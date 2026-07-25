ŽIVĚ: Vyčerpaná Krejčíková je set od finále! Češka na poslední chvíli předvedla obrat

DNES, 15:40
Aktuality 8
WTA PRAHA - Bývalá šampionka Barbora Krejčíková bude na Livesport Prague Open plnit roli jednoznačné favoritky v semifinále s rakouskou hvězdičkou Lilli Taggerovou. České finále sice Štvanice kvůli porážce Terezy Valentové neuvidí, nicméně největší domácí hvězda by měla do nedělního souboje o titul projít. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Tagger Lilli
Barbora Krejčíková bojuje o finále v Praze (© ČTK / Kamaryt Michal)

Taggerová – Krejčíková 6:7, 1:1 / hraje se

Jasná favoritka KrejčíkováTaggerová byly v úvodu utkání naprosto suverénní na podání. Rakouská hvězdička dokonce v prvních dvou gamech na servisu neztratila ani jeden bod a držela s domácí hvězdou krok.

Za stavu 2:2 udělala Krejčíková pár chyb a po dělovém forhendu Taggerové byl k vidění první brejkbol. Krejčíková, která v předchozích zápasech v těchto kritických momentech excelovala, vyrobila dvojchybu a pustila outsiderku do náskoku brejku.

Krejčíkové se na returnu ani nadále nedařilo, odvážná Taggerová potvrdila brejk suverénně a i třetí game na servisu získala čistou hrou. Česká tenistka se dočkala prvního bodu na příjmu až při 15. pokusu a nakonec se propracovala k brejkbolu. Rakušanka ale hrozbu agresivní hrou smazala, pak těžila z chyb soupeřky a upravila na 5:3.

Na Krejčíkové byla vidět pochopitelná únava, navíc všechny tři předchozí zápasy na turnaji odehrála v mnohem mírnějších teplotách. Přesto zatím konec setu nepřipustila a přes shodu si servis uhájila. Taggerová byla při pokusu dopodávat úvodní sadu viditelně nervózní. Zkušená brněnská rodačka toho skvěle využila a zařídila srovnání na 5:5.

Taggerová bojovala s nervozitou a zbytečnými chybami i ve 12. hře. Další kritický game však ustála a rozhodnout musel tie-break. Ačkoli byla Krejčíková vyčerpaná a dělala víc zbytečných chyb než obvykle, měnily se strany za nerozhodného stavu 3:3 a hrálo se bez minibrejku. Domácí favoritka za stavu 5:4 čarovala na síti a zajistila si dva setboly. Taggerová aktivní hrou úvodní šanci Češky odvrátila, ale zkušená Krejčíková srovnání skóre nepřipustila.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Krejčíková po skalpech Lindy Fruhvirtové, Lucie Havlíčkové a Dominiky Šalkové poprvé na turnaji nepotkává krajanku. V semifinále se utká s rakouskou hvězdičkou Taggerovou, která stejně jako česká hvězda neztratila set a ve čtvrtfinále vyřadila Sáru Bejlek.

Krejčíková bude i v tomto zápase obrovskou favoritkou, a pokud si udrží současnou formu, měla by protáhnout aktuální neporazitelnost na devět zápasů. Ta zahrnuje nedělní triumf v Aténách, po kterém okamžitě dorazila na domácí turnaj.

V tuto chvíli už je jasné, že letošní ročník Livesport Prague Open nebude mít české finále. Do závěrečného kola už z prvního semifinále postoupila Ukrajinka Darja Snigurová, která vyřadila Terezu Valentovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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tommr
25.07.2026 16:54
Bára zabrala na poslední chvíli a zdánlivě ztracenej první set ještě zachránila ... smile
Stejně mám o ní ale obavy protože vypadá že každou chvíli na kurtu umře ...
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MilasTHFC
25.07.2026 16:29
Krejcikova tohle v pohode otoci. Tagger jak dostane rychleji mic na backhand, tak to neumi ubranit ani copem.
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frenkie57
25.07.2026 16:33
Bodejť by taky jo, když má ohon.
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MilasTHFC
25.07.2026 16:20
Ja nechapu tu neskutecnou negativitu tady. Mame dve holky v semifinale a tady jsou prispevky, jako kdyby vsechny nase tenistky vypadly v 1. kole.

Ano, bylo nedavno wimbledonske finale, ale ono se to nebude opakovat kazdy tyden.
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Sinuhet1
25.07.2026 16:10
Bara je unavená, tady bude nablito
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MilasTHFC
25.07.2026 16:20
Tady je nabliti porad.
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baba
25.07.2026 16:09
Ale Bára se tam plouží, už slyším, jak bude říkat, že je strašně unavená a že to dneska už prostě nešlo...
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tommr
25.07.2026 15:51
Tak nakonec čest našich barev musí zachraňovat Bára která v Praze ani nemusela hrát. Na ty naše mladý pušky není žádnej spoleh ...
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