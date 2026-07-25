ŽIVĚ: Valentová řeší velký problém! Češka zahodila další šanci, Ukrajinka má do finále blíž

DNES, 12:30
Aktuality 17
WTA PRAHA - Sobotní program rozhodne, zda bude mít letošní ročník Livesport Prague Open české finále. Jako první odehraje na pražské Štvanici semifinále Tereza Valentová, která čelí rozjeté ukrajinské tenistce Darje Snigurové a ve čtvrtfinálovém derby s Marií Bouzkovou bojovala se zraněním. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Snigur Daria
Valentova Tereza
Tereza Valentová bojuje o finále v Praze (© ČTK / Deml Ondřej)

Valentová – Snigurová 6:7, 2:2 / hraje se

Valentová bojovala v závěru čtvrtfinálové bitvy s obhájkyní titulu Bouzkovou se zraněním zad, ale v úvodu duelu se Snigurovou nebylo vidět, že by ji cokoli limitovala. Česká tenistka začala snadným gamem na servisu, hladce si uhájila i další podání a během první přestávky vedla 2:1.

Ve čtvrté hře se Snigurová kvůli dvěma dvojchybám dostala do problémů a nabídla Valentové dva brejkboly v řadě. Ukrajinka ale se svými plochými agresivními údery našla recept, odvrátila celkem tři hrozby a srovnala. Češka pak dovolila soupeřce dotáhnout se z 0:40 na shodu a poprvé musela bojovat o vlastní servis. Brejkbol však nenabídla a šla opět do vedení.

Snigurová měla potíže na podání i za stavu 2:3 a tentokrát už se brejku nevyhnula. Po dvou chybách vytáhla Valentová skvělý return a pak nechytatelným prasátkem proměnila hned první ze tří šancí. Vzápětí ale udělala několik chyb i česká hráčka, pustila Ukrajinku k prvním brejkbolům a dvojchybou ji vrátila do boje o úvodní set.

Valentová ovšem zareagovala výborně, přidala na agresivitě a okamžitě vedení o brejk obnovila. Navíc byla při skóre 5:3 jeden game od zisku první sady. Snigurová se však vůbec nenechala rozhodit, znovu zahájila rychlopalbu a konec úvodního dějství i díky famóznímu prohozu na brejkbol nedovolila. Následně s přehledem zvládla kritický game a srovnala na 5:5.

Těsně před potenciálním tie-breakem předvedla Valentová to nejlepší ze svého repertoáru a vlastní agresivitou si vypracovala vedení 30:0. Snigurová ale nezaostávala, game otočila a vynutila si zkrácenou hru. Valentová po dvojchybě za stavu 2:2 umístila forhend na čáru a strany se měnily při nerozhodném skóre 3:3. Snigurová, která i nadále střídala vítězné údery s chybami, se dostala k setbolu jako první. Stačil jí hned ten úvodní a tie-break ovládla 7:4.

Po náročném a hodinovém setu ve vysokých teplotách se Valentová vydala do útrob stadionu. Vypadalo to na hladký úvodní game pro Snigurovou, ale Češka se dotáhla z 0:40 na shodu a po další chybě soupeřky zaznamenala nečekaný brejk. Jenže Valentová ani na třetí pokus nedokázala brejk potvrdit a zase Ukrajince nepříjemnou situaci usnadnila.

Snigurové hned poté hrozila další ztráta servisu, avšak tentokrát brejkbol vyřešila a vedla 2:1. Valentová se dostala do úplně stejné situace a i ona si navzdory brejkbolové hrozbě dokázala podání vyhrát.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

17
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tommr
25.07.2026 14:44
Tereza celej set vede a nakonec to stejně prohraje. V TB od stavu 4:3 čtyři chyby za sebou ...
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wymwsze
25.07.2026 14:49
Jen aby to finále nebylo nakonec bez české účasti. To by bylo umění s 11 hráčkami v hlavní soutěži a s 5 nejvýše nasazenými.
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tommr
25.07.2026 14:59
je velmi pravděpodobný že to tak dopadne. Tereza na soupeřku nestačí a unavená Bára další dva těžký zápasy nezvládne ...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
25.07.2026 15:00
Já tipuji, že Bára s vypětím všech sil dá SF ve 3 setech, ale finále už nezvládne.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
25.07.2026 15:01
Proti Ukrajince samozřejmě.
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Serpens
25.07.2026 14:40
Terka bez prvního podání celý set, a druhé podání je trestáno způsobem odpovídajícím závažnosti té jeho nekvality. Ten servis je průser, průser, průser.
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EllNino
25.07.2026 14:43
Koukám, že každá Češka tu má svého misu :))
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NOLE_unvaccinated_GOAT
25.07.2026 14:45
S takovým podáním bude ráda za druhou půlku první stovky. Je úsměvné, jak ji tady někteří prorokovali grandslam.
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tommr
25.07.2026 14:22
Ani druhej brejk nedokázala Tereza potvrdit. S tímhle jen těžko vyhraje ...
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Serpens
25.07.2026 14:22
Obě hráčky na servisu jsou skoro bezbranné. Snad Tereza využije výhodu, že podávala první.
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tommr
25.07.2026 14:15
Tohle teda Tereza pěkně pokonila. Když konečně vydře brejk tak ho soupeřce hned daruje zpátky dvojchybou ...
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The_Punisher
25.07.2026 14:14
I Terky škoda, že co rychle ziska, to vzapeti hned ztrati.
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Serpens
25.07.2026 14:00
To tam nebude Snigurové takhle padat celý zápas, že ne?
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tommr
25.07.2026 14:06
to je bohužel pro ní typický. Není to žádná špičková atletka ale má strašně šikovný ruce ...
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dadaft
25.07.2026 13:21
OT
Dívám se teď na čtyřhru a už je vlastně normální, že se podává z druhého a někdy i z třetího nadhozu .................. nesnáším to.
Do velkého tenisu to přinesla Bára Krejčíková a teď už se nám to pořádně rozmohlo. A je to fakt otravné.
Někdy se řeší, jestli nepovolit teče při servisu. Kvůli urychlení hry. Já bych spíš zakázal opakované nadhozy. Jeden a dost. Jak(ý) si to nadhodíš, takový to máš.
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The_Punisher
25.07.2026 13:25
Mozna s vyjimkou silnejsiho vetru, kdy te to objektivne negativne ovlivnit muze. Na druhou stranu to musi vzejit ze strany hracu samotnych ...
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EllNino
25.07.2026 13:55
Vzpomeň na Ivanovič a Dementěvu :))
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