v Praze (© ČTK / Deml Ondřej)

Valentová – Snigurová | 13:30

Valentovou čeká velmi těžká výzva. Během náročné české bitvy ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu Bouzkovou totiž bojovala se zraněním zad a není jasné, v jaké kondici proti Snigurové nastoupí.

Za normálních okolností by byla Valentová výraznou favoritkou, ale vzhledem ke zmíněnému jsou šance docela vyrovnané. Ukrajinka navíc v posledních dvou kolech dominovala a může být nebezpečnou soupeřkou.

Zatímco Valentová už si jedno finále na hlavním okruhu zahrála a bojovala o titul loni v japonské Ósace, Snigurová bude útočit na nové kariérní maximum. Dosud se utkaly pouze ve finále předloni na ITF v Říčanech a česká tenistka zvítězila ve dvou setech.

Lepší z tohoto souboje bude v nedělním finále čelit domácí hvězdě Barboře Krejčíkové, nebo Rakušance Lilli Taggerové.


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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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