ŽIVĚ: Nosková začala ve velkém stylu, Kosťuková se ale vrací do hry

DNES, 19:45
WTA MADRID - O své třetí kariérní semifinále na turnajích Masters zabojuje Linda Nosková. Její soupeřkou bude ve výborné formě hrající Ukrajinka Marta Kosťuková, která drží na antuce vynikající sérii devíti vyhraných zápasů v řadě. Utkání vám od 20:10 přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Linda Nosková během turnaje v Madridu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer)

Kosťuková - Nosková, hraje se 1. set

Nosková vstoupila do bitvy o finále ve velké pohodě. Díky výbornému servisu neměla v úvodním gamu žádný problém, získala ho čistou hrou a šla do vedení 1:0. Už podstatně hůře na tom byla se svým úvodním podáním Kosťuková, která se prvními minuty protrápila, game zakončila dvojchybou a poslala svou soupeřku do vedení 2:0.

Parádně rozjetý zápas se zadrhl ve třetí hře. Nosková během ní odvrátila tři brejkboly, na čtvrtý už ale reagovat nedokázala a i ona si poprvé v zápase prohrála podání.

Informace průběžně doplňujeme.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
Kreuz
29.04.2026 20:26
blbe ztracenej brejk...
PTP
29.04.2026 20:26
Žluté šaty, provázek,
krásná jako obrázek.

Tmavě zelená Marta,
žádná ztracená varta.
chlebavevaju
29.04.2026 20:23
Linda tropí hlouposti. Z jasného gamu a vedení 30:00 odvrací uz asi 4. BP.
Krisboy
29.04.2026 20:15
Pupík ve dvou setech.
bardunek666
29.04.2026 20:12
Kosťuk fakt nemám rád - Lindo, trhej!
Kreuz
29.04.2026 20:09
Noskova jde na plac, 179 cm/64kg... to jsem myslel trochu vic, Saba vazi 80
Kuba4Win
29.04.2026 20:07
Hodně štěstí Lindo smile smile smile
misa
29.04.2026 19:56
Fotografie je jeden z nejlepších vynálezů v historii lidstva
Kuba4Win
29.04.2026 20:06
Kapitan_Teplak
29.04.2026 19:53
Moc nechápu, proč je Linda tak jasná kurzová outsiderka.
Kuba4Win
29.04.2026 20:06
Kostyuk hraje na antuce výborně, kdežto Linda je lepší na tvrdém povrchu, zároveň se letos více daří Kostyuk která porazila Pegču 2x, Mirru 1x a Anisimovou 1x. Linda letos porazila z top 10 Gauff která byla ovlivněná nemocí a pak datse říci ještě cenný skalp Bencic.
