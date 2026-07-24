ŽIVĚ: Valentová bojuje o finále v Praze! V cestě stojí rozjetá Ukrajinka a možná i zranění
Valentová – Snigurová | 13:30
Valentovou čeká velmi těžká výzva. Během náročné české bitvy ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu Bouzkovou totiž bojovala se zraněním zad a není jasné, v jaké kondici proti Snigurové nastoupí.
Za normálních okolností by byla Valentová výraznou favoritkou, ale vzhledem ke zmíněnému jsou šance docela vyrovnané. Ukrajinka navíc v posledních dvou kolech dominovala a může být nebezpečnou soupeřkou.
Zatímco Valentová už si jedno finále na hlavním okruhu zahrála a bojovala o titul loni v japonské Ósace, Snigurová bude útočit na nové kariérní maximum. Dosud se utkaly pouze ve finále předloni na ITF v Říčanech a česká tenistka zvítězila ve dvou setech.
Lepší z tohoto souboje bude v nedělním finále čelit domácí hvězdě Barboře Krejčíkové, nebo Rakušance Lilli Taggerové.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
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