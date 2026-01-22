ŽIVĚ: Velký český den na Australian Open! Bartůňková vede nad Bencicovou, pět Čechů už postoupilo

DNES, 04:15
Aktuality 121
AUSTRALIAN OPEN - Český tenis dlouho takový den nezažil. V Melbourne bude dnes o postup do třetího kola bojovat hned deset českých zástupců. V tomto článku vám přineseme souhrnné výsledky s prokliky na konkrétní zápasy s podrobnými informacemi.
Nikolu Bartůňkovou čeká druhé kolo proti Belindě Bencicové (@ PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Svůj duel má už jako první za sebou Jakub Menšík, který se po úvodní dramatické pětisetové bitvě s veteránem Pablem Carreňem zažil podstatně klidnější zápas. Ve druhém kole se prezentoval naprosto suverénním výkonem proti španělskému mladíkovi Rafaelu Jodarovi a zvítězil s přehledem 6:2, 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem v boji o osmifinále bude Američan Ethan Quinn. Více informací o zápase Menšíka s Jodarem najdete zde >>>

V neuvěřitelné jízdě pokračuje i Karolína Plíšková, která ve druhém kole přehrála Indonésanku Janice Tjenovou ve dvou setech 6:4, 6:4. Další soupeřkou bývalé světové jedničky bude Američanka Madison Keysová. Česká legenda tak navázala na své vítězství z prvního kola, kde si poradila se Sloane Stephensovou. Více informací o zápase Plíškové s Tjenovou najdete zde >>>

Do třetího kola postoupila i Linda Nosková, která, byť s problémy, potvrdila roli favoritky proti domácí Taylah Prestonové, když zvítězila po třísetovém zápase 6:2, 4:6, 6:2. O osmifinále si česká jednička zahraje s vítězkou duelu mezi Yinyu Wang a Jelenou Ostapenkovou. Více informací o zápase Noskové s Prestonovou najdete zde >>>

S turnajem se jako první dnes loučí Kateřina Siniaková, která nestačila na světovou čtyřku Američanku Amandu Anisimovou, které podlehla ve svou setech 1:6, 4:6. Česká tenistka se trápila především na servisu a doplatila na nevyužívání brejkových možností, když ze 13 proměnila jedinou. Hradecká rodačka tak na turnaji pokračuje ve čtyřhře s Taylor Townsendovou i mixu po boku Sema Verbeeka. Více informací o zápase Siniakové s Anisimovovou najdete zde >>>

Na překvapení nedosáhla ani Marie Bouzková, která nestačila na šestinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou a prohrála jasně 2:6, 3:6. Rodačka z Prahy tak podlehla hvězdné Polce i ve třetím vzájemném utkání, ani tentokrát nedosáhla na zisk alespoň jedné sady. Šwiateková v dalším kole vyzve Rusku Annu Kalinskou. Více informací o zápase Bouzkové se Šwiatekovou najdete zde >>>

Tereza Valentová ve druhém kole Australian Open ovládla české derby a zastavila rozjetou Lindu Fruhvirtovou. Česká teenagerka přežila v první sadě čtyři setboly a po téměř třech hodinách boje uspěla poměrem 7:5, 2:6, 6:3. Slaví tak premiérový postup mezi dvaatřicítku nejlepších na grandslamu. Ve třetím kole si může střihnout odvetu za US Open s Jelenou Rybakinovou. Více informací o zápase Valentové s Fruhvirtovou najdete zde >>>

Tomáš Macháč ve druhém kole Australian Open sice nepředvedl podobnou jízdu jako v tom předchozím, s 31. nasazeným Stefanosem Tsitsipasem si přesto poradil. Český tenista v bitvě uspěl po setech 6:4, 3:6, 7:6, 7:6 a připsal si sedmé vítězství v řadě. V Melbourne si zároveň třetím rokem po sobě zahraje o osmifinále, do kterého se zde zatím nepodíval. Poprvé se pokusí uspět proti Lorenzu Musettimu. Více informací o zápase Macháče s Tsitsipasem najdete zde >>>

Vít Kopřiva letos na pátý pokus zvládl projít do druhého kola na Australian Open, když v pětisetové bitvě vyřadil Němce Jana-Lenarda Struffa. Další výhru už však přidat nedokázal a podle očekávání podlehl favorizovanému Tayloru Fritzovi ve třech setech. Více informací o zápase Kopřivy s Fritzem najdete zde >>>

Nikola Bartůňková se pokusí zastavit rozjetou světovou desítku Belindu Bencicovou. Proti Švýcarce nemá co ztratit a může jen překvapit. Nebojácnou hru předvedla v první sadě, kterou proti favortice získala poměrem 6:3.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

121
Přidat komentář
Vlk-v-trave
22.01.2026 11:26
Nikola hraje moc pekne, hezky tenis, jen by to chtelo popracovat na koordinaci na servisu... coz asi chvilku jeste vezme;-) ted je fajn, ze vzala Bencic set.
Reagovat
Serpens
22.01.2026 11:16
Vůbec jsem nevěděl, že Barůňková je taková další Muchová, takový nenápadný talent, ale může být klidně jednou hodně vysoko
Reagovat
SpacialRecognition
22.01.2026 11:19
Já si myslím, že Nikola umí číst hru o dost lépe než Karolína.
Reagovat
chlebavevaju
22.01.2026 11:21
Ovšem potřebuje zapracovat na servisu, to je zatím velká slabina. A zřejmě i na fyzičce, ty dřepy v 1. setech nikdy nevěstí nic dobrého. Na druhou stranu, už má za sebou kvalifikaci, takže hraje 5. zápas v řadě, to už může být znát.
Reagovat
chlebavevaju
22.01.2026 11:10
Kéž by Nikola tu arogantní Bencic vypráskala. To by byl krásný den.
Reagovat
zfloyd
22.01.2026 11:05
Nikola zatím velmi dobře na BB jen tak dál
Reagovat
pantera1
22.01.2026 10:56
Nole, Marin, Standa. Pro mlaďochy stále nebezpečná banda .
Reagovat
JLi
22.01.2026 10:58
A bacha, Hluchavka otáčí, Fricka unavil a štěstí padá na ...
Reagovat
pantera1
22.01.2026 11:00
Neotáčí na Friciho bohužel nemá.
Reagovat
JLi
22.01.2026 11:25
Jsem to zakřikla.
Reagovat
PTP
22.01.2026 10:48
Hodnotná kachna zatím s Hříšníkem dle předpokladů.
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 10:44
Legenda ve tretim kole!!! Standa pecka, zaver zapasu - skvela atmosfera.... ;-))
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 10:45
skvely rozhovor po zapase.... na zaver si rekl o pivo od jednoho fandy ;-D
Reagovat
PTP
22.01.2026 10:52
Standa s Kájou jako nováčci v hitparádě Oldies But Goldies
Reagovat
PTP
22.01.2026 10:43
Stáňo, ty kluku jeden uhrovatej, jseš borec
Reagovat
Mantra
22.01.2026 10:44
Vávra není J2rka
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 10:46
smile smile
Reagovat
PatLa
22.01.2026 10:41
muj tichy tip je, ze Bencic se dneska abnormalne zapoti...
Reagovat
HAJ
22.01.2026 11:00
Zatím Nikol na začátku ji to neusnadňuje. Hraje velmi dobře.
Reagovat
GaelM
22.01.2026 11:08
Reagovat
pantera1
22.01.2026 10:36
Sorana by mohla vykleonout tu přecitlivělou, extravagantní Vosaku .
Reagovat
PTP
22.01.2026 10:39
Sorana ji vyklepne a pak jí u sítě řekne Sorry
Reagovat
pantera1
22.01.2026 10:43
Wavřinec to zvládl, dneska staříci jedou .
Reagovat
Mantra
22.01.2026 10:41
avantgardní, mě se ty mundury líbí - není to tuctové, nejlepší když hrají dvě proti sobě ve stejných tričkách třeba
Reagovat
farr
22.01.2026 10:29
Tomáš dneska až abnormálně efektivní protože to měl 3 ze 3 BB a hned první MB proměněn. To až vcelku nevídaný počin od českého hráče. Naši rádi vymýšlejí Hodně solidní výkon, ale ukazuje to i jakým je jen stínem Filozof ve srovnání kdy mu ještě tolik v hlavě nej*balo. Na big pointech hodně pomohl, to si myslím Musseti bude jiná káva, ale Tomáš má evidentně formu tak je tak dál a přidávat.
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 10:31
Hlavně na konci zápasu Cipísek hodně pomohl viz. poslední míč zápasu
Reagovat
HAJ
22.01.2026 10:58
To jo, ale Tomáš hrál dne velice dobře. Ta ať se daří klukům dál.
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 11:00
smile
Reagovat
JLi
22.01.2026 10:28
Ta poslední věta v článku je genderově nesmyslná.
Reagovat
The_Punisher
22.01.2026 10:33
Pravdu díš, rychle opravit!
Reagovat
JLi
22.01.2026 10:35
Strhnout prémie
Reagovat
chlebavevaju
22.01.2026 10:34
Reagovat
PTP
22.01.2026 10:35
Třeba toho o Nikole nevíme všechno
Reagovat
Mantra
22.01.2026 10:41
vypadá občas.
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 10:20
Tomasi - dekuji nejen za predvedenou hru, ale hlavne, zes ho poslal na letiste... :-)) SKVELE.
Reagovat
The_Punisher
22.01.2026 10:22
Reagovat
PTP
22.01.2026 10:34
Může si koupit 1.třídu s Pavlínou a než doletí do Evropy, tak jí ještě jednou zlomit.
Reagovat
PatLa
22.01.2026 10:11
dneska si zaslouzi Linda Fruh jednicku, jde nahoru...mozna by se tym mel vice zamerit i na vsestranou obratnost a hodne zapojit cviceni s bosou na core, protoze pri svem podani je hodne zatuhla a neuvolnena v kontrastu s Terezou....chybi prirozeny pohyb tela, ktery generuje masivni svih...trosku mi pripomina ztuhlosti Karolinu Pliskovou, ale je ji preci jen 20 let a mohla by to vyznamne vylepsit, byt je to rok dva prace...jinak nasazeni a tenis super... jinak Tereza je pitbul jak Barty, co ted jde pevne za svoji kosti a sbira zkusenosti...
Reagovat
PTP
22.01.2026 10:15
jde pevne za svoji kosti a sbira zkusenosti... hezkej rým
Reagovat
The_Punisher
22.01.2026 10:22
Pěkně shrnuto.
Reagovat
Serpens
22.01.2026 10:23
Reagovat
Mony
22.01.2026 10:09
Tak to Tome dojeď, ať můžeme na Nikolu
Reagovat
pantera1
22.01.2026 10:02
Tereza to zvládla gratulka , tak ještě Machy, ať si to nekomplikuje zbytečně.
Reagovat
pantera1
22.01.2026 10:21
Machy super, gratulka trochu jsem měla obavy z pětiseťáku, ale zvládl to .
Reagovat
Serpens
22.01.2026 10:00
Terka naštěstí využila svůj dobrý vstup do rozhodujícího setu, měla pak z čeho "týt" a dotáhla to. Fruhvirtová nedělala tolik chyb, měla určitě o trochu lepší podání a málem Terku uvařila ve vlastní nervové šťávě. Utrápené, ale cenné vítězství a teď nejspíš repete s Rybou. Těm, co fandili spíš Lindě, se omlouvám, já měl dnes jasno. A za ty včerejší titulky tady by někdo zasloužil pětadvacet na holou.
Reagovat
lvicek
22.01.2026 11:18
Na druhou stranu, ještě vloni FLinda šla od jedné šílené porážky ke druhé. Jsem fakt ráda, že se to snad teď v nové sezóně zase zlomilo směrem k lepším časům! Pořád toho může mít spoustu před sebou.
Reagovat
The_Punisher
22.01.2026 09:58
Popravdě, trochu více jsem to přál Terce, ale gratuluji oběma. Derby sleduji nerad, ale na druhou stranu jsem hrozně rád, že je to derby dvou mladých, talentovaných českých hráček a dává nám to příslib, že takových derby a větších zastoupení na grandslamech uvidíme v budoucnu opět hodně. Linda má určitě na to se do té stovky zase prodrat a prodat svůj potenciál. Budu ji držet palce.
Reagovat
chlebavevaju
22.01.2026 09:42
Machač začal litovat simulujícího Řeka a teď se mu to vymstí.
Reagovat
PTP
22.01.2026 10:11
Osud si umí divně hrát,
otec a syn - zloděj a kat.
Reagovat
Alien
22.01.2026 09:31
Lindo, do toho! Terko, do toho!
Reagovat
Ela-fon-isi
22.01.2026 09:49
Uragán vyhrál.
Reagovat
Mony
22.01.2026 09:26
Staré uspěchy na starém místě se nezapomínají..FLinda by si za tu trpělivost skalp Terky zasloužila..Ta by snad pak mohla přijet do Ostravy
Reagovat
PTP
22.01.2026 09:22
Marin Čilič - pohodička
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 09:25
A Denis, kurt trefoval? ;-)) nebo proficel skvelyma autama na letiste... ;-))
Reagovat
Tomas_Smid_fan
22.01.2026 09:30
3;0 Slušný Marin.
a StanDaMan hraje 5.set!
Reagovat
pantera1
22.01.2026 09:58
To jo starej pardál Šamponka spláchl .
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 09:21
Profesor Doktor Machac pekne zahrany tajbrejk... ;-)
Tak se jde do ctvrteho... a Tomas snad dotahne tenhle zapas do vitezneho konce...;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 09:23
A neskutecny Standa Wawrinka jde do pateho setu...
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 09:26
A hned brejk Tomase, pekne vypracovany... lepe receno, raaad mu to hraje na ten jeho BH... ;-))
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 09:29
hmmm, a muze byt po peknem zapase..... Stefan se nemuze zvednout z kurtu...
Reagovat
RFanousek
22.01.2026 09:32
Co se mu stalo? Úraz nebo moc sluníčka?
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 09:37
Doslapl silne a sel hned do protipohybu, takze nekde asi slacha... chteli mu to zafacovat, ale rozcvicili....a kaslal na to... tak uvidime... zatim vypada, ze to rozchodi... ;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 09:44
Pane boze... no samozrejme po MTO... se Tomas nechal vtahnout do tech pocitu o souperi jak chudacek trpi..., a brejk je v cudu...
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 09:46
Tome, budicek, je zdravy jako rybicka....
Reagovat
Mony
22.01.2026 09:21
U Tsipíska je znát návrat k otci..ten ještě bude kousat
Reagovat
Tomas_Smid_fan
22.01.2026 09:31
kdo, otec?
Reagovat
Mony
22.01.2026 09:55
Syn
Reagovat
Serpens
22.01.2026 09:03
Terko uklidni se... to přece není zápas proti kamarádce, nejsem si vědom, že by se Fruhvirtová s dalšíma Češkama nějak bavila...
Reagovat
pantera1
22.01.2026 09:01
Páni, teda včerejší lehký tommrink pana Jiráska slušně zabral . Kája chce ten GS to je jasný . Gratulka všem, co postoupili . Teď ještě Superman musí udolat Adonise, Terka zřejmě padne s Lindou. A Ba proti Be asi taky nemá šanci, ale i tak paráda .
Reagovat
baba
22.01.2026 08:45
Tak teď už vím, proč hraje Tereza tak ustrašeně.Po tom příšerném titulku od Ondry, že nadělí Lindě výprask,se musí prát nejenom s Lindou,ale i trochu rozhněvaným tenisovým bohem.Snad to nakonec udolá a vyhraje...
Reagovat
baba
22.01.2026 08:49
Terezko to jede,nedej Lindě šanci!!!
Reagovat
baba
22.01.2026 08:51
A už ji brejkla,tak snad se bude opakovat průběh prvního setu, prosím
Reagovat
Serpens
22.01.2026 08:52
Je to křeč...
Reagovat
volejman
22.01.2026 08:13
Za stavu 5:3 pro Lindu F. rozhodly o její prohře 2 momenty. Její těsný aut při lobu, když měla 3. setbol, a pak velmi odvážný kraťas Valentové při odvracení 4. setbolu.
Reagovat
jackiec
22.01.2026 07:59
Kaman 1ga jazda, smeť Bonzákovou
Reagovat
PatLa
22.01.2026 07:51
Tereza ji nakonec asi svym silovym projevem a kondickou pretlaci, byt je ted nervozni, a linda si vice uvedomi, ze tenis hrat umi, a dobre, ale bude muset dramaticky zamakat na fyzicke kondici, aby naplnila sve predpoklady hracky do 20 mista, krome toho, ze uz docela slusne zhubla...snad ji Tereza dnes po boji porazi, aby ji k tomu poznani pomohla a obe byly priste jen lepsi...drzim obema palce, at si to uziji...ale jestli dnes zlomi Linda Terezu, tak taky dobre...potrebuje to
Reagovat
Ela-fon-isi
22.01.2026 08:40
Dlouho už jsem Lindu neviděla a hodně se zlepšila ve všem, až na to podání.
Reagovat
lukas00
22.01.2026 07:38
Prosim fungujici free stream?
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 08:22
https://tennistream.online/
Reagovat
lukas00
22.01.2026 09:41
Na Tomase bys mel primo odkaz? Bohuzel na tennistream nemuzu najit. Diky
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 09:43
tady ale musíš možná hodně klikat

https://tennisonline.me/stadium-australia-tomas-machac-vs-stefanos-tsitsipas-live/australian-open/stream-1
Reagovat
lukas00
22.01.2026 09:46
To mi prohlizec neotevre :D
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 09:59
Tomáš hraje na blbém kurtu - na mém noťasu jede jen stream, který jsem Ti poslal
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 10:06
Ještě to jede tady:

https://freestreams-live1a.pk/tennis-channel-19/
Reagovat
Serpens
22.01.2026 07:33
Terko Terko... to je fakt zatím děs.... je přemotivovaná...
Reagovat
chlebavevaju
22.01.2026 07:32
Linda comeon Fruhvirtova už vyučuje.
Reagovat
Serpens
22.01.2026 07:34
To mi vždycky lezlo na nervy, rádoby americká Linda...
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 07:19
Linda na vyprask urcite nevypada... spis to vypada na dlouhy maratooon...;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 07:19
uderove je samozrejme Linda lepsi... se nedivim, ze ji sojecka vic drzi pesti i kridla...;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:45
Botic se snazi jak muze, aby uz, uz se hralo cze derby...;-))
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:34
Katerina uz jede ten svuj famozni monolog,
a Amanda nevi jestli je to na ni, nebo neeee ...;-)))
Zaver zapasu bude jiste vesely...
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:43
Tak skoda, chvilu to tam vypadalo, ze ji fakt rozbreci... ale ted uprimne... nesmyslna taktika, kterou si vymyslela jeste dopadla nadmiru dobre, nebot ten moment jak si tam neco udelala s kotnikem nebyl moc pozitivni... a budme vsichni radi, ze odesla z kurtu zdrava a snad pripravena do dalsich kol s Taylor dobyvat dalsi deblovy Major...;-))
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 06:25
Ostapenko *44* smile
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:15
Kuba dnes jasne ukazal smer... nekomplikovat, nekomplikovat, nekomplikovat.... Pliskova si to vzala k srdci a tak si zahraje s obhajkyni, za odmenu...
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:12
Linda se protrapila... dal... uderove samozrejme byla nekde jinde nez souperka, a v tom bylo jeji stesti,,, ;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:11
Katerina... ;-D
vic neni treba psat.
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 05:59
smile L smile I smile N smile D smile A smile až na výpadek ve 2. setu zvládla zápas v pohodě. Pochvala za hodně vítězných míčů, ale dnes nefungoval 1. servis - 51% je hodně málo. Nicméně postoupila a to jediné se počítá
Reagovat
EllNino
22.01.2026 05:54
Linda to nakonec uklohnila, ale nebylo to moc na koukání, hodně tam dneska fouká :) V podstatě bez 1. servisu dokázala vyhrát a to se počítá ...

Další kolo střelnice, buď Penko, nebo Xinyu Wang, tak snad je přebombí :))
Reagovat
EllNino
22.01.2026 05:52
Katka vyloženě trapná na brejkbolech a gembolech ... mohl to být super vyrovnaný zápas, ale je to 6:1 3:1 ...
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 05:56
Katky velká slabina je servis což jí brzdí. Na brejkbolech dnes hrůza
Reagovat
EllNino
22.01.2026 05:56
na BPs servis nepotřebuje ...
Reagovat
EllNino
22.01.2026 06:07
0/11
Reagovat
EllNino
22.01.2026 06:10
1/13 :)))
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 06:10
Konečně se zadařilo a 3:3 smile
Reagovat
zfloyd
22.01.2026 06:12
to byl asi tak její třicátý brejkbal a první proměněný , dobrá statistika
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 06:24
4:3 smile Teď je Katka v laufu
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:28
Proc trapna, proste Ketrina no;-)) ale dneska bavi celkove... a na tribune ma uz i nejake fanaticke fans... evidentne rvou s angl. prizvukem ;-))
Ona ji tam - tu Amandu- jeste rozbreci, neboj...
Reagovat
EllNino
22.01.2026 06:28
No ty minely :))) ....
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:36
Vsak ona si to sam pekne okomentuje....
jsem myslel, ze jsi zvykly od Denise na tyhle veci:-)))
ale chapu niceho prez prilis..... ;-)))
Reagovat
elsky
22.01.2026 05:36
LindaN je trochu jako Jirka Procházka v MMA: potřebuje nejdřív trochu dostat přes ústa, než vytáhne své nejlepší údery.
Reagovat
zfloyd
22.01.2026 05:02
pro mě zatím největší překvapení je Plechovka , čekal jsem hodně mluvení , pak první zápas a pá pá a pak zase hodně mluvení .A ono to bylo téměř žádné mluvení a trochu jiná hra , hraje přesně a velice trpělivě někdy až moc , servis hraje více na jistotu než na esa a ono to funguje , smekám
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 05:14
Přesně tak. Dnes na esa vyhrála Tjen 7:3, ale Kája zvládala klíčové míče, byla efektivnější, mentálně silnější a proto vyhrála. smile
Reagovat
Sinuhet1
22.01.2026 04:38
Nikola a Maruska, tam to je asi bohuzel jasne, nevidim tam nic cim by mohly svoje souperky prekvapit. Katka, tam je aspon teoreticka sance, dokaze se jednou za cas zblaznit a porazit i favoritky...
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:31
smile K smile Á smile J smile A smile super a gratulace k zaslouženému postupu smile Klíčem k zápasu byla 8. hra ve 2. setu, kdy byla Kája na servisu dole 15:40 a celkem odvrátila 3 brejky, zvýšila na 5:3 nebo-li nepustila Tjen do zápasu. Celkově se ukázalo jak velkou roli hraje v tenise sebevědomí a psychika, kdy všechny klíčové míče měla Kája - holt zkušenosti a aura no.1 smile
Reagovat
Sinuhet1
22.01.2026 04:22
Karolina hrala dobre, jako za starych casu. Je videt ze to je byvala ace queen, kdyz ji jde podani je radost se na to divat. Gratulace tem, kteri se nebali a za ten pekny kurs si na ni vsadili
Reagovat
Mony
22.01.2026 04:23
Jo, dnes si servisem znovu uměla pomoci, když teklo do kecek
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:23
smile Kurz na Káju 3,2 a na Oksanu 3,9 takže super
Reagovat
Mony
22.01.2026 04:19
Prostě Mazačka Kája!
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:24
smilesmilesmile
Reagovat
frenkie57
22.01.2026 04:41
Com se bude naparovat a budeme si číst věty typu Karolína si jde pro titul apod.
Samozřejmě také gratulace, moc pěkné!
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:47
Karolína to má skvěle rozjeté - na Keys umí zahrát smile
Reagovat

