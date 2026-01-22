ŽIVĚ: Velký český den na Australian Open! Bartůňková vede nad Bencicovou, pět Čechů už postoupilo
Svůj duel má už jako první za sebou Jakub Menšík, který se po úvodní dramatické pětisetové bitvě s veteránem Pablem Carreňem zažil podstatně klidnější zápas. Ve druhém kole se prezentoval naprosto suverénním výkonem proti španělskému mladíkovi Rafaelu Jodarovi a zvítězil s přehledem 6:2, 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem v boji o osmifinále bude Američan Ethan Quinn. Více informací o zápase Menšíka s Jodarem najdete zde >>>
V neuvěřitelné jízdě pokračuje i Karolína Plíšková, která ve druhém kole přehrála Indonésanku Janice Tjenovou ve dvou setech 6:4, 6:4. Další soupeřkou bývalé světové jedničky bude Američanka Madison Keysová. Česká legenda tak navázala na své vítězství z prvního kola, kde si poradila se Sloane Stephensovou. Více informací o zápase Plíškové s Tjenovou najdete zde >>>
Do třetího kola postoupila i Linda Nosková, která, byť s problémy, potvrdila roli favoritky proti domácí Taylah Prestonové, když zvítězila po třísetovém zápase 6:2, 4:6, 6:2. O osmifinále si česká jednička zahraje s vítězkou duelu mezi Yinyu Wang a Jelenou Ostapenkovou. Více informací o zápase Noskové s Prestonovou najdete zde >>>
S turnajem se jako první dnes loučí Kateřina Siniaková, která nestačila na světovou čtyřku Američanku Amandu Anisimovou, které podlehla ve svou setech 1:6, 4:6. Česká tenistka se trápila především na servisu a doplatila na nevyužívání brejkových možností, když ze 13 proměnila jedinou. Hradecká rodačka tak na turnaji pokračuje ve čtyřhře s Taylor Townsendovou i mixu po boku Sema Verbeeka. Více informací o zápase Siniakové s Anisimovovou najdete zde >>>
Na překvapení nedosáhla ani Marie Bouzková, která nestačila na šestinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou a prohrála jasně 2:6, 3:6. Rodačka z Prahy tak podlehla hvězdné Polce i ve třetím vzájemném utkání, ani tentokrát nedosáhla na zisk alespoň jedné sady. Šwiateková v dalším kole vyzve Rusku Annu Kalinskou. Více informací o zápase Bouzkové se Šwiatekovou najdete zde >>>
Tereza Valentová ve druhém kole Australian Open ovládla české derby a zastavila rozjetou Lindu Fruhvirtovou. Česká teenagerka přežila v první sadě čtyři setboly a po téměř třech hodinách boje uspěla poměrem 7:5, 2:6, 6:3. Slaví tak premiérový postup mezi dvaatřicítku nejlepších na grandslamu. Ve třetím kole si může střihnout odvetu za US Open s Jelenou Rybakinovou. Více informací o zápase Valentové s Fruhvirtovou najdete zde >>>
Tomáš Macháč ve druhém kole Australian Open sice nepředvedl podobnou jízdu jako v tom předchozím, s 31. nasazeným Stefanosem Tsitsipasem si přesto poradil. Český tenista v bitvě uspěl po setech 6:4, 3:6, 7:6, 7:6 a připsal si sedmé vítězství v řadě. V Melbourne si zároveň třetím rokem po sobě zahraje o osmifinále, do kterého se zde zatím nepodíval. Poprvé se pokusí uspět proti Lorenzu Musettimu. Více informací o zápase Macháče s Tsitsipasem najdete zde >>>
Vít Kopřiva letos na pátý pokus zvládl projít do druhého kola na Australian Open, když v pětisetové bitvě vyřadil Němce Jana-Lenarda Struffa. Další výhru už však přidat nedokázal a podle očekávání podlehl favorizovanému Tayloru Fritzovi ve třech setech. Více informací o zápase Kopřivy s Fritzem najdete zde >>>
Nikola Bartůňková se pokusí zastavit rozjetou světovou desítku Belindu Bencicovou. Proti Švýcarce nemá co ztratit a může jen překvapit. Nebojácnou hru předvedla v první sadě, kterou proti favortice získala poměrem 6:3.
