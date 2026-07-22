ŽIVĚ: Valentová po výprasku ožila! Přemožitelka Sereny začíná chybovat, Češka teď jasně vede

DNES, 14:45
Aktuality 10
WTA PRAHA - Ve čtvrtfinále Livesport Prague Open může dojít na ryze český souboj. Zatímco nasazená jednička a úřadující šampionka Marie Bouzková už roli favoritky splnila, Tereza Valentová teprve k zápasu druhého kola nastoupila. Domácí derby se snaží překazit Maya Jointová, přemožitelka legendární Sereny Williamsové a české naděje Laury Samson. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Valentova Tereza
Joint Maya
Tereza Valentová bojuje o čtvrtfinálové derby v Praze (© ČTK / Deml Ondřej)

Jointová – Valentová 6:1, 0:3 / hraje se

Osmifinálový duel mezi Valentovou a Jointovou dle očekávání nabídl úplně jiný pohled než předchozí souboj Bouzkové s Leeovou. Obě aktérky se okamžitě snažily soupeřku dostat pod tlakem a sledovaly jsme velmi rychlé přestřelky od základní čáry.

Lepší vstup do utkání měla Australanka. Valentové se nepodařilo v úvodním gamu využít dva brejkboly a její soupeřka naopak byla ve stejné situaci na returnu úspěšná. Jointová následně upravila na 3:0 a hned v úvodu zápasu si vypracovala luxusní vedení.

Valentová měla poté solidně nakročeno k tomu, aby sérii prohraných gamů zastavila. Od stavu 30:0 však udělala několik chyb, pustila soupeřku k brejkbolu a Jointová na něj vytáhla fantastický bekhend po čáře. Vzápětí zaváhala Australanka. Rovněž ona nedokázala dotáhnout vedení 30:0 a nakonec podání ztratila. Češka se tak až po skončení pátého gamu propracovala na výsledkovou tabuli.

První získaná hra Valentovou k nijak lepšímu výkonu neposunula. Jointová měla nadále v agresivních výměnách převahu, Češce i potřetí sebrala servis a znovu odskočila o čtyři gamy. Žádné zdramatizování úvodního dějství se nekonalo a mnohem stabilnější Australanka jej získala snadno 6:1.

 

Valentová měla vynikající vstup do druhé sady. V úvodním gamu si poprvé v utkání vyhrála servis, následně i s pomocí chyb soupeřky získala čistou hrou brejk na 2:0 a vzápětí ho bez větších komplikací potvrdila.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

10
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Serpens
22.07.2026 15:15
Krásně je vidět rozdíl mezi stále ještě asi nejlepším zápasem sezóny v prvním kole AO a dnes, proti stejné soupeřce, a jak šla Terka mezitím se sebevědomím dolů, je více než znát. Nepomáhá ani domácí kulisa.
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Ondra979
22.07.2026 15:16
to jo, to je fakt skoda, ale bohuzel se to dalo asi trochu cekat..snad se trochu zvedne ale tohle asi neotoci
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falcon_heavy
22.07.2026 15:21
Se sebevědomím to nemá co dělat, Joint má akorát ze zadnice kliku na haluze, to je hlavní rozdíl.
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Serpens
22.07.2026 15:25
Klika vypadá jinak než 6:1. A Jointová si dělá z Terezy na síti trhací kalendář.
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falcon_heavy
22.07.2026 15:30
Nevypadá a nedělá.
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Serpens
22.07.2026 15:31
Kvěš 2.0...
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falcon_heavy
22.07.2026 15:32
Něco k věci bys neměl?
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Serpens
22.07.2026 15:33
Komentář na začátku vlákna.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
22.07.2026 15:05
Joint je moc velký. Tereze příliš zakouřil mozek.
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pantera1
22.07.2026 14:53
Terez zaber, Jointka není lehká soupeřka, ale zkus zabojovat.
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