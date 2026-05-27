ŽIVĚ: Vyšťavený Menšík nevyužil mečboly, ale dál bojuje. Šílená bitva míří do koncovky

DNES, 14:50
FRENCH OPEN - Jakub Menšík čelí ve druhém kole letošního French Open velmi těžké výzvě. Český tenista bojuje o své nové osobní maximum v areálu Rolanda Garrose proti rozjetému antukovému specialistovi Marianovi Navonemu z Argentiny. Dle očekávání dochází na tuhou bitvu.
Jakub Menšík bojuje o nové maximum na French Open (© ČTK / Lebeda Pavel)

Navone – Menšík 3:6, 6:2, 4:6, 6:1, 5:5 / hraje se

Menšík měl nepříjemnou výzvu hned v prvním kole, ovšem s domácím talentem Titouanem Droguetem si poradil naprosto bez problémů. Skvěle rozehrál i souboj s ještě mnohem výraznější hrozbou Navonem, který je antukovým specialistou a v posledních týdnech prožívá nejlepší období kariéry korunované i prvním triumfem na okruhu ATP.

Dlouho se hrálo bez brejku a aktéři si bez větších problémů hájili servis. Za stavu 4:3 však Menšík odehrál vynikající game na returnu, při skóre 30:30 donutil Navoneho k chybě a úplně první brejkbolovou příležitost celého zápasu proměnil nechytatelným returnem z forhendu.

Argentince, který má za sebou velmi náročný program, možná mohl definitivně zlomit v úvodu druhého dějství. Jenže od stavu 30:0 na returnu začal Menšík kupit strašně moc chyb a bleskově se dostal do velmi nepříjemného manka 0:3. Navone mnohem méně kazil, zvedl svou výkonnost, náskok si hlídal, a dokonce ukončit tento set již na returnu. Po hodině a čtvrt tak bylo srovnáno 1:1.

Bohužel pro Menšíka ani několikaminutová pauza před třetí sadou českému tenistovi nijak nepomohla. Navone i v následujících minutách působil na kurtu lépe, hrál aktivněji a zaslouženě odskočil do rychlého vedení 2:0. Prostějovský rodák však vytáhl agresivnější hru a okamžitě si vzal ztracený servis zpátky.

Menšík si vzápětí nechal ošetřovat puchýř na levém kotníku a hrozila mu další ztráta servisu. Brejkbol však zlikvidoval a postupně utnul dominanci protivníka. Odměnou za bojovný výkon byl brejk v kritickém devátém gamu. V něm Čech potřeboval celkem tři brejkboly a následně set uzavřel na podání.

Psychická výhoda ale Menšíkovi moc dlouho nevydržela. V úvodním gamu čtvrtého setu nevyužil čtyři brejkboly a nezvládl ani následující dvě hry, které rovněž musely být rozhodnuty přes shodu. Po skoro 30 minutách boje se tak ocitl v nepříjemném manku 0:3.

Při skóre 1:4 potřeboval český tenista znovu ošetření, tentokrát si nechal zkontrolovat životní funkce a vypadal naprosto vyčerpaně. Ve zbytku setu už nezískal ani jeden game a před rozhodujícím dějstvím se vydal znovu na toaletu.

Vyšťavený Menšík prokázal v posledním setu neskutečnou bojovnost. Hned v prvním gamu to s ním za stavu 0:40 na servisu vypadalo hodně špatně, ale bývalý šampion Masters v Miami dokázal takto nepříznivý stav otočit. Na returnu se naopak k ničemu nedostával a v páté hře zase čelil třem brejkbolům, i když tentokrát postupně. Také tyto hrozby smazal a živil naději.

Vzápětí se konečně k šancím na brejk propracoval i Menšík, ale Navone obě příležitosti soupeře odvrátil a bylo srovnáno na 3:3. Následně český hráč přežil další tři brejkboly a zažehnal i sedmou, osmou a devátou hrozbu v tomto setu. I díky tomu, že opět sebral zbytky všech sil, se ujal vedení 4:3.

Za stavu 5:4 z pohledu Čecha čekal Navoneho velmi složitý úkol podávat na udržení se v této více než čtyřhodinové bitvě. A po fantastickém returnu měl Menšík dva mečboly po sobě. Navone ale pokaždé zahrál k lajně a srovnal na 5:5.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry mužů na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Random33
27.05.2026 17:39
Po kolikate Mensik nevyuzil 40:15?
Blondie
27.05.2026 17:38
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :(
HankMoody
27.05.2026 17:34
Mensik dnes jasne ukazuje, ze predikce o tom, ze ziska 10 grandslamu byly naprosto nesmyslne. Tenhle hrac jich ziska minimalne dvacet. A jo, uvedomuju si, ze se drzim zbytecne pri zemi.
Vlk-v-trave
27.05.2026 17:33
Na to ze mele z posledniho, tak tech BP teda odvratil nejak moc :-D
To uz je snad prez 10 ne?
Haitik
27.05.2026 17:43
Vlčku nemáš prosim stream? díky díkyy
Trojchyba_Mat
27.05.2026 17:20
Ondro, to je top titulek
Pe3k
27.05.2026 17:27
A o to jde. V budoucnu už nebudou žádné články, ale jen nadpisy.
Trojchyba_Mat
27.05.2026 17:31
Jako je to smutný, ale já si povětšinou jdu číst stejně rovnou diskuzi...
pantera1
27.05.2026 17:32
Ondra se s tím nepáře
Trojchyba_Mat
27.05.2026 17:40
Tak to má být :-))
pantera1
27.05.2026 17:01
Starý pán zatím v klidu i v žáru Paříže .
Patik
27.05.2026 17:27
Starý pán sa pomaly ladí na veľké zápasy..zatiaľ spokojnosť.
pantera1
27.05.2026 17:32
Jj, no škoda, že tam nejsme, ty nejsi vůbec akční .
tenisman1233
27.05.2026 16:58
Rybka v problémech ,ve 3.setu prohrává 0:2,jen 12 winnerů !! a 41 UE!!!!!!! za celý zápas.
tenisman1233
27.05.2026 17:00
A už 3:0
Vlk-v-trave
27.05.2026 16:53
Argentina - 9 hracu ve 2.kole - z toho uz jeden ve 3.kole...
Pekne prekvapeni Tirante, ktery sfoukl Fokinu a tak 3.kolo pekny vysledek.
Dalsi prekvapeni Comesana, necekal jsem, ze se do 2.kola koukne, kde ho ceka jeho "oblibenec"..
Skoda dneska Marca... Carabelli take zahral slusne.. oba uz padli.. Navone dal bojuje s vystavenym pryyy Kubou.

No je videt, ze CR neni sama s tim velkym poctem zastupcu v prvnich kolech ;-)
Takze tu mame bitvu dvou tenisovych mocnosti ;-))
Bitvu jsme museli cekat... o tom zadna...
pantera1
27.05.2026 16:42
Jako Kubo jednička je hezký číslo, ale né v tenisové hře, šestka a sedmička jsou podstatně lepší .
com
27.05.2026 16:34
Budouci majitel 10ti GS asi začne se sbirkou až ve Wimbledonu
chlebavevaju
27.05.2026 16:39
Ale kterého roku.
tenisman1233
27.05.2026 16:40
Tenispotrinho
27.05.2026 17:07
Nj antuka neni to pravé ořechové. A taky mu vadí horko vítr and hlasité publikum, to není pro Kubu. A taky fyzička a forhend. No jestli s tímhle vyhraje GS tsk to bude terno
Haitik
27.05.2026 16:31
Nemáte prosím někdo link? Ten jeden funkční na jokerstreamu mi vypadl.. a nemohu najít jiný :D
Patik
27.05.2026 16:31
Zázračné české dieťa Väčšík nestratil set lebo nato nemá ale preto že chce byť ohľaduplný
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 16:24
Kuba se nám přehrál Měl by se Týny Plíškovic zeptat na funkci větráku.
Mantra
27.05.2026 16:09
za mě fertig, du si dát bráníka
Mantra
27.05.2026 15:55
dneska mazel vyprovodí Bustičku - chudák Fandina, kde je jí konec... ani nedomýšlím
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 16:07
jestli nebyla v obecenstvu. Ona už sem moc nepíše.
Ale konec Bustičky samozřejmě potěší.
Mantra
27.05.2026 16:10
škoda ji, baby
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 16:15
chybí ti nudle?
pantera1
27.05.2026 15:44
Kubíků,druhej je doma, tak ještě jeden, na pět to nedoporučuji v tom hicu .
Mantra
27.05.2026 15:52
nezdržuj se Zmrzlino, jde o hodně, vedle to rozjíždí balkánec
pantera1
27.05.2026 15:55
Starý pán musí vyhrát, informuje z dění .
Mantra
27.05.2026 15:55
jen s kopečkem navrchu
Tomas_Smid_fan
27.05.2026 16:19
Navone je jiného názoru
pantera1
27.05.2026 16:22
Že oni neumí poslechnout, jim to tak pěkně naplánujem a na just ne
chlebavevaju
27.05.2026 15:20
Zlaté české dítě v problémech to se dalo proti antukáři očekávat.
Mantra
27.05.2026 15:14
kde je plačka Misa? tohle jsme nečekali, vždy to vzdáš jako tvá svěřenka ještě ráno
Mantra
27.05.2026 14:58
ale copa
PTP
27.05.2026 14:52
6:3, 2:6... to vypadá na Kubovo velmi pozdní odpoledne.
