Krutý konec českých nadějí. Vyčerpaná Krejčíková padla, finále v Praze obstarají cizinky

DNES, 18:38
Aktuality 47
WTA PRAHA - Letošní ročník Livesport Prague Open mohl mít ryze české finále, ale místo toho si o titul na pražské Štvanici zahrají cizinky. Po Tereze Valentové neuspěla v semifinále ani vyčerpaná Barbora Krejčíková. Bývalá šampionka prohrála 7:6, 3:6, 6:7 tříhodinovou bitvu s rakouskou hvězdičkou Lilli Taggerovou.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Tagger Lilli
Barbora Krejčíková bojuje o finále v Praze (© ČTK / Kamaryt Michal)

Taggerová – Krejčíková 6:7, 6:3, 7:6

Jasná favoritka KrejčíkováTaggerová byly v úvodu utkání naprosto suverénní na podání. Rakouská hvězdička dokonce v prvních dvou gamech na servisu neztratila ani jeden bod a držela s domácí hvězdou krok.

Za stavu 2:2 udělala Krejčíková pár chyb a po dělovém forhendu Taggerové byl k vidění první brejkbol. Krejčíková, která v předchozích zápasech v těchto kritických momentech excelovala, vyrobila dvojchybu a pustila outsiderku do náskoku brejku.

Krejčíkové se na returnu ani nadále nedařilo, odvážná Taggerová potvrdila brejk suverénně a i třetí game na servisu získala čistou hrou. Česká tenistka se dočkala prvního bodu na příjmu až při 15. pokusu a nakonec se propracovala k brejkbolu. Rakušanka ale hrozbu agresivní hrou smazala, pak těžila z chyb soupeřky a upravila na 5:3.

Na Krejčíkové byla vidět pochopitelná únava, navíc všechny tři předchozí zápasy na turnaji odehrála v mnohem mírnějších teplotách. Přesto zatím konec setu nepřipustila a přes shodu si servis uhájila. Taggerová byla při pokusu dopodávat úvodní sadu viditelně nervózní. Zkušená brněnská rodačka toho skvěle využila a zařídila srovnání na 5:5.

Taggerová bojovala s nervozitou a zbytečnými chybami i ve 12. hře. Další kritický game však ustála a rozhodnout musel tie-break. Ačkoli byla Krejčíková vyčerpaná a dělala víc zbytečných chyb než obvykle, měnily se strany za nerozhodného stavu 3:3 a hrálo se bez minibrejku. Domácí favoritka za stavu 5:4 čarovala na síti a zajistila si dva setboly. Taggerová aktivní hrou úvodní šanci Češky odvrátila, ale zkušená Krejčíková srovnání skóre nepřipustila.

 

Úvod druhého dějství nabídl absolutní dominanci na servisu obou hráček. Krejčíková se v první polovině setu k žádné příležitosti na brejk nepřiblížila, ale sama si podání hájila bez problémů. Po necelé půlhodině hry byl stav 3:2 pro Taggerovou.

A právě při tomto skóre přišly první komplikace na podání Krejčíkové, která zase spáchala na brejkbol dvojchybu a pustila soupeřku do vedení 4:2. Taggerová stejně jako v předchozím setu brejk snadno potvrdila a náskok zvýšila. Krejčíkové se tentokrát obrat nepovedl a po hodině a 35 minutách se musela chystat na rozhodující set.

Před poslední sadou se Krejčíková velmi pomalým krokem vydala mimo centrální dvorec. Bohužel pro vyčerpanou Češku začalo závěrečné dějství brejkem Taggerové. Rakušanka měla mnohem víc sil a hned v úvodu se dostala do výhody.

Centrální dvorec začal postupně zahalovat stín. Krejčíková snadno získala kontaktní game, poté měla vedení 30:0 na returnu a dostala se agresivní hrou k brejkbolu, při němž donutila Taggerovou k chybě. Následovaly však vynucené i nevynucené chyby a Rakušanka měla při skóre 2:2 tři brejkboly po sobě. Krejčíková ovšem fantastickým způsobem srovnala, přežila i čtvrtou hrozbu a poprvé se v tomto setu ujala vedení.

Taggerová se ale odmítla vzdát a úspěšně skóre dotahovala. Po skoro hodině hry bylo vyrovnáno 4:4. Krejčíková vzápětí dostala mladou soupeřku hned dvakrát pod tlak, když byla jeden game od postupu. Rakušanka však vůbec neznervózněla a pokaždé srovnala.

Po dvou hodinách a tři čtvrtě musel vítězku parádní bitvy určit tie-break. Jako první získala minibrejk Krejčíková, která vytáhla famózní křižný bekhend a vedla 2:1. Na bekhendu ale zazářila i Taggerová a výměna stran proběhla za stavu 3:3. Češka začala na druhé straně kurtu chybou a Taggerová se poprvé dostala do vedení. Krejčíková reagovala, nicméně další pokažený snadný forhend znamenal náskok minibrejku pro soupeřku. Taggerová vzápětí vytáhla eso, při skóre 6:4 měla dva mečboly a proměnila hned první šanci.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

49
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chlebavevaju
25.07.2026 18:42
Finále bez CZE účasti! Za to může Nosková, to jsou samý radovánky a tancovačky na Hradě a potom to tak dopadá.
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Vladimir
25.07.2026 18:42
I když jsem Barboře přál, je to tak snad nakonec lepší. Bára vypadá přetažená, možná si to ani nepřizná, a zítřejší finále s ní si nedovedu představit.
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tenisman1233
25.07.2026 18:41
Báře došly síly a všechna čest ,že to nezabalila před domácím publikem
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zfloyd
25.07.2026 18:40
tak prej dvě Češky ve finále , ale v kterym ??
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Krisboy
25.07.2026 18:41
Ve Wimbledonu.
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MilasTHFC
25.07.2026 18:41
Tak si to užij, že holky prohrály :)
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MilasTHFC
25.07.2026 18:40
Musím říct, že jsem to ty Tagger v koncovce přál. Hraje moc hezký tenis, ten one-handed backhand fakt krásně psal. Hodně zajímavá hráčka.
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Serpens
25.07.2026 18:39
České finále ve Wimbledonu, nebo v Praze... asi mám jasno.
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Krisboy
25.07.2026 18:39
smile smile smile
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com
25.07.2026 18:39
Finale bez ceske ucasti? Blejéééém

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com
25.07.2026 18:38
Krejča padla po velké bitvě s rakouskym drahokamem
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wymwsze
25.07.2026 18:39
Dle očekávání.
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Serpens
25.07.2026 18:26
Taggerová, to je jako když zkřížíte Kasatkinovou a Swiatekovou.
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aligo
25.07.2026 18:35
Napadlo mě to samé
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frenkie57
25.07.2026 18:25
TB zajištěn.
Bára musí trpět jak soumar, pořád v hlubokém předklonu, naštvaná, když se vyhodí. Nechtěl bych být v její kůži.
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Vladimir
25.07.2026 18:19
Tak když Baruš vyhrála 7. a 9., což je obdivuhodné, už by se slušelo to dotáhnout.
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Krisboy
25.07.2026 18:18
Barbora má neskutečné údery. Je evidentní, že své dva singlové a hafo deblových GS titulů si nekoupila v apatyce.
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MilasTHFC
25.07.2026 18:18
Je to tak a dneska to pořád stačí.
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MilasTHFC
25.07.2026 18:16
Krejčíková šikovně a takticky dělá, že je mrtvá, ale může, úderově je to furt hodně dobrý.
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aligo
25.07.2026 18:13
Bára po Athénách v Praze předvádí super výkon... To ostatní měly volno a pak se nevytáhly Bára jde už tím postupem do SF na hranu
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jir6
25.07.2026 18:09
Tagger hodně vzdoruje, což Fruhvirtová, Havlíčková ani Šalková nedokázaly, navíc je z ní cítit víra, že má reálnou šanci ten zápas vyhrát, zatímco Bářiny předchozí soupeřky přicházely na kurz už napůl předem poraženy.
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MilasTHFC
25.07.2026 18:18
Tagger oproti všem jmenovaným je herně, minimálně tady v Praze, o třídu lepší. Navíc pro Báru každý další zápas logicky těžší a těžší... Lucka Havlíčková i Šalková zahrály ale slušně na své poměry.
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jir6
25.07.2026 18:23
Právě, na své poměry, přitom potenciál je u obou holek velký.
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MilasTHFC
25.07.2026 18:24
Velký, no, jak se to vezme. Jestli se dostanou do stovky, bude to úspěch.
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jih
25.07.2026 17:56
Opticky tedy vypadala líp Stromovka...tam bylo v sobotu našlapáno.
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Krisboy
25.07.2026 17:44
smile
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com
25.07.2026 18:02
naše láska Barunka smilesmile
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Krisboy
25.07.2026 18:08
Vždyť já vám ji neberu. Ale copak, ty už jsi zavrhnul Karolínu? Nebo jsi jí jen nevěrný?
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paprikovygulas_
25.07.2026 18:14
Neverný za klavesnicou
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mikina23
25.07.2026 17:37
Čekám, kdy zápas skrečuje. Udělala by nejlíp.
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wymwsze
25.07.2026 17:43
Ano, a pak ještě osobně plivnout do ksichtu všem, co si na to koupili vstupenku.
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aligo
25.07.2026 18:10
Bys byl první, kdo by ji za to plísnil....
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Vladimir
25.07.2026 17:30
Já myslím, že semifinále je po Aténách docela pěkné a Bára už udělala dost. Ať to nějak dohraje jede domů a odpočine si. Na příp. finále to nevidím.
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tommr
25.07.2026 17:27
Doufám že Bára tu únavu trochu přihrává a ve třetím setu na to zase vlítne. Pokud by byla opravdu tak strašně vyčerpaná tak by snad ani nemělo cenu do toho třetího setu jít ...
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tommr
25.07.2026 17:09
Bára se ve druhém setu na returnu ani moc nesnaží. Zřejmě spoléhá na to že si to zase uhraje v TB ...
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horska.kraslice
25.07.2026 17:14
Ono už jí asi víc sil nezbývá, tak musí šetřit ty poslední, které ještě (snad) má.
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frenkie57
25.07.2026 17:26
Bojím se, že ten třetí set nedá, je už moc vidět, že je úplně vyšťavená. I kdyby dneska nějakým zázrakem vyhrála, tak jí zítra Snigur v pohodě umlátí ve dvou.
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tommr
25.07.2026 16:54
Bára zabrala na poslední chvíli a zdánlivě ztracenej první set ještě zachránila ... smile
Stejně mám o ní ale obavy protože vypadá že každou chvíli na kurtu umře ...
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MilasTHFC
25.07.2026 16:29
Krejcikova tohle v pohode otoci. Tagger jak dostane rychleji mic na backhand, tak to neumi ubranit ani copem.
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frenkie57
25.07.2026 16:33
Bodejť by taky jo, když má ohon.
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3ryba16
25.07.2026 17:09
Samo, Tagger ještě není dopečená, chce to ještě nějaký ten čas. Stejně mi připomíná tu polskou 'křečovku svátkovou', tou řečí těla. Ale to se možná jen momentálně připodobnila, zítra to může být úplně jinak.
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MilasTHFC
25.07.2026 16:20
Ja nechapu tu neskutecnou negativitu tady. Mame dve holky v semifinale a tady jsou prispevky, jako kdyby vsechny nase tenistky vypadly v 1. kole.

Ano, bylo nedavno wimbledonske finale, ale ono se to nebude opakovat kazdy tyden.
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Krisboy
25.07.2026 17:45
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Sinuhet1
25.07.2026 16:10
Bara je unavená, tady bude nablito
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MilasTHFC
25.07.2026 16:20
Tady je nabliti porad.
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baba
25.07.2026 16:09
Ale Bára se tam plouží, už slyším, jak bude říkat, že je strašně unavená a že to dneska už prostě nešlo...
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mikina23
25.07.2026 17:31
Přesně tak, to se dalo čekat. Když se cítila unavená, tak se neměla toho turnaje zúčastňovat. Bohužel, hérečka na Rakušanku nemá.
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czrossi
25.07.2026 17:45
Totál podprůměrný výkon od Báry...už by to chtělo založit rodinu a tenis nechat mladším... a k Valentové... myslím že Maruška by odehrála daleko lepší semi s Ukrainkou než Terka...dnes je to špatný den pro naše holky
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tommr
25.07.2026 15:51
Tak nakonec čest našich barev musí zachraňovat Bára která v Praze ani nemusela hrát. Na ty naše mladý pušky není žádnej spoleh ...
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