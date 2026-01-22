ŽIVĚ: Velký český den na Australian Open! Macháč bojuje s Tsitsipasem, tři Češi už postoupili
Svůj duel má už jako první za sebou Jakub Menšík, který se po úvodní dramatické pětisetové bitvě s veteránem Pablem Carreňem zažil podstatně klidnější zápas. Ve druhém kole se prezentoval naprosto suverénním výkonem proti španělskému mladíkovi Rafaelu Jodarovi a zvítězil s přehledem 6:2, 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem v boji o osmifinále bude Američan Ethan Quinn. Více informací o zápase Menšíka s Jodarem najdete zde >>>
V neuvěřitelné jízdě pokračuje i Karolína Plíšková, která ve druhém kole přehrála Indonésanku Janice Tjenovou ve dvou setech 6:4, 6:4. Další soupeřkou bývalé světové jedničky bude Američanka Madison Keysová. Česká legenda tak navázala na své vítězství z prvního kola, kde si poradila se Sloane Stephensovou. Více informací o zápase Plíškové s Tjenovou najdete zde >>>
Do třetího kola postoupila i Linda Nosková, která, byť s problémy, potvrdila roli favoritky proti domácí Taylah Prestonové, když zvítězila po třísetovém zápase 6:2, 4:6, 6:2. O osmifinále si česká jednička zahraje s vítězkou duelu mezi Yinyu Wang a Jelenou Ostapenkovou. Více informací o zápase Noskové s Prestonovou najdete zde >>>
S turnajem se jako první dnes loučí Kateřina Siniaková, která nestačila na světovou čtyřku Američanku Amandu Anisimovou, které podlehla ve svou setech 1:6, 4:6. Česká tenistka se trápila především na servisu a doplatila na nevyužívání brejkových možností, když ze 13 proměnila jedinou. Hradecká rodačka tak na turnaji pokračuje ve čtyřhře s Taylor Townsendovou i mixu po boku Sema Verbeeka. Více informací o zápase Siniakové s Anisimovovou najdete zde >>>
Na překvapení nedosáhla ani Marie Bouzková, která nestačila na šestinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou a prohrála jasně 2:6, 3:6. Rodačka z Prahy tak podlehla hvězdné Polce i ve třetím vzájemném utkání, ani tentokrát nedosáhla na zisk alespoň jedné sady. Šwiateková v dalším kole vyzve Rusku Annu Kalinskou. Více informací o zápase Bouzkové se Šwiatekovou najdete zde >>>
Dobře rozehraný měl svůj zápas i Tomáš Macháč, který nad Stefanosem Tsitsipasem získal první set 6:4. Druhý set však patřil v poměru 3:6 řeckému tenistovi.
Dnes se z českých mužů představí kromě Macháče a Vít Kopřiva. Mezi ženami se můžeme ještě těšit na Lindu Fruhvirtovou, Terezu Valentovou a Nikolu Bartůňkovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
a Amanda nevi jestli je to na ni, nebo neeee ...;-)))
Zaver zapasu bude jiste vesely...
vic neni treba psat.
Další kolo střelnice, buď Penko, nebo Xinyu Wang, tak snad je přebombí :))
Ona ji tam - tu Amandu- jeste rozbreci, neboj...
jsem myslel, ze jsi zvykly od Denise na tyhle veci:-)))
ale chapu niceho prez prilis..... ;-)))
Samozřejmě také gratulace, moc pěkné!