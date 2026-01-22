ŽIVĚ: Velký český den na Australian Open! Senzační Plíšková slaví, postupují i Menšík a Nosková

DNES, 04:15
Aktuality 32
AUSTRALIAN OPEN - Český tenis dlouho takový den nezažil. V Melbourne bude dnes o postup do třetího kola bojovat hned deset českých zástupců. V tomto článku přinesu souhrnné výsledky s prokliky na konkrétní zápasy s podrobnými informacemi.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Siniaková Kateřina
Bouzková Marie
Kopřiva Vít
Nosková Linda
Fruhvirtová Linda
Bartůňková Nikola
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Karolína Plíšková je na Australian Open už ve třetím kole (@ Paul Crock / AFP / AFP / Profimedia)

Svůj duel má už jako první za sebou Jakub Menšík, který se po úvodní dramatické pětisetové bitvě s veteránem Pablem Carreňem zažil podstatně klidnější zápas. Ve druhém kole se prezentoval naprosto suverénním výkonem proti španělskému mladíkovi Rafaelu Jodarovi a zvítězil s přehledem 6:2, 6:4, 6:4. Jeho dalším soupeřem v boji o osmifinále bude Američan Ethan Quinn. Více informací o zápase Menšíka s Jodarem najdete zde >>>

V neuvěřitelné jízdě pokračuje i Karolína Plíšková, která ve druhém kole přehrála Indonésanku Janice Tjenovou ve dvou setech 6:4, 6:4. Další soupeřkou bývalé světové jedničky bude Američanka Madison Keysová. Česká legenda tak navázala na své vítězství z prvního kola, kde si poradila se Sloane Stephensovou. Více informací o zápase Plíškové s Tjenovou najdete zde >>>

Do třetího kola postoupila i Linda Nosková, která, byť s problémy, potvrdila roli favoritky proti domácí Taylah Prestonové, když zvítězila po třísetovém zápase 6:2, 4:6, 6:2. O osmifinále si česká jednička zahraje s vítězkou duelu mezi Yinyu Wang a Jelenou Ostapenkovou. Více informací o zápase Noskové s Prestonovou najdete zde >>>

S turnajem se jako první dnes loučí Kateřina Siniaková, která nestačila na světovou čtyřku Američanku Amandu Anisimovou, které podlehla ve svou setech 1:6, 4:6. Česká tenistka se trápila především na servisu a doplatila na nevyužívání brejkových možností, když ze 13 proměnila jedinou. Hradecká rodačka tak na turnaji pokračuje ve čtyřhře s Taylor Townsendovou i mixu po boku Sema Verbeeka. Více informací o zápase Siniakové s Anisimovovou najdete zde >>>

Dnes se z českých mužů představí i Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Mezi ženami se můžeme ještě těšit na Lindu Fruhvirtovou, Terezu Valentovou, Nikolu Bartůňkovou a Marii Bouzkovou.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

32
Přidat komentář
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:45
Botic se snazi jak muze, aby uz, uz se hralo cze derby...;-))
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:34
Katerina uz jede ten svuj famozni monolog,
a Amanda nevi jestli je to na ni, nebo neeee ...;-)))
Zaver zapasu bude jiste vesely...
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:43
Tak skoda, chvilu to tam vypadalo, ze ji fakt rozbreci... ale ted uprimne... nesmyslna taktika, kterou si vymyslela jeste dopadla nadmiru dobre, nebot ten moment jak si tam neco udelala s kotnikem nebyl moc pozitivni... a budme vsichni radi, ze odesla z kurtu zdrava a snad pripravena do dalsich kol s Taylor dobyvat dalsi deblovy Major...;-))
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 06:25
Ostapenko *44* smile
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:15
Kuba dnes jasne ukazal smer... nekomplikovat, nekomplikovat, nekomplikovat.... Pliskova si to vzala k srdci a tak si zahraje s obhajkyni, za odmenu...
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:12
Linda se protrapila... dal... uderove samozrejme byla nekde jinde nez souperka, a v tom bylo jeji stesti,,, ;-)
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:11
Katerina... ;-D
vic neni treba psat.
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 05:59
smile L smile I smile N smile D smile A smile až na výpadek ve 2. setu zvládla zápas v pohodě. Pochvala za hodně vítězných míčů, ale dnes nefungoval 1. servis - 51% je hodně málo. Nicméně postoupila a to jediné se počítá
Reagovat
EllNino
22.01.2026 05:54
Linda to nakonec uklohnila, ale nebylo to moc na koukání, hodně tam dneska fouká :) V podstatě bez 1. servisu dokázala vyhrát a to se počítá ...

Další kolo střelnice, buď Penko, nebo Xinyu Wang, tak snad je přebombí :))
Reagovat
EllNino
22.01.2026 05:52
Katka vyloženě trapná na brejkbolech a gembolech ... mohl to být super vyrovnaný zápas, ale je to 6:1 3:1 ...
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 05:56
Katky velká slabina je servis což jí brzdí. Na brejkbolech dnes hrůza
Reagovat
EllNino
22.01.2026 05:56
na BPs servis nepotřebuje ...
Reagovat
EllNino
22.01.2026 06:07
0/11
Reagovat
EllNino
22.01.2026 06:10
1/13 :)))
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 06:10
Konečně se zadařilo a 3:3 smile
Reagovat
zfloyd
22.01.2026 06:12
to byl asi tak její třicátý brejkbal a první proměněný , dobrá statistika
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 06:24
4:3 smile Teď je Katka v laufu
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:28
Proc trapna, proste Ketrina no;-)) ale dneska bavi celkove... a na tribune ma uz i nejake fanaticke fans... evidentne rvou s angl. prizvukem ;-))
Ona ji tam - tu Amandu- jeste rozbreci, neboj...
Reagovat
EllNino
22.01.2026 06:28
No ty minely :))) ....
Reagovat
Vlk-v-trave
22.01.2026 06:36
Vsak ona si to sam pekne okomentuje....
jsem myslel, ze jsi zvykly od Denise na tyhle veci:-)))
ale chapu niceho prez prilis..... ;-)))
Reagovat
elsky
22.01.2026 05:36
LindaN je trochu jako Jirka Procházka v MMA: potřebuje nejdřív trochu dostat přes ústa, než vytáhne své nejlepší údery.
Reagovat
zfloyd
22.01.2026 05:02
pro mě zatím největší překvapení je Plechovka , čekal jsem hodně mluvení , pak první zápas a pá pá a pak zase hodně mluvení .A ono to bylo téměř žádné mluvení a trochu jiná hra , hraje přesně a velice trpělivě někdy až moc , servis hraje více na jistotu než na esa a ono to funguje , smekám
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 05:14
Přesně tak. Dnes na esa vyhrála Tjen 7:3, ale Kája zvládala klíčové míče, byla efektivnější, mentálně silnější a proto vyhrála. smile
Reagovat
Sinuhet1
22.01.2026 04:38
Nikola a Maruska, tam to je asi bohuzel jasne, nevidim tam nic cim by mohly svoje souperky prekvapit. Katka, tam je aspon teoreticka sance, dokaze se jednou za cas zblaznit a porazit i favoritky...
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:31
smile K smile Á smile J smile A smile super a gratulace k zaslouženému postupu smile Klíčem k zápasu byla 8. hra ve 2. setu, kdy byla Kája na servisu dole 15:40 a celkem odvrátila 3 brejky, zvýšila na 5:3 nebo-li nepustila Tjen do zápasu. Celkově se ukázalo jak velkou roli hraje v tenise sebevědomí a psychika, kdy všechny klíčové míče měla Kája - holt zkušenosti a aura no.1 smile
Reagovat
Sinuhet1
22.01.2026 04:22
Karolina hrala dobre, jako za starych casu. Je videt ze to je byvala ace queen, kdyz ji jde podani je radost se na to divat. Gratulace tem, kteri se nebali a za ten pekny kurs si na ni vsadili
Reagovat
Mony
22.01.2026 04:23
Jo, dnes si servisem znovu uměla pomoci, když teklo do kecek
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:23
smile Kurz na Káju 3,2 a na Oksanu 3,9 takže super
Reagovat
Mony
22.01.2026 04:19
Prostě Mazačka Kája!
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:24
smilesmilesmile
Reagovat
frenkie57
22.01.2026 04:41
Com se bude naparovat a budeme si číst věty typu Karolína si jde pro titul apod.
Samozřejmě také gratulace, moc pěkné!
Reagovat
Liverpool22
22.01.2026 04:47
Karolína to má skvěle rozjeté - na Keys umí zahrát smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist