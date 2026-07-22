ŽIVĚ: Valentová po výprasku ožila! Přemožitelka Sereny začíná chybovat, Češka teď jasně vede
Jointová – Valentová 6:1, 0:3 / hraje se
Osmifinálový duel mezi Valentovou a Jointovou dle očekávání nabídl úplně jiný pohled než předchozí souboj Bouzkové s Leeovou. Obě aktérky se okamžitě snažily soupeřku dostat pod tlakem a sledovaly jsme velmi rychlé přestřelky od základní čáry.
Lepší vstup do utkání měla Australanka. Valentové se nepodařilo v úvodním gamu využít dva brejkboly a její soupeřka naopak byla ve stejné situaci na returnu úspěšná. Jointová následně upravila na 3:0 a hned v úvodu zápasu si vypracovala luxusní vedení.
Valentová měla poté solidně nakročeno k tomu, aby sérii prohraných gamů zastavila. Od stavu 30:0 však udělala několik chyb, pustila soupeřku k brejkbolu a Jointová na něj vytáhla fantastický bekhend po čáře. Vzápětí zaváhala Australanka. Rovněž ona nedokázala dotáhnout vedení 30:0 a nakonec podání ztratila. Češka se tak až po skončení pátého gamu propracovala na výsledkovou tabuli.
První získaná hra Valentovou k nijak lepšímu výkonu neposunula. Jointová měla nadále v agresivních výměnách převahu, Češce i potřetí sebrala servis a znovu odskočila o čtyři gamy. Žádné zdramatizování úvodního dějství se nekonalo a mnohem stabilnější Australanka jej získala snadno 6:1.
Valentová měla vynikající vstup do druhé sady. V úvodním gamu si poprvé v utkání vyhrála servis, následně i s pomocí chyb soupeřky získala čistou hrou brejk na 2:0 a vzápětí ho bez větších komplikací potvrdila.
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