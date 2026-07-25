ŽIVĚ: Vyčerpaná Krejčíková je set od finále! Češka na poslední chvíli předvedla obrat
Taggerová – Krejčíková 6:7, 1:1 / hraje se
Jasná favoritka Krejčíková i Taggerová byly v úvodu utkání naprosto suverénní na podání. Rakouská hvězdička dokonce v prvních dvou gamech na servisu neztratila ani jeden bod a držela s domácí hvězdou krok.
Za stavu 2:2 udělala Krejčíková pár chyb a po dělovém forhendu Taggerové byl k vidění první brejkbol. Krejčíková, která v předchozích zápasech v těchto kritických momentech excelovala, vyrobila dvojchybu a pustila outsiderku do náskoku brejku.
Krejčíkové se na returnu ani nadále nedařilo, odvážná Taggerová potvrdila brejk suverénně a i třetí game na servisu získala čistou hrou. Česká tenistka se dočkala prvního bodu na příjmu až při 15. pokusu a nakonec se propracovala k brejkbolu. Rakušanka ale hrozbu agresivní hrou smazala, pak těžila z chyb soupeřky a upravila na 5:3.
Na Krejčíkové byla vidět pochopitelná únava, navíc všechny tři předchozí zápasy na turnaji odehrála v mnohem mírnějších teplotách. Přesto zatím konec setu nepřipustila a přes shodu si servis uhájila. Taggerová byla při pokusu dopodávat úvodní sadu viditelně nervózní. Zkušená brněnská rodačka toho skvěle využila a zařídila srovnání na 5:5.
Taggerová bojovala s nervozitou a zbytečnými chybami i ve 12. hře. Další kritický game však ustála a rozhodnout musel tie-break. Ačkoli byla Krejčíková vyčerpaná a dělala víc zbytečných chyb než obvykle, měnily se strany za nerozhodného stavu 3:3 a hrálo se bez minibrejku. Domácí favoritka za stavu 5:4 čarovala na síti a zajistila si dva setboly. Taggerová aktivní hrou úvodní šanci Češky odvrátila, ale zkušená Krejčíková srovnání skóre nepřipustila.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Krejčíková po skalpech Lindy Fruhvirtové, Lucie Havlíčkové a Dominiky Šalkové poprvé na turnaji nepotkává krajanku. V semifinále se utká s rakouskou hvězdičkou Taggerovou, která stejně jako česká hvězda neztratila set a ve čtvrtfinále vyřadila Sáru Bejlek.
Krejčíková bude i v tomto zápase obrovskou favoritkou, a pokud si udrží současnou formu, měla by protáhnout aktuální neporazitelnost na devět zápasů. Ta zahrnuje nedělní triumf v Aténách, po kterém okamžitě dorazila na domácí turnaj.
V tuto chvíli už je jasné, že letošní ročník Livesport Prague Open nebude mít české finále. Do závěrečného kola už z prvního semifinále postoupila Ukrajinka Darja Snigurová, která vyřadila Terezu Valentovou.
Komentáře
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Stejně mám o ní ale obavy protože vypadá že každou chvíli na kurtu umře ...
Ano, bylo nedavno wimbledonske finale, ale ono se to nebude opakovat kazdy tyden.