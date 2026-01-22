ŽIVĚ: Velký český den na Australian Open! Macháč bojuje s Tsitsipasem, tři Češi už postoupili

DNES, 04:15
AUSTRALIAN OPEN - Český tenis dlouho takový den nezažil. V Melbourne bude dnes o postup do třetího kola bojovat hned deset českých zástupců. V tomto článku vám přineseme souhrnné výsledky s prokliky na konkrétní zápasy s podrobnými informacemi.
Tomáš Macháč během zápasu se Stefanosem Tsitsipasem (@ PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Svůj duel má už jako první za sebou Jakub Menšík, který se po úvodní dramatické pětisetové bitvě s veteránem Pablem Carreňem zažil podstatně klidnější zápas. Ve druhém kole se prezentoval naprosto suverénním výkonem proti španělskému mladíkovi Rafaelu Jodarovi a zvítězil s přehledem 6:2, 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem v boji o osmifinále bude Američan Ethan Quinn. Více informací o zápase Menšíka s Jodarem najdete zde >>>

V neuvěřitelné jízdě pokračuje i Karolína Plíšková, která ve druhém kole přehrála Indonésanku Janice Tjenovou ve dvou setech 6:4, 6:4. Další soupeřkou bývalé světové jedničky bude Američanka Madison Keysová. Česká legenda tak navázala na své vítězství z prvního kola, kde si poradila se Sloane Stephensovou. Více informací o zápase Plíškové s Tjenovou najdete zde >>>

Do třetího kola postoupila i Linda Nosková, která, byť s problémy, potvrdila roli favoritky proti domácí Taylah Prestonové, když zvítězila po třísetovém zápase 6:2, 4:6, 6:2. O osmifinále si česká jednička zahraje s vítězkou duelu mezi Yinyu Wang a Jelenou Ostapenkovou. Více informací o zápase Noskové s Prestonovou najdete zde >>>

S turnajem se jako první dnes loučí Kateřina Siniaková, která nestačila na světovou čtyřku Američanku Amandu Anisimovou, které podlehla ve svou setech 1:6, 4:6. Česká tenistka se trápila především na servisu a doplatila na nevyužívání brejkových možností, když ze 13 proměnila jedinou. Hradecká rodačka tak na turnaji pokračuje ve čtyřhře s Taylor Townsendovou i mixu po boku Sema Verbeeka. Více informací o zápase Siniakové s Anisimovovou najdete zde >>>

Na překvapení nedosáhla ani Marie Bouzková, která nestačila na šestinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou a prohrála jasně 2:6, 3:6. Rodačka z Prahy tak podlehla hvězdné Polce i ve třetím vzájemném utkání, ani tentokrát nedosáhla na zisk alespoň jedné sady. Šwiateková v dalším kole vyzve Rusku Annu Kalinskou. Více informací o zápase Bouzkové se Šwiatekovou najdete zde >>>

Dobře rozehraný měl svůj zápas i Tomáš Macháč, který nad Stefanosem Tsitsipasem získal první set 6:4. Druhý set však patřil v poměru 3:6 řeckému tenistovi.

Dnes se z českých mužů představí kromě Macháče a Vít Kopřiva. Mezi ženami se můžeme ještě těšit na Lindu Fruhvirtovou, Terezu Valentovou a Nikolu Bartůňkovou.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

49
Přidat komentář
Serpens
22.01.2026 09:03
Terko uklidni se... to přece není zápas proti kamarádce, nejsem si vědom, že by se Fruhvirtová s dalšíma Češkama nějak bavila...
Reagovat
pantera1
22.01.2026 09:01
Páni, teda včerejší lehký tommrink pana Jiráska slušně zabral . Kája chce ten GS to je jasný . Gratulka všem, co postoupili . Teď ještě Superman musí udolat Adonise, Terka zřejmě padne s Lindou. A Ba proti Be asi taky nemá šanci, ale i tak paráda .
Reagovat
baba
22.01.2026 08:45
Tak teď už vím, proč hraje Tereza tak ustrašeně.Po tom příšerném titulku od Ondry, že nadělí Lindě výprask,se musí prát nejenom s Lindou,ale i trochu rozhněvaným tenisovým bohem.Snad to nakonec udolá a vyhraje...
Reagovat
baba
22.01.2026 08:49
Terezko to jede,nedej Lindě šanci!!!
Reagovat
baba
22.01.2026 08:51
A už ji brejkla,tak snad se bude opakovat průběh prvního setu, prosím
Reagovat
Serpens
22.01.2026 08:52
Je to křeč...
Reagovat
volejman
22.01.2026 08:13
Za stavu 5:3 pro Lindu F. rozhodly o její prohře 2 momenty. Její těsný aut při lobu, když měla 3. setbol, a pak velmi odvážný kraťas Valentové při odvracení 4. setbolu.
Reagovat
jackiec
22.01.2026 07:59
Kaman 1ga jazda, smeť Bonzákovou
Reagovat
PatLa
22.01.2026 07:51
Tereza ji nakonec asi svym silovym projevem a kondickou pretlaci, byt je ted nervozni, a linda si vice uvedomi, ze tenis hrat umi, a dobre, ale bude muset dramaticky zamakat na fyzicke kondici, aby naplnila sve predpoklady hracky do 20 mista, krome toho, ze uz docela slusne zhubla...snad ji Tereza dnes po boji porazi, aby ji k tomu poznani pomohla a obe byly priste jen lepsi...drzim obema palce, at si to uziji...ale jestli dnes zlomi Linda Terezu, tak taky dobre...potrebuje to
Reagovat
Ela-fon-isi
22.01.2026 08:40
Dlouho už jsem Lindu neviděla a hodně se zlepšila ve všem, až na to podání.
Reagovat
lukas00
22.01.2026 07:38
Prosim fungujici free stream?
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 08:22
https://tennistream.online/
Reagovat
Serpens
22.01.2026 07:33
Terko Terko... to je fakt zatím děs.... je přemotivovaná...
Reagovat
chlebavevaju
22.01.2026 07:32
Linda comeon Fruhvirtova už vyučuje.
Reagovat
Serpens
22.01.2026 07:34
To mi vždycky lezlo na nervy, rádoby americká Linda...
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 07:19
Linda na vyprask urcite nevypada... spis to vypada na dlouhy maratooon...;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 07:19
uderove je samozrejme Linda lepsi... se nedivim, ze ji sojecka vic drzi pesti i kridla...;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:45
Botic se snazi jak muze, aby uz, uz se hralo cze derby...;-))
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:34
Katerina uz jede ten svuj famozni monolog,
a Amanda nevi jestli je to na ni, nebo neeee ...;-)))
Zaver zapasu bude jiste vesely...
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:43
Tak skoda, chvilu to tam vypadalo, ze ji fakt rozbreci... ale ted uprimne... nesmyslna taktika, kterou si vymyslela jeste dopadla nadmiru dobre, nebot ten moment jak si tam neco udelala s kotnikem nebyl moc pozitivni... a budme vsichni radi, ze odesla z kurtu zdrava a snad pripravena do dalsich kol s Taylor dobyvat dalsi deblovy Major...;-))
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 06:25
Ostapenko *44* smile
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:15
Kuba dnes jasne ukazal smer... nekomplikovat, nekomplikovat, nekomplikovat.... Pliskova si to vzala k srdci a tak si zahraje s obhajkyni, za odmenu...
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:12
Linda se protrapila... dal... uderove samozrejme byla nekde jinde nez souperka, a v tom bylo jeji stesti,,, ;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:11
Katerina... ;-D
vic neni treba psat.
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 05:59
smile L smile I smile N smile D smile A smile až na výpadek ve 2. setu zvládla zápas v pohodě. Pochvala za hodně vítězných míčů, ale dnes nefungoval 1. servis - 51% je hodně málo. Nicméně postoupila a to jediné se počítá
Reagovat
EllNino
22.01.2026 05:54
Linda to nakonec uklohnila, ale nebylo to moc na koukání, hodně tam dneska fouká :) V podstatě bez 1. servisu dokázala vyhrát a to se počítá ...

Další kolo střelnice, buď Penko, nebo Xinyu Wang, tak snad je přebombí :))
Reagovat
EllNino
22.01.2026 05:52
Katka vyloženě trapná na brejkbolech a gembolech ... mohl to být super vyrovnaný zápas, ale je to 6:1 3:1 ...
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 05:56
Katky velká slabina je servis což jí brzdí. Na brejkbolech dnes hrůza
Reagovat
EllNino
22.01.2026 05:56
na BPs servis nepotřebuje ...
Reagovat
EllNino
22.01.2026 06:07
0/11
Reagovat
EllNino
22.01.2026 06:10
1/13 :)))
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 06:10
Konečně se zadařilo a 3:3 smile
Reagovat
zfloyd
22.01.2026 06:12
to byl asi tak její třicátý brejkbal a první proměněný , dobrá statistika
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 06:24
4:3 smile Teď je Katka v laufu
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:28
Proc trapna, proste Ketrina no;-)) ale dneska bavi celkove... a na tribune ma uz i nejake fanaticke fans... evidentne rvou s angl. prizvukem ;-))
Ona ji tam - tu Amandu- jeste rozbreci, neboj...
Reagovat
EllNino
22.01.2026 06:28
No ty minely :))) ....
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:36
Vsak ona si to sam pekne okomentuje....
jsem myslel, ze jsi zvykly od Denise na tyhle veci:-)))
ale chapu niceho prez prilis..... ;-)))
Reagovat
elsky
22.01.2026 05:36
LindaN je trochu jako Jirka Procházka v MMA: potřebuje nejdřív trochu dostat přes ústa, než vytáhne své nejlepší údery.
Reagovat
zfloyd
22.01.2026 05:02
pro mě zatím největší překvapení je Plechovka , čekal jsem hodně mluvení , pak první zápas a pá pá a pak zase hodně mluvení .A ono to bylo téměř žádné mluvení a trochu jiná hra , hraje přesně a velice trpělivě někdy až moc , servis hraje více na jistotu než na esa a ono to funguje , smekám
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 05:14
Přesně tak. Dnes na esa vyhrála Tjen 7:3, ale Kája zvládala klíčové míče, byla efektivnější, mentálně silnější a proto vyhrála. smile
Reagovat
Sinuhet1
22.01.2026 04:38
Nikola a Maruska, tam to je asi bohuzel jasne, nevidim tam nic cim by mohly svoje souperky prekvapit. Katka, tam je aspon teoreticka sance, dokaze se jednou za cas zblaznit a porazit i favoritky...
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:31
smile K smile Á smile J smile A smile super a gratulace k zaslouženému postupu smile Klíčem k zápasu byla 8. hra ve 2. setu, kdy byla Kája na servisu dole 15:40 a celkem odvrátila 3 brejky, zvýšila na 5:3 nebo-li nepustila Tjen do zápasu. Celkově se ukázalo jak velkou roli hraje v tenise sebevědomí a psychika, kdy všechny klíčové míče měla Kája - holt zkušenosti a aura no.1 smile
Reagovat
Sinuhet1
22.01.2026 04:22
Karolina hrala dobre, jako za starych casu. Je videt ze to je byvala ace queen, kdyz ji jde podani je radost se na to divat. Gratulace tem, kteri se nebali a za ten pekny kurs si na ni vsadili
Reagovat
Mony
22.01.2026 04:23
Jo, dnes si servisem znovu uměla pomoci, když teklo do kecek
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:23
smile Kurz na Káju 3,2 a na Oksanu 3,9 takže super
Reagovat
Mony
22.01.2026 04:19
Prostě Mazačka Kája!
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:24
smilesmilesmile
Reagovat
frenkie57
22.01.2026 04:41
Com se bude naparovat a budeme si číst věty typu Karolína si jde pro titul apod.
Samozřejmě také gratulace, moc pěkné!
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:47
Karolína to má skvěle rozjeté - na Keys umí zahrát smile
Reagovat

