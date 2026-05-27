ŽIVĚ: Vyšťavený Menšík nevyužil mečboly, ale dál bojuje. Šílená bitva míří do koncovky
Navone – Menšík 3:6, 6:2, 4:6, 6:1, 5:5 / hraje se
Menšík měl nepříjemnou výzvu hned v prvním kole, ovšem s domácím talentem Titouanem Droguetem si poradil naprosto bez problémů. Skvěle rozehrál i souboj s ještě mnohem výraznější hrozbou Navonem, který je antukovým specialistou a v posledních týdnech prožívá nejlepší období kariéry korunované i prvním triumfem na okruhu ATP.
Dlouho se hrálo bez brejku a aktéři si bez větších problémů hájili servis. Za stavu 4:3 však Menšík odehrál vynikající game na returnu, při skóre 30:30 donutil Navoneho k chybě a úplně první brejkbolovou příležitost celého zápasu proměnil nechytatelným returnem z forhendu.
Argentince, který má za sebou velmi náročný program, možná mohl definitivně zlomit v úvodu druhého dějství. Jenže od stavu 30:0 na returnu začal Menšík kupit strašně moc chyb a bleskově se dostal do velmi nepříjemného manka 0:3. Navone mnohem méně kazil, zvedl svou výkonnost, náskok si hlídal, a dokonce ukončit tento set již na returnu. Po hodině a čtvrt tak bylo srovnáno 1:1.
Bohužel pro Menšíka ani několikaminutová pauza před třetí sadou českému tenistovi nijak nepomohla. Navone i v následujících minutách působil na kurtu lépe, hrál aktivněji a zaslouženě odskočil do rychlého vedení 2:0. Prostějovský rodák však vytáhl agresivnější hru a okamžitě si vzal ztracený servis zpátky.
Menšík si vzápětí nechal ošetřovat puchýř na levém kotníku a hrozila mu další ztráta servisu. Brejkbol však zlikvidoval a postupně utnul dominanci protivníka. Odměnou za bojovný výkon byl brejk v kritickém devátém gamu. V něm Čech potřeboval celkem tři brejkboly a následně set uzavřel na podání.
Psychická výhoda ale Menšíkovi moc dlouho nevydržela. V úvodním gamu čtvrtého setu nevyužil čtyři brejkboly a nezvládl ani následující dvě hry, které rovněž musely být rozhodnuty přes shodu. Po skoro 30 minutách boje se tak ocitl v nepříjemném manku 0:3.
Při skóre 1:4 potřeboval český tenista znovu ošetření, tentokrát si nechal zkontrolovat životní funkce a vypadal naprosto vyčerpaně. Ve zbytku setu už nezískal ani jeden game a před rozhodujícím dějstvím se vydal znovu na toaletu.
Vyšťavený Menšík prokázal v posledním setu neskutečnou bojovnost. Hned v prvním gamu to s ním za stavu 0:40 na servisu vypadalo hodně špatně, ale bývalý šampion Masters v Miami dokázal takto nepříznivý stav otočit. Na returnu se naopak k ničemu nedostával a v páté hře zase čelil třem brejkbolům, i když tentokrát postupně. Také tyto hrozby smazal a živil naději.
Vzápětí se konečně k šancím na brejk propracoval i Menšík, ale Navone obě příležitosti soupeře odvrátil a bylo srovnáno na 3:3. Následně český hráč přežil další tři brejkboly a zažehnal i sedmou, osmou a devátou hrozbu v tomto setu. I díky tomu, že opět sebral zbytky všech sil, se ujal vedení 4:3.
Za stavu 5:4 z pohledu Čecha čekal Navoneho velmi složitý úkol podávat na udržení se v této více než čtyřhodinové bitvě. A po fantastickém returnu měl Menšík dva mečboly po sobě. Navone ale pokaždé zahrál k lajně a srovnal na 5:5.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
To uz je snad prez 10 ne?
Pekne prekvapeni Tirante, ktery sfoukl Fokinu a tak 3.kolo pekny vysledek.
Dalsi prekvapeni Comesana, necekal jsem, ze se do 2.kola koukne, kde ho ceka jeho "oblibenec"..
Skoda dneska Marca... Carabelli take zahral slusne.. oba uz padli.. Navone dal bojuje s vystavenym pryyy Kubou.
No je videt, ze CR neni sama s tim velkym poctem zastupcu v prvnich kolech ;-)
Takze tu mame bitvu dvou tenisovych mocnosti ;-))
Bitvu jsme museli cekat... o tom zadna...
Ale konec Bustičky samozřejmě potěší.