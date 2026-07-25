Krutý konec českých nadějí. Vyčerpaná Krejčíková padla, finále v Praze obstarají cizinky
Taggerová – Krejčíková 6:7, 6:3, 7:6
Jasná favoritka Krejčíková i Taggerová byly v úvodu utkání naprosto suverénní na podání. Rakouská hvězdička dokonce v prvních dvou gamech na servisu neztratila ani jeden bod a držela s domácí hvězdou krok.
Za stavu 2:2 udělala Krejčíková pár chyb a po dělovém forhendu Taggerové byl k vidění první brejkbol. Krejčíková, která v předchozích zápasech v těchto kritických momentech excelovala, vyrobila dvojchybu a pustila outsiderku do náskoku brejku.
Krejčíkové se na returnu ani nadále nedařilo, odvážná Taggerová potvrdila brejk suverénně a i třetí game na servisu získala čistou hrou. Česká tenistka se dočkala prvního bodu na příjmu až při 15. pokusu a nakonec se propracovala k brejkbolu. Rakušanka ale hrozbu agresivní hrou smazala, pak těžila z chyb soupeřky a upravila na 5:3.
Na Krejčíkové byla vidět pochopitelná únava, navíc všechny tři předchozí zápasy na turnaji odehrála v mnohem mírnějších teplotách. Přesto zatím konec setu nepřipustila a přes shodu si servis uhájila. Taggerová byla při pokusu dopodávat úvodní sadu viditelně nervózní. Zkušená brněnská rodačka toho skvěle využila a zařídila srovnání na 5:5.
Taggerová bojovala s nervozitou a zbytečnými chybami i ve 12. hře. Další kritický game však ustála a rozhodnout musel tie-break. Ačkoli byla Krejčíková vyčerpaná a dělala víc zbytečných chyb než obvykle, měnily se strany za nerozhodného stavu 3:3 a hrálo se bez minibrejku. Domácí favoritka za stavu 5:4 čarovala na síti a zajistila si dva setboly. Taggerová aktivní hrou úvodní šanci Češky odvrátila, ale zkušená Krejčíková srovnání skóre nepřipustila.
Úvod druhého dějství nabídl absolutní dominanci na servisu obou hráček. Krejčíková se v první polovině setu k žádné příležitosti na brejk nepřiblížila, ale sama si podání hájila bez problémů. Po necelé půlhodině hry byl stav 3:2 pro Taggerovou.
A právě při tomto skóre přišly první komplikace na podání Krejčíkové, která zase spáchala na brejkbol dvojchybu a pustila soupeřku do vedení 4:2. Taggerová stejně jako v předchozím setu brejk snadno potvrdila a náskok zvýšila. Krejčíkové se tentokrát obrat nepovedl a po hodině a 35 minutách se musela chystat na rozhodující set.
Před poslední sadou se Krejčíková velmi pomalým krokem vydala mimo centrální dvorec. Bohužel pro vyčerpanou Češku začalo závěrečné dějství brejkem Taggerové. Rakušanka měla mnohem víc sil a hned v úvodu se dostala do výhody.
Centrální dvorec začal postupně zahalovat stín. Krejčíková snadno získala kontaktní game, poté měla vedení 30:0 na returnu a dostala se agresivní hrou k brejkbolu, při němž donutila Taggerovou k chybě. Následovaly však vynucené i nevynucené chyby a Rakušanka měla při skóre 2:2 tři brejkboly po sobě. Krejčíková ovšem fantastickým způsobem srovnala, přežila i čtvrtou hrozbu a poprvé se v tomto setu ujala vedení.
Taggerová se ale odmítla vzdát a úspěšně skóre dotahovala. Po skoro hodině hry bylo vyrovnáno 4:4. Krejčíková vzápětí dostala mladou soupeřku hned dvakrát pod tlak, když byla jeden game od postupu. Rakušanka však vůbec neznervózněla a pokaždé srovnala.
Po dvou hodinách a tři čtvrtě musel vítězku parádní bitvy určit tie-break. Jako první získala minibrejk Krejčíková, která vytáhla famózní křižný bekhend a vedla 2:1. Na bekhendu ale zazářila i Taggerová a výměna stran proběhla za stavu 3:3. Češka začala na druhé straně kurtu chybou a Taggerová se poprvé dostala do vedení. Krejčíková reagovala, nicméně další pokažený snadný forhend znamenal náskok minibrejku pro soupeřku. Taggerová vzápětí vytáhla eso, při skóre 6:4 měla dva mečboly a proměnila hned první šanci.
Připravujeme další podrobnosti.
Komentáře
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Bára musí trpět jak soumar, pořád v hlubokém předklonu, naštvaná, když se vyhodí. Nechtěl bych být v její kůži.
Stejně mám o ní ale obavy protože vypadá že každou chvíli na kurtu umře ...
Ano, bylo nedavno wimbledonske finale, ale ono se to nebude opakovat kazdy tyden.