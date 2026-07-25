ŽIVĚ: Valentová řeší velký problém! Češka zahodila další šanci, Ukrajinka má do finále blíž
Valentová – Snigurová 6:7, 2:2 / hraje se
Valentová bojovala v závěru čtvrtfinálové bitvy s obhájkyní titulu Bouzkovou se zraněním zad, ale v úvodu duelu se Snigurovou nebylo vidět, že by ji cokoli limitovala. Česká tenistka začala snadným gamem na servisu, hladce si uhájila i další podání a během první přestávky vedla 2:1.
Ve čtvrté hře se Snigurová kvůli dvěma dvojchybám dostala do problémů a nabídla Valentové dva brejkboly v řadě. Ukrajinka ale se svými plochými agresivními údery našla recept, odvrátila celkem tři hrozby a srovnala. Češka pak dovolila soupeřce dotáhnout se z 0:40 na shodu a poprvé musela bojovat o vlastní servis. Brejkbol však nenabídla a šla opět do vedení.
Snigurová měla potíže na podání i za stavu 2:3 a tentokrát už se brejku nevyhnula. Po dvou chybách vytáhla Valentová skvělý return a pak nechytatelným prasátkem proměnila hned první ze tří šancí. Vzápětí ale udělala několik chyb i česká hráčka, pustila Ukrajinku k prvním brejkbolům a dvojchybou ji vrátila do boje o úvodní set.
Valentová ovšem zareagovala výborně, přidala na agresivitě a okamžitě vedení o brejk obnovila. Navíc byla při skóre 5:3 jeden game od zisku první sady. Snigurová se však vůbec nenechala rozhodit, znovu zahájila rychlopalbu a konec úvodního dějství i díky famóznímu prohozu na brejkbol nedovolila. Následně s přehledem zvládla kritický game a srovnala na 5:5.
Těsně před potenciálním tie-breakem předvedla Valentová to nejlepší ze svého repertoáru a vlastní agresivitou si vypracovala vedení 30:0. Snigurová ale nezaostávala, game otočila a vynutila si zkrácenou hru. Valentová po dvojchybě za stavu 2:2 umístila forhend na čáru a strany se měnily při nerozhodném skóre 3:3. Snigurová, která i nadále střídala vítězné údery s chybami, se dostala k setbolu jako první. Stačil jí hned ten úvodní a tie-break ovládla 7:4.
Po náročném a hodinovém setu ve vysokých teplotách se Valentová vydala do útrob stadionu. Vypadalo to na hladký úvodní game pro Snigurovou, ale Češka se dotáhla z 0:40 na shodu a po další chybě soupeřky zaznamenala nečekaný brejk. Jenže Valentová ani na třetí pokus nedokázala brejk potvrdit a zase Ukrajince nepříjemnou situaci usnadnila.
Snigurové hned poté hrozila další ztráta servisu, avšak tentokrát brejkbol vyřešila a vedla 2:1. Valentová se dostala do úplně stejné situace a i ona si navzdory brejkbolové hrozbě dokázala podání vyhrát.
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Komentáře
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Dívám se teď na čtyřhru a už je vlastně normální, že se podává z druhého a někdy i z třetího nadhozu .................. nesnáším to.
Do velkého tenisu to přinesla Bára Krejčíková a teď už se nám to pořádně rozmohlo. A je to fakt otravné.
Někdy se řeší, jestli nepovolit teče při servisu. Kvůli urychlení hry. Já bych spíš zakázal opakované nadhozy. Jeden a dost. Jak(ý) si to nadhodíš, takový to máš.